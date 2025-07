La encrucijada de Lula, entre los BRICS y el riesgo de recibir sanciones por su postura sobre Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Rusia podría ser el verdadero punto de ruptura o de verdad entre el Brasil de Lula y los Estados Unidos de Donald Trump. Si a la amenaza de Washington de imponer aranceles del 50%, el ministro de Asuntos Exteriores Mauro Vieira y el vicepresidente Geraldo Alckmin respondieron ayer con una carta en la que, además de “manifestar su indignación”, también dicen estar “abiertos al diálogo con las autoridades estadounidenses y a negociar una solución aceptable para ambas partes”, no ha habido ninguna respuesta oficial a otra amenaza planteada por la administración Trump, con connotaciones claramente geopolíticas. El lunes pasado, el presidente de los Estados Unidos amenazó a Vladimir Putin con imponer aranceles del 100% a Rusia y a los países que son sus socios comerciales si no se alcanza un acuerdo de paz con Ucrania en un plazo de 50 días. El anuncio se hizo durante una reunión en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El martes, Rutte no solo confirmó las declaraciones de Trump, sino que las reforzó, tras una sesión del Congreso de los Estados Unidos en la que se debatió un proyecto de ley para imponer aranceles a los países que importan petróleo de Moscú. “Si eres el presidente de China, el primer ministro de la India o el presidente de Brasil y sigues negociando con los rusos y comprando su petróleo y gas, ten en cuenta que si este tipo de Moscú (refiriéndose a Vladimir Putin, presidente de Rusia) no se toma en serio las negociaciones de paz, aplicaré sanciones secundarias al 100%”, prometió Rutte. Si en un plazo de 50 días Putin “no se toma en serio las negociaciones de paz”, según ha declarado el secretario de la OTAN, “se aplicarán sanciones secundarias a países como India, China y Brasil” por su apoyo a Rusia. “Mi consejo a estos tres países en particular es que presten atención a este tema, porque podría afectarles muy duramente”, continuó Rutte, que concluyó su discurso con una invitación clara y decidida. “Así que, por favor, llamen a Putin y díganle que debe tomarse en serio los acuerdos de paz, porque de lo contrario esta situación que he descrito ocurrirá en Brasil, China e India”.

Según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, el gigante latinoamericano importó en 2024 petróleo ruso por valor de unos 5.400 millones de dólares, el 65% de sus importaciones totales de petróleo. En el primer semestre de 2025 se confirmó el récord. Brasil importó petróleo por valor de 4.215 millones de dólares, de los cuales 2.514 millones procedían de Rusia, lo que supone el 59,64% del total. Lo que convirtió al gigante latinoamericano en un actor muy influyente para el Kremlin desde el punto de vista económico, con el fin de eludir las sanciones tanto de la Unión Europea como de Washington, fue el estallido de la guerra en Ucrania y la llegada de Lula a la presidencia, quien, además de sus buenas relaciones con el dictador ruso, le compró petróleo con un descuento de al menos el 3,4%. Anteriormente, Brasil solo importaba el 0,2% del petróleo de Rusia, siendo Estados Unidos su principal proveedor. “Después de la guerra, Rusia tuvo que buscar otros mercados y bajó los precios. Brasil comenzó a importar petróleo ruso porque es más barato que el estadounidense”, declaró al diario O Estado de Sao Paulo Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructuras (CBIE). “Incluso bromeo diciendo que Brasil es uno de los financiadores de la guerra contra Ucrania porque compra tanto gasóleo ruso”, concluyó Pires.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Nathan Howard

En realidad, desde la perspectiva ucraniana, no es tanto una broma. De hecho, el petróleo también ha contribuido a aumentar las distancias entre Lula y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, además de las numerosas declaraciones del presidente brasileño en las que, al proponerse como mediador de paz, ha equiparado al invasor con el invadido. Y que el capítulo de Ucrania tiene un peso determinante en este enfrentamiento entre Estados Unidos y, más en general, el bloque de la OTAN y Brasil, lo demuestra también el hecho de que, en estos días, el sitio web del Ministerio de Defensa ucraniano haya sido bloqueado para los usuarios de Brasil. Ahora ven el error “1009 - País o región prohibidos”. Por el contrario, el acceso sigue siendo normal desde países como Estados Unidos, Inglaterra y Argentina. El bloqueo, aplicado mediante geolocalización, solo puede eludirse con una VPN. En cuanto a los fertilizantes para la agricultura, de los que Brasil es un gran importador a pesar de que también está invirtiendo en la producción nacional, Rusia sigue siendo un proveedor clave. En 2024, el 25,7% de las importaciones brasileñas procedían de Rusia, lo que supone un aumento de casi el 20% con respecto al año anterior, según datos del Comercio Exterior brasileño, el Comex Stat, alcanzando los niveles anteriores a la guerra.

En este escenario, las sanciones secundarias amenazadas por Trump y la OTAN podrían ahora constituir un problema muy grave para Brasil, como lo demuestran otros países en los que Estados Unidos las ha aplicado, como Irán, Sudán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Cada una de estas sanciones tiene su propia legislación, pero todas gozan de extraterritorialidad, lo que significa que pueden aplicarse también fuera del territorio estadounidense, aislando de hecho a los países afectados de los circuitos comerciales occidentales. Sin embargo, hasta ahora, el Gobierno de Lula ha guardado silencio oficial ante esta nueva amenaza. Algunos diplomáticos y asesores brasileños citados de forma anónima por CNN Brasil habrían declarado que “la alerta de Rutte es absurda y puede generar inseguridad alimentaria y energética en el mundo”. Por su parte, el ex embajador brasileño Rubens Barbosa propuso en una entrevista a CNN Brasil que “hay que empezar a pensar en alternativas como Kazajistán y Uzbekistán, que tienen petróleo”.

La amenaza de sanciones secundarias se produjo exactamente una semana después de la cumbre del bloque BRICS en Río de Janeiro. En esta cumbre, el presidente brasileño atacó a la OTAN, que según él alimentaría la carrera armamentística, y al Consejo de Seguridad de la ONU por su “pérdida de credibilidad y parálisis”, en palabras de Lula. Pero, sobre todo, en esa cumbre, en la que, recordemos, no estuvieron presentes ni Xi Jinping ni Putin, que solo intervino por videoconferencia, Lula habló de una moneda única de los BRICS como alternativa al dólar, un punto que, según muchos analistas, ha puesto en alerta a Washington. Pero también es un punto en el que Rusia, paradójicamente, se ha distanciado de Brasil desde hace meses, atribuyendo a Lula la paternidad y también la responsabilidad de la idea. En una entrevista en la televisión de los BRICS el pasado mes de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue claro: “La idea fue de Lula en la cumbre de los BRICS de Johannesburgo en 2023”. En estos días, el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, también ha iniciado una campaña mediática con el lema “Desdolarizar” y el hashtag #Brasilessoberano.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lleva una gorra en la que se lee "Brasil pertenece a los brasileños" mientras gesticula durante la ceremonia para anunciar el inicio de los pagos en el marco del Programa de Transferencia de Ingresos para agricultores y pescadores, en Linhares, estado de Espirito Santo, Brasil. 11 de julio de 2025. Ricardo Stuckert/Presidencia de Brasil/Handout via REUTERS/Archivo

Por lo tanto, según algunos analistas, la presión tanto de Trump como de Rutte parece ser un intento de acorralar sobre todo a Brasil y obligarlo a elegir claramente, en términos geopolíticos, de qué lado está, si del multilateralismo de regímenes dictatoriales como Rusia, China e Irán o del bloque de las democracias occidentales. “Brasil tropieza en el campo minado de la geopolítica. La ideología suele ser la causa de la peor ceguera”, escribe William Waack en la página web de CNN Brasil, que también señala que la mayor parte del armamento brasileño procede de países de la OTAN. También desde el corazón económico de Brasil ha llegado un llamamiento para salir de las cadenas de la ideología. El martes, en una carta abierta al país, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería, que representa una parte crucial y significativa del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, declaró que “la economía no puede seguir siendo rehén de narrativas políticas que alimentan el extremismo y paralizan las decisiones”. “Mientras el verdadero Brasil intenta reactivar su economía, atraer inversiones, abrir mercados y crear puestos de trabajo, la política nacional insiste en girar en torno a una agenda estéril y paralizante, marcada por el radicalismo ideológico y antinacional”, se lee en el texto, que concluye con una advertencia: “Brasil debe volver a mirar hacia adelante. Y esto requiere madurez por parte de todo”. En el frente interno, el contraste entre el Congreso y los representantes del mundo económico, por un lado, y el ejecutivo, por otro, lleva tiempo en punto muerto. El martes concluyó sin resultados la audiencia de conciliación en el Tribunal Supremo Federal (STF) sobre el aumento del Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF). Finalmente, ayer, el juez del STF Alexandre de Moraes decidió mantener el decreto presidencial de Lula, excepto la parte que afectaría a los comerciantes. La decisión se produce en un momento en el que el gasto público parece imparable. Solo en mayo, las cuentas públicas registraron un déficit primario de 40.621 millones de reales (7.293 millones de dólares). Para el economista del Insper Marcos Lisboa, “la economía está como en 2013. Ya sabemos lo que vino después”, dijo, refiriéndose a la recesión más grave de la historia del país, la de 2015, que llevó a la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff.

Mientras tanto, la oleada de aranceles de Trump ha reavivado la popularidad de Lula. Según una encuesta de Quaest publicada ayer, el 72% de los brasileños cree que Trump está equivocado y el 79% teme que los aranceles de Trump también tengan un impacto en su vida cotidiana. Según el director de Quaest, Felipe Nunes, “el repunte de la popularidad del Gobierno se ha producido entre la clase media, con altos niveles de educación, del sudeste. Se trata de los sectores más informados de la población, que se perciben como los más perjudicados por los aranceles de Trump y que consideran que Lula ha actuado correctamente hasta ahora, por lo que han comenzado a apoyar al Gobierno”, declaró Nunes al sitio web de noticias G1.

Habrá que ver cuánto dura este efecto, sobre todo porque el martes la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos anunció que había iniciado una investigación sobre Brasil a petición de Trump. La investigación se llevará a cabo en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, firmada por el entonces presidente Gerald Ford. Este instrumento del derecho estadounidense ya se ha utilizado en el pasado, incluso contra Brasil en los años 80. Entre los puntos enumerados en la investigación sobre los que Estados Unidos podría ejercer presión contra el Gobierno de Lula se encuentra la acusación de corrupción. En los motivos para la apertura de la investigación sobre Brasil, Estados Unidos sostiene que Brasil no ha logrado promover la transparencia y las medidas contra la corrupción. Paradójicamente, en esas mismas horas, el juez del Tribunal Supremo Federal Dias Toffoli anuló todos los actos de la operación Lava Jato contra uno de los condenados símbolo de la Manos Limpias brasileña, el doleiro Alberto Youssef.