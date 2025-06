El Gobierno de Arce denuncia por terrorismo a Evo Morales ante la escalada de protestas

Crédito: EFE

Tres ministros de Bolivia anunciaron que este jueves se presentará una denuncia contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019) por terrorismo y otros delitos, debido a los bloqueos que realizan sus partidarios desde el inicio de la semana, en protesta por la gestión económica del Gobierno y para exigir la participación del líder cocalero en las elecciones generales de agosto, pese a que una sentencia constitucional se lo impide.

El ministro de Justicia, César Siles indicó que la acusación incluirá los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a sentencias judiciales que inhabilitan al expresidente, además de atentados contra la libertad de trabajo, servicios públicos, seguridad de transporte y obstaculización de procesos electorales, debido a que el Gobierno considera que el fin último de Morales es impedir la realización de los comicios.

La denuncia surge luego de la aparición de un audio que el Gobierno atribuye al líder cocalero en el que supuestamente convoca a convulsionar el país y cercar ciudades. Morales ha negado la veracidad de ese material y culpabilizó a la administración de Luis Arce de crear “falsos testigos” y montar casos en su contra para acusarlo.

Seguidores sostienen un cartel con la imagen del expresidente Evo Morales y la frase "Sin Evo no hay elecciones", durante una protesta para exigir que se le permita postular a las próximas elecciones presidenciales, cerca del Tribunal Supremo Electoral, en La Paz, Bolivia, el 29 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Esta semana también hubo un cruce ante la comunidad internacional entre la Cancillería boliviana y el ex presidente. La jefa de la diplomacia boliviana, Celinda Sosa, emitió un comunicado en el que denuncia “acciones desestabilizadoras” promovidas por el evismo con el objetivo de acortar el mandato de Arce e imponer “una candidatura inconstitucional” a través de acciones violentas. La Cancillería pidió a los países estar atentos y respaldar “la paz y la democracia en Bolivia”.

Poco después, Morales salió al paso y manifestó que las movilizaciones no son por la candidatura sino una respuesta a la crisis económica que enfrenta el país. “Son el grito del pueblo que ya no puede esperar, que clama por pan y justicia”, escribió el ex mandatario en sus redes sociales.

Este jueves el país amaneció con 24 piquetes, la mayoría en el departamento de Cochabamba (centro), con lo que las principales ciudades del país quedan incomunicadas, según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras.

Una mujer se manifiesta contra el alza de precios en Cochabamba, Bolivia, el 4 de junio de 2025. REUTERS/Patricia Pinto

A las movilizaciones de los partidarios de Morales se suman las de otros sectores, como la de los pobladores de San Julián, en el departamento productivo de Santa Cruz, que exigen un mayor suministro de combustible para las tareas agrícolas; o las federaciones de vecinos de El Alto, que protestan por la situación económica que atraviesa el país y el encarecimiento de productos de la canasta familiar.

Estos conflictos tensionan el ambiente electoral en Bolivia a menos de tres meses de la votación en la que renovarán presidente, vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados. El ministro de Justicia, ha amenazado con recurrir al Ejército “si es necesario” para garantizar la celebración de elecciones el 17 de agosto a medida que aumenta la conflictividad.

“Parecería que estas movilizaciones, más allá de algunos temas coyunturales que se ponen de excusa, van dirigidas a interrumpir el proceso eleccionario, a interrumpir el calendario electoral. Sin embargo, como ya lo dijo el presidente, vamos a extremar los esfuerzos con el auxilio de la fuerza pública y, si es necesario, de las Fuerzas Armadas”, afirmó el ministro Siles, durante una rueda de prensa.

Fotografía de archivo de un seguidor del expresidente de Bolivia Evo Morales, al sostener carteles con imágenes del exmandatario, a las afueras de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, en La Paz. EFE/Luis Gandarillas

Estas disputas se dan luego de la feroz pelea dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre Arce y Morales por el control del partido y el acceso al poder. Sin sus imágenes en la papeleta electoral, en el ala de la izquierda popular quedarían el ex ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo, aliado del presidente Arce y Andrónico Rodríguez, presidente del Senado e hijo político de Morales, con quien rompió tras no lograr un acuerdo para la “sucesión” del liderazgo político en el bloque popular.

Según la última encuesta, entre ambos, Rodríguez es el mejor posicionado y se ubica como el tercer candidato con la mayor intención de voto (14%), frente a Del Castillo que no pasa del 3%. A ambos los superan dos políticos de oposición y tendencia liberal, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, lo que hace prever un inminente cambio de rumbo y el reordenamiento de las fuerzas políticas en el país.