Fieles a Evo Morales pusieron en duda las elecciones en Bolivia si su líder no participa: “No se tienen que llevar a cabo”

El diputado evista Gualberto Arispe (Kawsachun coca)

Seguidores del ex presidente de Bolivia Evo Morales advirtieron este lunes que si su líder no participa como candidato presidencial, “no se van a llevar a cabo las elecciones” previstas para el 17 de agosto próximo.

El diputado Gualberto Arispe, afín a Morales, dijo que si al ex mandatario no le permiten participar en los comicios, “no se tienen que llevar a cabo”.

“No puede ser que al mejor jugador no le dejen participar en el campeonato, si a Evo no le dejan participar en el campeonato, entonces no se tiene que llevar a cabo el campeonato porque no podemos quedarnos los hinchas (simpatizantes) sin representación”, aseguró Arispe.

Los dirigentes del Trópico de Cochabamba, principal bastión político y sindical del ex mandatario, aseguraron que marcharán hacia la ciudad de La Paz y llegarán el viernes para inscribir “al candidato del pueblo”.

“Vamos a hacer inscribir a nuestro único candidato Evo, cuidado que intenten, especialmente el Órgano Electoral, de querer buscar algún mecanismo sucio para tratar de inhabilitarlo”, manifestó el dirigente del Trópico, Vicente Choque.

Choque confirmó que la marcha de los sectores sociales afines a Morales partirá la madrugada del jueves, desde Cochabamba, y el viernes habrá una caravana desde la ciudad de El Alto a La Paz.

ARCHIVO - El expresidente Evo Morales en un acto frente a sus seguidores en Lauca Ñ, en la región del Chapare, Bolivia, el 10 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político con el gobierno del presidente Luis Arce (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El ex mandatario asegura que está habilitado para ser candidato presidencial a pesar de una sentencia constitucional que determinó que una persona solo puede ser presidente de Bolivia por dos períodos ya sea de forma continúa o discontinua.

Esto dejaría a Morales por fuera de la carrera electoral, ya que gobernó el país por tres períodos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).

El dirigente de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, David Veizaga, advirtió por su parte al presidente Luis Arce, al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo y a algunos jefes militares que no intenten “llevar infiltrados” a la marcha de los simpatizantes de Morales.

Veizaga adelantó que después de que el ex presidente se inscriba como candidato “habrá vigilias permanentes” en las carreteras y en los tribunales electorales de cada región para que no haya “irregularidades”.

El ex presidente perdió el año pasado el liderazgo del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) después de 30 años, debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció al dirigente Grover García, afín al presidente Luis Arce, como nuevo presidente del partido oficialista, en reemplazo de Morales.

Posteriormente, Morales renunció al MAS y fundó el bloque Evo Pueblo, que aglutina a sus seguidores y aseguró que participará como candidato presidencial con un partido político “prestado”.

Morales también tiene una orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas, y no sale del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, en donde es resguardado por sus seguidores.El partido gubernamental participará en unas elecciones por primera vez sin el expresidente Morales en sus filas.

Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021 debido a desacuerdos sobre las decisiones de Gobierno, el control del MAS y las candidaturas presidenciales.

El TSE estableció que la inscripción de candidaturas a la Presidencia se efectuará del 14 al 19 de mayo.

(Con información de EFE)