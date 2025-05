La justicia chilena decretó arresto domiciliario para una diputada acusada de fraude al fisco

La diputada fue imputada por tres delitos de fraude al fisco consumado.

El Tribunal de Garantía de Antofagasta decretó este lunes arresto domiciliario total para la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), imputada por influir en la transferencia de más de $400 millones (USD 400 mil) desde la oficina del entonces Secretario Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras -su exjefe de gabinete-, hacia la Fundación Democracia Viva, a cargo de su ahora expareja, Daniel Andrade.

La legisladora fue desaforada a principios de abril en un fallo unánime por la Corte Suprema. En dicha oportunidad, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -la parte querellante-, Daniel Martorell, valoró la decisión del máximo tribunal chileno.

“Están todos los elementos que demuestran la relación que había entre los imputados, están todos los chats, que son chats que están claramente disponiendo conductas que involucran la participación de ella, y está la circunstancia de que los convenios no cumplieron con los requisitos legales establecidos”, sostuvo.

Así las cosas, la jueza Claudia Campusano dispuso la cautelar de arresto domiciliario total por considerar que Pérez representa un peligro para la sociedad, toda vez que el Ministerio Público logró acreditar que si cometió los delitos de fraude al fisco consumado por los que se la acusa.

“Se analiza la necesidad de la media cautelar solicitada por el Ministerio Público, resolviendo por esta juez, que si bien es cierto se trata de delitos que traen aparejado pena de crimen, y por ello, y de acuerdo al criterio objetivo de nuestro legislador, la consideramos un peligro para la seguridad de la sociedad", señaló la magistrada.

“En atención a que en audiencia quedó establecido que se falsearon datos en relación al domicilio, en que la propia imputada dio instrucciones para aquello, pero tomando en consideración las alegaciones de la defensa, en cuanto a que la medida cautelar fuera proporcional con el coimputado Andrade, que actualmente se encuentra en libertad, esta juez resolvió, en este caso, el arresto domiciliario total“, agregó.

Tras la resolución, la defenestrada diputada entregó a la prensa una breve declaración:

“Cumpliré la medida que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito”, señaló.

Por otra parte su abogado defensor, Gonzalo Medina, se mostró satisfecho “porque el tribunal rechazó la prisión preventiva. Seguimos sosteniendo la inocencia de Catalina Pérez en los hechos como hemos dicho desde el comienzo (...) Ella ha colaborado con la investigación y en lo que sigue va a seguir colaborando. Nos vamos tranquilos por ahora", indicó.

Daniel Andrade y Carlos Contreras -los otros involucrados en el caso Democracia Viva-, sí cumplieron prisión preventiva pero actualmente están en libertad.

Los chats que la ligan a Democracia Viva

En enero pasado, T13 reveló una serie de conversaciones entre Catalina Pérez y se expareja, Daniel Andrade, que dejan meridianamente clara su participación en los traspasos de dinero a Democracia Viva.

“Me llamó Carlos (Contreras). Parece que pueden salir las lucas”, escribió Pérez en 2022.

Una vez que estalló el escándalo gracias a un reportaje de un medio local, Andrade le dice a Pérez el 19 de junio de 2023:

“Lo importante eres tú. Carlos está bien, apaña todo (...) Así que tú preocúpate de ti nomás. Dice que es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías”.

Al día siguiente, Pérez le escribe preocupada por la presencia de periodistas en la supuesta oficina de Democracia Viva en Santiago y le pide a Andrade “ponerle un logotipo de Democracia Viva en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa”.

“Onda que para cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que sí, que ahí trabaja la fundación. Que no es un lugar para recibir personas, si no solo una oficina de trabajo. Váyanse para allá y ambienten (...) Es obvia la nota con la cámara prendida donde van y dicen ‘miren aquí supuestamente trabaja la fundación y a ver! Vamos a golpear... hola! Aquí funciona Democracia Viva?’ Sale una persona y dice ‘nooo jamás lo he escuchado’, y cagamos”, prevenía Pérez.