El Gobierno de Gabriel Boric no avanzará con la reforma impositiva

Marcel reconoció que el Ejecutivo no contaba con el apoyo para llevar adelante la iniciativa.

El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, informó este lunes que el proyecto de Impuesto a la Renta que pretendía llevar el gobierno de Gabriel Boric al Congreso se suspende “de manera indefinida”, poniendo punto final a la que fuera una de las promesas de campaña del actual mandatario, junto con las ya aprobadas reforma de pensiones y el aumento del salario mínimo, entre otras.

Ello, debido a lo difícil que se veía aunar voluntades en el parlamento, y a la necesidad de seguir adelante con otras iniciativas más urgentes.

“No habiendo apoyo de una parte importante del Congreso y, al mismo tiempo, habiendo una serie de otras materias que sí requieren prioridad, tenemos que ser pragmáticos y concentrarnos en aquello donde ese avance es más probable”, detalló la autoridad.

“No vamos a perseverar en ese tema”, subrayó taxativo Marcel, quien agregó que el Ejecutivo insistirá en otro proyecto tendiente a modificar los impuestos de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

“Es un proyecto que tiene su compensación fiscal y vamos a tener todos sus detalles dentro de un par de semanas”, complementó el jefe de la billetera fiscal.

En las conversaciones previas varios partidos se abrieron a reducir el Impuesto de Primera Categoría de un 27% a un 23%, pero el Gobierno buscaba instalarlo en un 25 por ciento.

El presidente Gabriel Boric lideró un nuevo Consejo que busca mitigar los efectos del arancel impuesto por Donald Trump.

Boric encabeza Consejo por aranceles de Trump

Por otra parte, este lunes sesionó con la presencia del presidente Boric el recién instalado Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica de Política Económica y Financiera Internacional (CPEFI), cuyo objetivo es definir lineamientos para hacer frente al arancel del 10% impuesto por Donald Trump “y apoyar el desarrollo de iniciativas que permitan enfrentar los desafíos actuales de las relaciones económicas y comerciales a nivel global”.

Dicho Consejo está formado por ex presidentes y consejeros del Banco Central; ex ministros de Hacienda; ex subsecretarios de Relaciones Económicas Internacionales; miembros de la academia y del sector privado y expertos en materia de comercio y derecho internacional.

“El objetivo es hacer todos los esfuerzos por mitigar el impacto de la actual coyuntura en el sector exportador”, aseguró el mandatario, quien valoró su composición transversal.

“Es una señal de certidumbre de largo plazo el que seamos capaces de sentarnos en la mesa diferentes personalidades del mundo privado, político y académico de diferentes ideas políticas, porque compartimos una visión de largo plazo respecto a Chile. Eso es tremendamente positivo y otorga en sí mismo una fuerte señal a los mercados, a los diferentes actores políticos y también al mundo internacional”, remató.