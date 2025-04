Bolsonaro afronta un postoperatorio “muy delicado y prolongado” tras una compleja cirugía de 12 horas

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro llega al Hospital DF Star este sábado, en Brasilia (Brasil)(EFE/ Andre Borges)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro afronta un postoperatorio “muy delicado y prolongado” que lo mantendrá “por lo menos dos semanas” en el hospital, informaron este lunes sus médicos, tras una cirugía abdominal exitosa que le fue practicada el domingo en Brasilia.

Aunque su esposa Michelle había escrito en Instagram que Bolsonaro “ya está en el cuarto” luego de la operación, los doctores aclararon que sigue en terapia intensiva y por ahora “no hay previsión” de alta.

El líder de extrema derecha, de 70 años, se sometió a la cirugía semanas después de que la Corte Suprema de Brasil decidiera enjuiciarlo por un presunto intento de golpe de Estado en 2022.

Bolsonaro pasó 12 horas en el quirófano tras presentar una “distensión abdominal” relacionada con una puñalada que sufrió durante un acto de campaña en 2018.

“El procedimiento fue necesario para tratar una obstrucción causada por pliegues en el intestino delgado”, escribió este lunes el exmandatario (2019-2022) en su cuenta de X.

“La recuperación exige cuidados intensivos y será gradual”, agregó.

Un partidario del expresidente Jair Bolsonaro reza frente al hospital DF Star, donde se sometió a una cirugía abdominal en Brasilia, Brasil, el lunes 14 de abril de 2025 (AP Foto/Eraldo Peres)

El doctor Leandro Echenique, cardiólogo de Bolsonaro, evaluó en conferencia de prensa que “fue una cirugía extremadamente compleja” pero “el resultado final fue excelente”.

“Va a ser un postoperatorio muy delicado y prolongado”, advirtió el médico. Las primeras 48 horas resultarán “críticas” para definir los próximos pasos del tratamiento.

“Nuestra expectativa, si todo ocurre como está previsto, es que permanezca (ingresado) por lo menos dos semanas”, dijo por su parte el jefe de cirugía, Cláudio Birolini.

Según Echenique, Bolsonaro está “despierto, consciente, conversando e incluso ya hizo algún chiste”. Por ahora se alimenta a través de suero.

Riesgo de complicaciones

Bolsonaro ha pasado varias veces por el quirófano en los últimos años debido a las secuelas del atentado que sufrió en septiembre de 2018, en plena campaña y semanas antes de ganar la elección presidencial.

En esta oportunidad, su pared abdominal se encontraba “bastante dañada” y su intestino había “sufrido” por una obstrucción, “lo que lleva a creer que venía con ese cuadro desde hacía algunos meses”, afirmó Birolini.

Los médicos explicaron que el postoperatorio conlleva un aumento de riesgos como inflamación, infecciones, alta presión, trombosis, problemas de coagulación y afecciones pulmonares, por lo que Bolsonaro necesitará de “medidas específicas” para su cuidado.

12/04/2025 El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, hospitalizado en Natal (Brasil) (CAMPAÑA DE JAIR BOLSONARO)

Pero dijeron esperar que el líder de la derecha brasileña eventualmente regrese a tener “una vida normal, sin restricciones”.

Cuando el pasado viernes sintió los “fuertes dolores” en el abdomen que lo llevaron al hospital, Bolsonaro realizaba una gira proselitista en el noreste de Brasil, bastión histórico de la izquierda.

La cirugía está “entre los más complejos” de los procedimientos a los que ha sido sometido Bolsonaro desde el ataque con cuchillo que sufrió en 2018, dijo Echenique.

“Después de experimentar tantos episodios similares en los últimos años, me he acostumbrado al dolor. Pero esta vez, incluso los médicos se sorprendieron”, relató el sábado el ex mandatario en redes sociales.

Entre el hospital y los tribunales

Mientras empieza su recuperación médica, Bolsonaro espera que la Corte Suprema fije fecha para un juicio en el que se lo acusará por una supuesta trama golpista.

La fiscalía lo inculpó por haber planificado un presunto intento de golpe de Estado para permanecer en el poder tras las elecciones de octubre de 2022, en las que perdió contra el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la acusación, Bolsonaro habría buscado apoyo de las fuerzas armadas para impedir la asunción de Lula.

De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel.

El ex mandatario se declara inocente y dice ser un “perseguido”.

Bolsonaro también está inhabilitado para competir en elecciones hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación brasileño.

Sin embargo, insiste en que pretende ser candidato en las presidenciales de 2026, en las que Lula, de 79 años, también podría presentarse.

(Con información de AFP)