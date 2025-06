Gabriel Boric respaldó a Jeannette Jara tras su triunfo en las primarias y llamó a la unidad del progresismo chileno (REUTERS/Rodrigo Garrido/Foto de archivo)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó este domingo su respaldo a Jeannette Jara, ex ministra de Trabajo y actual candidata presidencial del bloque progresista, luego de su amplia victoria en las primarias de la izquierda chilena. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Boric subrayó la importancia de trabajar por la unidad del sector y reconoció el liderazgo de Jara como figura principal del proyecto oficialista de cara a los comicios de noviembre.

“Saludo y abrazo a Jeannette Jara por el tremendo respaldo obtenido hoy. Pasa de inmediato a encabezar las fuerzas del progresismo hacia el futuro, que con claridad la ha elegido como líder”, señaló el mandatario. Boric, actualmente en licencia por su reciente paternidad, valoró el ejercicio democrático y la participación ciudadana.

“Más de un millón cuatrocientas mil personas decidieron, fortaleciendo con ello la democracia. A trabajar”, concluyó.

El mensaje de Gabriel Boric en redes sociales

La jornada electoral dejó como ganadora a Jara con más del 60% de los votos, superando por un amplio margen a la ex ministra del Interior Carolina Tohá (27%), al diputado Gonzalo Winter (8%) y al parlamentario Jaime Mulet (2,3%). La ex ministra comunista se convierte así en la abanderada única del progresismo chileno, mientras la oposición de derecha y ultraderecha aún no ha definido un candidato común.

El presidente aprovechó la ocasión para destacar el rol de sus ex colaboradores y adversarios de Jara en las primarias. “Mis eternos respetos a Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Las derrotas siempre son duras, pero son los momentos en que quizás más crecemos, y siempre es mejor cuando lo hacemos juntos”, escribió Boric. “Ahora todos juntos a trabajar por la unidad, con cariño y amplitud para convocar a la mayoría de nuestros compatriotas”, añadió.

El llamado a la unidad del jefe de Estado busca evitar fracturas en el oficialismo, que en elecciones anteriores no logró presentarse como una fuerza cohesionada. En las primarias de 2021, la centroizquierda no llegó con una candidatura única. El mensaje de Boric apunta a superar esas divisiones y fortalecer una coalición que agrupa al Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otras fuerzas afines.

La jornada electoral dejó como ganadora a Jeannette Jara con más del 60% de los votos (RODRIGO ARANGUA / AFP)

El mandatario también hizo énfasis en la “dificultad” del proceso electoral que se avecina.

“Lo que viene no va a ser fácil, pero Jeannette sabe de batallas difíciles”, afirmó, aludiendo a la trayectoria política de Jara, quien lideró la tramitación de la reforma previsional y otras iniciativas sociales durante su paso por el gabinete.

El respaldo presidencial ocurre en un momento en que Boric se mantiene con niveles bajos de aprobación, pero busca incidir en la configuración del liderazgo sucesorio dentro del oficialismo. Jara, como figura cercana a la administración, representa una continuidad del proyecto político del presidente.

El diputado Gonzalo Winter, uno de los contendientes en la primaria, también vinculó el liderazgo de Jara con el proceso de consolidación del bloque gobernante. “Hoy hay una coalición unida, una coalición que no estaba unida hace cuatro años. A través del liderazgo del presidente Boric, hemos logrado entregarle al país un progresismo unido que otorga gobernabilidad bajo la figura de nuestra nueva lideresa Jeannette Jara”, declaró.

El respaldo presidencial ocurre en un momento en que Boric se mantiene con niveles bajos de aprobación, pero busca incidir en la configuración del liderazgo sucesorio dentro del oficialismo (EFE/Presidencia de Chile)

Por su parte, Carolina Tohá reconoció la derrota y confirmó su apoyo a la candidatura ganadora.

“He llamado hace pocos minutos atrás a Jeannette Jara, la he felicitado por su resultado. Es un resultado muy contundente (…) trabajaremos lealmente para que esa candidatura le ofrezca al país el mejor proyecto posible”, afirmó.

La derecha, hasta ahora, no ha definido un mecanismo claro para elegir un candidato único, lo que podría abrir una oportunidad para el oficialismo, siempre que logre mantener la cohesión interna.

Las elecciones presidenciales están previstas para noviembre de este año. Jara será la primera mujer comunista en liderar una candidatura unitaria del progresismo chileno.

(Con información de EFE)