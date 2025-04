Dos modelos opuestos de país y medidas inéditas del Consejo Electoral: así será el balotaje en Ecuador

Jair Bolsonaro presentó una mejoría en su estado de salud tras ser hospitalizado de urgencia por fuertes dolores en el abdomen El director médico del hospital, Luiz Roberto Fonseca, informó que, aunque no hay previsión de alta, el ex mandatario tiene una “disminución de dolor” y no presenta señales de gravedad mayor en su condición. “El paciente permanece en observación y va a pasar la noche en el hospital”, afirmó