La izquierda ganó de nuevo en Montevideo: Mario Bergara será el intendente de la capital de Uruguay

Yamandú Orsi reveló el estado de salud de José Mujica: “Está mal” El presidente uruguayo confirmó que el ex mandatario atraviesa un “momento difícil” y no participará en las elecciones departamentales por recomendación médica. “Estamos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo pueden perjudicar”, declaró tras emitir su voto en Canelones