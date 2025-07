El partido Morena, de Eva Copa, anunció su retiro de las elecciones en Bolivia a 19 días de la votación

Eva Copa fue registrada durante una entrevista Efe, en El Alto (Bolivia). EFE/ Martín Alipaz/Archivo

El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) se retirará de la carrera electoral de Bolivia y con su salida quedarán ocho frentes en la carrera. La decisión fue asumida este lunes, en una reunión interna donde se evaluó el desarrollo de la campaña y el “acoso político” que luego denunció la alcaldesa de El Alto y líder del partido, Eva Copa.

“Morena ha decidido no participar en estas elecciones por el acoso político que ha estado sufriendo y la instigación interna que ha habido”, señaló Copa en entrevista con el periodista John Arandia.

La alcaldesa manifestó que Morena, fundado en febrero de este año, fue víctima de intentos de desestabilización por la presencia de infiltrados en la formación política, por lo que este martes harán llegar su renuncia formal a las elecciones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se enfocarán en fortalecer el partido en congresos regionales. “Queremos tener gente nueva, joven, que pueda renovar la política”, expresó.

Morena tuvo un rendimiento bajo en lo que va de la carrera electoral. Las encuestas situaban a Copa, de 38 años, en los últimos lugares de preferencia electoral con menos del 3% de intención de voto, con lo que se arriesgaba a perder la personería jurídica del partido.

Eva Copa (c) fue registrada al saludar a algunos simpatizantes, luego de asumir como nueva alcaldesa de la ciudad de El Alto (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

Según algunos analistas, el cálculo que tenía su equipo era constituirse como el único frente de izquierda alternativo al Movimiento Al Socialismo (MAS) si Alianza Popular, que postula a Andrónico Rodríguez, no era habilitada y lograban acuerdos con los partidarios del ex presidente Evo Morales (2006-2019). En ese sentido, su jefe de campaña, el ex ministro de Justicia, Iván Lima, reveló en una entrevista que habían inscrito a solo siete de 300 candidatos al Legislativo con el objetivo de dejar espacio en las listas para nuevas alianzas.

El analista Carlos Saavedra indicó en entrevista con Infobae que “había la expectativa de quedarse como la única (…) obviamente es una sigla que estaba apostando a que se caigan otros y hacer una articulación”.

Eva Copa, junto con Andrónico Rodríguez y el postulante oficialista, Eduardo Del Castillo; eran los tres candidatos que emergieron de las filas del MAS en una votación a la que la izquierda llega fragmentada. En las últimas semanas surgieron intentos de amalgamar las fuerzas progresistas para derrotar a los aspirantes de oposición que lideran las encuestas.

Eduardo Del Castillo, Eva Copa y Andrónico Rodríguez, los candidatos de izquierda que disputan las elecciones presidenciales en Bolivia.

El presidente Luis Arce convocó a los tres candidatos a una reunión para formar un bloque de unidad para “evitar el retorno del neoliberalismo y la destrucción del Estado Plurinacional” y su llamado fue ratificado con una invitación que hizo el presidente del MAS en la que se incluyeron a delegados del ex presidente Morales. Sin embargo, ninguno de los convocados asistió al encuentro.

La salida de Morena fue bien recibida por el MAS que está dispuesto a abrirle las puertas. “Es una buena decisión. Nos permitirá entablar la posibilidad de generar un bloque único de izquierda, no basado en un candidato, sino en un plan y un programa de gobierno”, señaló Del Castillo ante los medios locales.

En tanto, los candidatos de oposición minimizaron la salida de Copa del escenario por su bajo desempeño en las encuestas y afirmaron que no modificará las tendencias electorales.

Las elecciones en Bolivia están convocadas para el 17 de agosto y cercad de 7,9 millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y sus representantes en el Legislativo para el próximo quinquenio.