Grupo indio Allana busca instalarse en Uruguay y comprar un frigorífico en Colonia

El grupo indio Allana pretende comprar un frigorífico en Colonia (Allana)

El grupo brasileño Minerva Foods pretende, en una estrategia de expansión por América Latina, comprar las tres plantas de Marfrig en Uruguay. Sin embargo, su operación en el país no salió como lo esperaba: el gobierno de Luis Lacalle Pou impidió esta operación. El argumento fue que la compra iba en desmedro de la libre competencia porque llevaba a que la compañía de Brasil concentrara el 45% del mercado de faena.

Minerva ahora insiste con esta operación, pero pretende sumar a otro actor al negocio: al grupo indio Allana. La propuesta es que Minerva compre tres plantas de Marfrig, pero venda inmediatamente el frigorífico de Colonia. Con una operación en cadena, se lograría evitar esa concentración de mercado, que fue cuestionada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas.

El grupo cárnico indio Allana mantuvo el lunes una reunión en la Torre Ejecutiva (la casa de gobierno) con el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el objetivo de avanzar en la compra de la planta de Colonia.

Un trabajador del frigorífico uruguayo Sirsil corta carne vacuna en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti/Archivo

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alfredo Fratti, señaló que la instancia fue de “presentación formal”. “El presidente no tenía aún contacto visual con la empresa. Se trata de un grupo muy grande, con sede en India, que trabaja principalmente con carne de búfalo y está especializado en el rito halal”, detalló Fratti, en declaraciones al programa radial Valor Agregado.

El grupo Allana pretende utilizar la planta de Colonia para producir esos productos y orientarse a mercados musulmanes.

El ministro explicó que si se aprueba la nueva fórmula –la operación en cadena entre Minerva, Marfrig y Allana–, la planta de Colonia no quedaría bajo el control del grupo brasileño sino que pasaría al indio. Esto reduciría el peso de la multinacional de Brasil en la faena nacional a un 25%.

Cuatro empresas frigoríficas en Uruguay concentran más del 60% de la faena, según la ARU (EFE/Federico Anfitti/Archivo)

“Desde el punto de vista ideal, preferiría que se mantuviera el esquema anterior, pero eso parece difícil. Este nuevo escenario es distinto al que se había rechazado antes. Hay que analizarlo”, expresó Fratti. El ministro valoró de forma positiva que “capitales de un país en crecimiento como India estén interesados en invertir en Uruguay”.

El negocio por el momento está siendo evaluado por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Estaba previsto que Allana entregara a esa oficina los documentos por estas horas. Fratti detalló que de parte del grupo indio no se plantearon inversiones adicionales ni nuevos intereses. “Ellos manifestaron interés específico en Colonia. No hablaron de otras plantas ni de una estrategia regional más amplia”, detalló.

La posible operación genera preocupación en algunos ámbitos. El productor rural y senador de la oposición Sebastián Da Silva dijo que le parece “curioso” que los empresarios indios “vengan recién ahora”.

La multinacional Minerva pretende comprar tres plantas frigoríficas más en Uruguay y vender una al grupo indio Allana (REUTERS/Andres Stapff/Archivo)

“Comprar una planta frigorífica lleva un proceso largo; no es comprar una peluquería o comprar un minimercado. A mí me parece que esto tiene olor a pasamos y es lo que más me preocupa, porque podemos estar frente a casi un monopolio de la faena”, señaló Da Silva, senador del Partido Nacional, en una rueda de prensa.

El legislador destacó que durante el gobierno anterior el tema se resolvió de una manera “adecuada”. Ahora, aseguró que teme por el “lobby de la industria brasileña” porque siempre “tuvo una amistad especial con el Frente Amplio”. Cree que ese buen vínculo puede influir en la operación. “En algún momento, tenemos que dejar de estar presionados por los grandes grupos brasileros y ser un país serio”, sostuvo.

“Este no es un tema que, de repente, tenga titulares en los diarios. Pero es un tema que afecta el corazón del impulso ganadero. Nosotros necesitamos mercados en competencia, entradas de ganado gordo en competencia, y empresas que compitan por la producción del productor uruguayo”, expresó.