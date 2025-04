El correísmo se fractura en torno a la narrativa de fraude luego de que las misiones internacionales validaran la elección en Ecuador

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa habla durante una entrevista con EFE este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez

La teoría de un fraude electoral en Ecuador en la segunda vuelta del 13 de abril –impulsada por el ex presidente Rafael Correa tras la derrota de la candidata correísta Luisa González– ha perdido respaldo incluso dentro del propio movimiento Revolución Ciudadana (RC). Diversas autoridades locales de la RC se han desmarcado públicamente de esas acusaciones y, por el contrario, reconocen los resultados oficiales que dieron la victoria al presidente Daniel Noboa, haciendo llamados a trabajar con el nuevo gobierno.

El primero en aceptar el triunfo fue Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Apenas conocidos los resultados, Álvarez manifestó en su cuenta de X (Twitter) que “si el pueblo eligió, hay que respetarlo. Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo. Lo peor es ser un mal perdedor”. También la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció en el mismo sentido. “Sé que no es el desenlace que esperábamos; sin embargo, los resultados avalados por el CNE favorecen a Daniel Noboa y, mientras eso sea así y como demócrata, me corresponde reconocer esa realidad”, escribió Aguiñaga en sus redes sociales, admitiendo abiertamente la victoria de su contendor.

Otros dirigentes provinciales de RC replicaron esta postura el 14 de abril. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, afirmó que “un comportamiento plenamente democrático exige, en este momento, dos cosas: reconocer los resultados anunciados ayer por el CNE; y que esas mismas autoridades electorales procesen todas las inconsistencias que se presenten”.

En tanto, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, aunque más ambigua, agradeció al binomio de Luisa González-Diego Borja por su esfuerzo de campaña y señaló que trabajará con el nuevo gobierno por los recursos que requiere su provincia. De hecho, Pabón llegó a referirse a Noboa como “presidente reelecto” en sus mensajes, ratificando de facto su legitimidad . Esta aceptación explícita por parte de autoridades de la Revolución Ciudadana –incluyendo también otras figuras como el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, o el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret– contrasta con la negativa de González a reconocer su derrota y con las denuncias de fraude promovidas por la cúpula correísta.

La reacción de Correa y sus aliados en el exilio ha sido muy distinta. Desde Bélgica, el ex presidente Correa desconoció los resultados preliminares y habló de un “mega fraude” y un “robo de votos”, sin presentar pruebas. Asimismo, figuras correístas fuera del país, como la ex asambleísta Gabriela Rivadeneira, han intentado posicionar ante la comunidad internacional la narrativa de que la elección fue fraudulenta.

Este discurso de fraude ha sido difundido mediante comunicados oficiales de RC y de organizaciones afines. Por ejemplo, en un comunicado emitido el 14 de abril, el movimiento Revolución Ciudadana aseguró tener “evidencia concluyente de un fraude electoral sistemático”, alegando que “miles de votos para Luisa González desaparecieron injustificadamente durante el conteo” y que Daniel Noboa habría registrado incrementos “estadísticamente imposibles” en numerosos recintos. La RC denunció supuestas manipulaciones de actas –afirmando que decenas de actas sin firma habrían favorecido solo a Noboa– y criticó la prohibición del uso de celulares en los recintos, medida adoptada para prevenir fotografiar el voto coercionado, interpretándola como un intento de impedir evidenciar la preferencia real de los votantes.

Un miembro del ejército hace guardia mientras los funcionarios electorales cuentan las papeletas durante las elecciones presidenciales, en Quito, Ecuador, el 13 de abril de 2025.

En la misma línea, la CELAC Social –brazo de organizaciones sociales de la CELAC– emitió una declaración internacional respaldando a González y denunciando un “grave atentado contra la voluntad popular” en Ecuador. El comunicado de CELAC Social enumeró “múltiples señales de fraude”, incluyendo cambios de última hora en lugares de votación, uso arbitrario de recursos estatales en favor de un candidato, restricciones a la observación independiente y la controvertida militarización bajo estado de excepción durante los comicios. De igual manera, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) –una ONG con estatus consultivo ante la ONU– se sumó a las denuncias, expresando en un pronunciamiento urgente su preocupación por una supuesta “alteración grave del orden democrático” en Ecuador y pidiendo una investigación exhaustiva del proceso electoral, según compartió Correa en su X.

Paradójicamente, incluso analistas cercanos al correísmo han puesto en duda la viabilidad de revertir el resultado alegando fraude. El politólogo Jacobo García, afín a RC, reconoció en una entrevista con Ingobernables –plataforma también cercana al correísmo– que revertir una diferencia de 11 puntos porcentuales implicaría demostrar que “50.000 actas están mal”. En efecto, la ventaja oficial de Noboa sobre González supera el millón de votos, por lo que cualquier impugnación requeriría evidencias masivas de alteraciones en las actas de escrutinio a nivel nacional, algo que ni los delegados de RC en las mesas reportaron durante el conteo ni ha sido corroborado por terceros independientes.

Por otra parte, las principales misiones de observación internacional han respaldado la legitimidad del proceso electoral del 13 de abril, descartando anomalías que pudieran haber alterado el desenlace.

Las misiones electorales no han detectado indicios de fraude.

La misión de la OEA (Organización de Estados Americanos) afirmó que “los datos arrojados por el Sistema Informático de Escrutinios y Resultados del CNE coinciden con la información compilada por los observadores de la OEA desplegados en el país”.

Además, los observadores de la OEA realizaron un cotejo aleatorio de actas en las mesas monitoreadas y verificaron la “coincidencia entre las actas transmitidas, las recibidas por los partidos y las devueltas en el paquete electoral”, ratificando la correspondencia entre los resultados oficiales y las copias en manos de las organizaciones políticas. Además felicitaron a Ecuador “por su civismo y compromiso con la democracia”.

Otras delegaciones internacionales –entre ellas las del Parlamento del Mercosur (Parlasur), el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB)– coincidieron en avalar la limpieza del proceso.

Foto del lunes de un puesto de diarios en Quito April 14, 2025.

Observadores del Parlasur, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), de la COPPPAL y del Parlamento Andino elogiaron el trabajo del CNE y el desarrollo exitoso del balotaje en sus reportes preliminares. Ninguna de las misiones internacionales acreditadas halló irregularidades sistemáticas que pusieran en duda el resultado definitivo de la contienda.

Los datos finales del escrutinio arrojan, además, un contexto que desafía la narrativa de fraude. Si bien Luisa González no aceptó su derrota inicialmente, lo cierto es que incrementó su votación en la segunda vuelta en comparación con la primera. La candidata de RC obtuvo cerca de 160.000 votos más que en la primera vuelta de febrero, alcanzando victorias en 5 provincias. Sin embargo, este crecimiento fue ampliamente superado por el salto en votos de Daniel Noboa, quien sumó aproximadamente 1,28 millones de votos adicionales en el balotaje al atraer apoyos de otros electorados, logrando así una ventaja amplia e irreversible del 55,6% contra 44,4% sobre González.