“Chile Vamos” cierra filas detrás de Evelyn Matthei ante la baja en las encuestas

Matthei se ubicó este domingo en el cuarto lugar de la carrera presidencial chilena según la última entrega de la encuestadora Cadem.

A pesar de haber liderado por varios meses todas las encuestas, la abanderada presidencial del bloque Chile Vamos (UDI+RN+Evópoli), Evelyn Matthei, ha sufrido una baja sistemática en su popularidad desde las primarias oficialistas del 29 de junio que terminaron con la aplastante victoria de la militante comunista Jeannette Jara, quien disputa palmo a palmo con el líder republicano José Antonio Kast el liderato de la carrera presidencial que finaliza el próximo 16 de noviembre.

Debido a esto, varias voces disidentes se escucharon al interior de Renovación Nacional el fin de semana recién pasado, y algunos inclusos deslizaron la idea de bajar su candidatura y apoyar a Kast, asunto que encendió de inmediato las alarmas.

“Una lista única significa ser realista en política, y si el candidato Kast está mejor aspectado que la candidata Matthei, yo creo que al menos él debiera ser el candidato del sector”, sostuvo el diputado Andrés Celis (RN) en entrevista con Radio Universo.

Sus dichos causaron revuelo y el parlamentario tuvo que salir a dar explicaciones, al igual que el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien también ratificó su compromiso con la candidatura del timonel republicano.

Sin embargo, el sábado los militantes que participaron en la última reunión del Consejo General de RN ratificaron su apoyo a la exalcaldesa de Providencia, y este lunes la Unión Demócrata Independiente hizo lo propio mediante una declaración pública en la que reafirmaron su compromiso “firme, unánime y sin ambigüedades” con la aproblemada candidata.

“Hoy, más que nunca, respaldamos con fuerza a Evelyn Matthei, una mujer con experiencia, carácter y visión, que encarna el liderazgo que Chile necesita en este momento”, reza el comunicado.

La abanderada de Chile Vamos se despachó en abril varias frases que sacaron ronchas en el oficialismo y organizaciones de DD.HH.

El mea culpa de Matthei

Este no es el único problema que ha debido enfrentar la también exministra de Trabajo. A mediados de este mes, acusó una campaña “asquerosa” en redes sociales a fin de instalar que padece de Alzheimer revelada en un reportaje de El Mostrador, y aseguró que se querellaría contra el Partido Republicano, a quienes apuntó como los responsables. Sin embargo, pocos días después tuvo que dar pie atrás y desistió de la acción judicial.

Este domingo, Matthei volvió además a hacer mea culpa luego de lanzar en abril pasado varias frases sobre los muertos en dictadura que le valieron las críticas del Presidente Gabriel Boric, el oficialismo en pleno y varias organizaciones de DDHH.

En conversación con Radio Agricultura, sostuvo en esa oportunidad que el golpe de Estado de 1973 que implicó la muerte del presidente Salvador Allende “era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”.

“Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, porque estábamos en una guerra civil”, agregó.

De paso, desligó de toda responsabilidad a su padre, el general Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar que asumió como comandante de la Fuerza Aérea en 1978.

“Durante la época que él estuvo a cargo, no hubo un solo caso de violación de derechos humanos, ni uno, cometido por la Fuerza Aérea”, subrayó, resaltando finalmente el legado económico de la dictadura de Augusto Pinochet.

Tras varios meses, Matthei reflotó el tema en una carta enviada al diario El Mercurio dirigida al economista Sebastián Edwards, quien en entrevista con Tele13 Radio sostuvo que antes de votar por ella en las elecciones presidenciales de noviembre próximo, esperaba que aclarara dichas aseveraciones.

“Sé que a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije, y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles. Nada más lejano de mi intención. Lo que dije iba en un sentido completamente diferente”, agregó.

Según Matthei, “la extrema polarización ideológica y la violencia verbal y física se habían tomado nuestra sociedad durante los años sesenta y principios de los setenta. Nuestro país era un escenario donde se jugaba la Guerra Fría. Se trataba a los adversarios como “enemigos”, y en ello todos los sectores tuvieron responsabilidad".

“La política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo. ¿Cómo podría hacerlo o creerlo? Menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros“, complementó.

“La vida, la libertad, la democracia, los derechos humanos son intransables, y hay que defenderlos siempre, sin medias tintas, aquí y en todas partes, ahora y siempre”, remató la, por ahora, aún en carrera candidata presidencial.