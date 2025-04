Tras la tragedia de Colo Colo, Chile debate si los los carabineros deben volver a cuidar los estadios

Dos hinchas fallecieron aplastados por un "zorrillo" policial el jueves pasado afuera del Estadio Monumental.

Luego de que dos hinchas -un niño de 12 años y una chica de 18-, fallecieran aplastados por un vehículo policial el jueves pasado tras una avalancha de personas en las afueras del estadio de Colo Colo, antes de que comenzara el duelo contra Fortaleza por la Copa Libertadores, parlamentarios y dirigentes volvieron a instalar el debate sobre quienes deben garantizar la seguridad en estos recintos deportivos.

Esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó en un punto de prensa que el Gobierno puso punto final al plan Estadio Seguro, nacido en 2011, el que justamente prometía terminar con los desmanes y actos de violencia en los partidos de fútbol.

“Estadio Seguro fue una iniciativa a la cual todos los gobiernos han puesto significativos empeños y por distintos tipos de razones, algunas atribuibles al sistema sobre el cual funciona, este ha fracasado“, informó la autoridad.

Sin embargo, el secretario de Estado descartó “por ahora”, la presencia de funcionarios policiales, puesto que “eso sería, en algún sentido, subsidiar responsabilidades que hoy corresponden a los clubes”.

Previo a esto, varios parlamentarios exigieron que Carabineros de Chile vuelva a resguardar dichos eventos deportivos y el primero en salir al ruedo fue el senador Juan Luis Castro (PS), quien demandó poner urgencia al proyecto de ley “Salvemos el fútbol”, el que actualmente se tramita en el Congreso.

De la misma opinión fue la diputada Gloria Naveillán (PNL), quien pidió una dotación policial que apoye a los guardias privados pagados por los clubes, y algunos incluso fueron más allá y pidieron derechamente la presencia de militares, tal como dijo el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas)

“Hay que aprobar dos leyes fundamentales: el de infraestructura crítica y el de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), para que las FFAA puedan acompañar en materia de seguridad a las policías", emplazó.

Parlamentarios y dirigentes aseguran que los guardias privados no están capacitados para contener los altos niveles de violencia de los barristas y pidieron una solución como la argentina.

Qué dijeron los dirigentes

En conversación con La Tercera, dirigentes del fútbol chileno demandaron también la vuelta de carabineros al interior de los estadios.

“Los clubes deben asumir muchas responsabilidades como organizadores de espectáculos y si no cumplimos, está bien que nos sancionen. Pero no tenemos las herramientas para enfrentar a bandas de delincuentes, eso es un problema de orden público que debe ser asumido por el Estado", sostuvo Juan Tagle, presidente de Cruzados.

“De lo contrario seguiremos de manera infinita en este ejercicio de echarnos las culpas unos a otros. Como Universidad Católica quisiéramos trabajar junto con el gobierno en encontrar la forma de poner fin a este flagelo”, complementó.

Jorge Contador, mandamás de Coquimbo Unido, agregó que incluso “estamos dispuestos a destinar dinero para Carabineros, tal como se hace en Argentina para la policía local. Nosotros ya destinamos mucho dinero en guardias que no están capacitados para enfrentar ese nivel de violencia y agresión que se vive en diferentes estadios del país”.

Hernán Rosemblum, presidente de Huachipato, subrayó que “los guardias tienen atribuciones muy limitadas y no tenemos la certeza de que todos tengan las capacidades suficientes".

“He hablado con muchos dirigentes que están disponibles, a pesar de que hoy la ley no lo permite, para pagar los servicios y los costos que conllevaría tenerlos (a carabineros) al interior de los recintos. Para eso debe haber una modificación de la ley”, remató el dirigente acerero.

Hinchas invadieron el estadio y finalmente el encuentro contra Fortaleza tuvo que ser suspendido.

Qué dijeron los expertos

No obstante, diversos expertos se manifestaron en desacuerdo a esta iniciativa, arguyendo que carabineros no tiene por qué realizar funciones de seguridad privada, y criticaron de paso a los clubes por no asumir su responsabilidad.

Según el consultor de seguridad, Sidney Houston, “carabineros jamás ha ido al estadio, porque tiene que responder ante delitos. Hay una escasez de policías, entonces si tienen que hacer cargo de un espectáculo privado y evitar que los hinchas se pasen de galería a tribuna...no, no me parece", argumentó el también expolicía, según consignó Cooperativa.

En tanto Miguel Ramírez, presidente del Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada, recordó que en la actualidad “Carabineros de Chile puede ingresar a cualquier recinto o lugar donde se cometan delitos flagrantes (pero), al interior del estadio deben ser apoyados por guardias de seguridad privada".