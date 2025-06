Ecuador ofrece un millón de dólares de recompensa por el narco fugado de Guayaquil

A la izquierda de la foto, vestido completamente de negro, alias Fede, cuando fue detenido en una narcofiesta. (API)

El gobierno de Ecuador ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares a quien proporcione información verificada que permita localizar y capturar a Rolando Federico Gómez Quinde, alias “Fede”, considerado uno de los criminales más buscados y peligrosos del país.

Así lo anunció el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y el ministro del Interior, John Reimberg, a través de una declaración oficial, en la que también se comunicó que la misma cantidad será entregada a los miembros de las fuerzas del orden que consigan capturarlo o abatirlo en el marco de sus funciones.

Alias “Fede”, cabecilla de la organización criminal Los Águilas, se fugó de la Penitenciaría del Litoral una de las prisiones más convulsas del país. El presidente Daniel Noboa confirmó la evasión y calificó el hecho como una “traición” y no como un simple descuido. Según el mandatario, la fuga no habría sido posible sin la complicidad de funcionarios penitenciarios y miembros de las Fuerzas Armadas, que están a cargo de la prisión. Esto porque el narco salió de la cárcel vestido como militar.

Noboa solicitó que se aprehenda en flagrancia a todo el personal que se sospecha estuvo involucrado, mientras la Fiscalía determina las responsabilidades correspondientes, con 22 procesados por evasión (19 militares, tres funcionarios del servicio de cárceles y un reo).

Daniel Noboa sobre la fuga de alias Fede.

En el mensaje transmitido a la ciudadanía, la noche del domingo, Loffredo subrayó que “nadie está por encima del país ni de la ley” y que “nadie puede desafiar al Estado y pretender quedar impune”. El Ejecutivo aseguró que actuará con toda la fuerza de la ley para desarticular completamente la red criminal liderada por alias “Fede” y reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar, garantizando que toda la información recibida será tratada con absoluta reserva .

La designación de alias “Fede” como “objetivo militar” permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional actuar bajo la nueva legislación que autoriza el uso directo de la fuerza en circunstancias específicas. Según la normativa recientemente publicada en el Registro Oficial, se considera objetivo militar a los sujetos que, por su rol, naturaleza o vinculación, contribuyen a la estructura de los grupos armados organizados. En este marco, “las fuerzas del orden podrán hacer uso directo de la fuerza” cuando dichos sujetos no se encuentren protegidos por normas específicas y representen una amenaza activa .

La huída de alias “Fede” revive la preocupación por la crisis penitenciaria y de seguridad que atraviesa el país. En enero de 2024, Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de Los Choneros, también escapó del mismo centro penitenciario. Ambas fugas revelan fallas estructurales en el sistema de control carcelario y posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones delictivas.

Los ministros del Interior y de Defensa, John Reimberg y Gian Carlo Loffredo, respectivamente, durante el anuncio de la recompensa.

Alias “Fede” fue detenido en enero de 2025 durante una operación enmarcada en la estrategia estatal para enfrentar la creciente violencia atribuida a bandas delictivas con nexos internacionales. Se lo capturó durante una narcofiesta.

Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad. El año 2024 cerró con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina. Más de 500 reclusos han sido asesinados en prisiones ecuatorianas desde 2021, como consecuencia de enfrentamientos entre bandas rivales. La situación de violencia también ha provocado el desplazamiento interno de al menos 315.000 personas en los últimos dos años, según proyecciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), siendo las provincias de Azuay, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Guayas las principales zonas expulsoras.

El gobierno de Noboa mantiene vigente el “conflicto armado interno” declarado en enero de 2024, bajo el cual se ha militarizado el sistema penitenciario y se ha catalogado a las bandas criminales como organizaciones terroristas. Esta medida permite la intervención directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y justifica el uso excepcional de la fuerza.

“Se les acabó el tiempo. No hay escondite, no hay refugio, no hay tregua. El Ecuador no se rinde. El Estado está de pie y responde”, concluyó el mensaje oficial emitido por los ministros.