Sorpresa en Chile por el romance entre el ministro de Hacienda y una candidata presidencial oficialista

Tohá sostuvo que la relación ”es muy importante para mí, muy valiosa y he buscado cuidarla mucho”.

La carta presidencial del Socialismo Democrático (PS+PPD+PR+PL), Carolina Tohá, confirmó este fin de semana que mantiene un romance con el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, asunto que no dejó indiferente al mundo político nacional.

En entrevista con La Tercera, la también exministra de Interior señaló que “desde hace un tiempo somos pareja con Mario (...) Hemos buscado mantener esto en un plano privado. Tradicionalmente, en Chile siempre se ha reconocido ese límite entre lo privado y lo público, y eso es algo que valoro mucho y que ha ayudado a cuidar esta relación”.

Tohá confidenció que el “pololeo” se fue dando “muy gradualmente. No fue de la noche a la mañana”, pues ambos se conocen desde la década del 90.

“Fue mi jefe en esos años. Y en el transcurso hemos sido amigos, hemos trabajado juntos muchas veces (...) Ahora tenemos esta relación que espero podamos seguir cuidando y solidificando”.

La carta del Partido por la Democracia desechó la idea de que su idilio vaya a interferir o complique de alguna manera sus aspiraciones presidenciales.

“Desde el punto de vista legal, no hay ninguna incompatibilidad ni ahora ni antes. Además, la billetera fiscal no tiene ninguna interferencia en las campañas. Y lo segundo, es que se trata de un ministro que tiene credenciales más que reconocidas por su seriedad, por su compromiso a lo largo de toda su vida profesional. El hecho de que seamos pareja no va a cambiar en lo más mínimo sus decisiones como ministro”.

También recordó el momento en que ambos le comunicaron su situación al presidente Gabriel Boric.

“Yo misma se lo conté y Mario también se lo contó. No era algo escondido. Lo sabía mucha gente. Públicamente, salimos juntos, lo que pasa es que nunca hicimos un anuncio. No nos parecía que correspondiera. Lo queríamos manejar en una esfera bien personal. Y aunque ahora ya se sepa más públicamente, esperamos que siga siendo así. Por experiencia sé que es bueno cuidar los espacios más privados, mantener esas fronteras”, sostuvo.

Finalmente, dijo que el mandatario no opuso reparo alguno. “No hay ninguna incompatibilidad, porque entre los ministros no hay dependencia ni jerarquía. Tampoco había intereses contrapuestos, porque los ministros tienen intereses comunes que son implementar las decisiones del Presidente”, remató.

Aunque la mayoría felicitó a la pareja, algunos parlamentarios de oposición criticaron que no transparentaran su relación antes.

Reacciones

La noticia corrió como reguero de pólvora y una de las primeras en reaccionar fue la precandidata presidencial comunista, Jeannette Jara, quien señaló que “si ella ha decidido hacer pública su relación, es su decisión y es respetable”, según consignó Cooperativa.

Quien también se desempañara como ministra del Trabajo hasta hace justo un mes aseguró que se enteró de dicha relación “hace un par de semanas” y descartó cualquier tipo de “favoritismo” de Marcel mientras ambas fueron parte del gabinete.

“Lo que yo puedo contar es que con quien más me tocó trabajar directamente fue con el ministro Marcel. Pasamos largas horas, días, incluso a veces noches, trabajando en los temas que nos convocaban. Y no sentí nunca un trato distinto como lo hubiese tenido él, me imagino yo, con cualquier otra ministra o ministro”, aseguró.

De igual manera, el diputado Jorge Alessandri (UDI) se mostró contento por ambos e indicó que “la labor política es muy complicada de compatibilizar con la vida en pareja, así que siempre que un político o una mujer dedicada a la política encuentra pareja, yo me alegro".

Sin embargo, varios parlamentarios de oposición pusieron el grito en el cielo y algunos pidieron incluso la renuncia del ministro de Hacienda, como el diputado republicano Agustín Romero.

En la misma línea, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) criticó que “por transparencia debió hacerse público (...) existe un evidente conflicto de interés y lo seguirá habiendo si Carolina Tohá gana la primaria de la izquierda, pues el ministro Marcel tendrá que tramitar la Ley de Presupuestos 2026”, fustigó.