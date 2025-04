Ecuatorianos en Venezuela solo podrán votar en Caracas

Trabajadores electorales cuentan papeletas en el Consejo Nacional Electoral durante las elecciones presidenciales y parlamentarias en Guayaquil, Ecuador. 9 de febrero de 2025. REUTERS/Luisa González

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que, para la segunda vuelta presidencial de este 13 de abril de 2025, los ecuatorianos residentes en Venezuela podrán ejercer su derecho al voto únicamente en la ciudad de Caracas. Esta decisión responde a factores logísticos, operativos y diplomáticos que impidieron habilitar un recinto electoral en la ciudad de Valencia, como sí ocurrió en procesos anteriores. De esta manera, tanto los electores empadronados en Caracas como en Valencia deberán trasladarse hasta la capital venezolana para participar en las elecciones.

Según informó el pleno del CNE el miércoles 9 de abril, la imposibilidad de instalar un segundo recinto en Valencia se debe al bloqueo financiero que afecta las gestiones diplomáticas ecuatorianas en Venezuela, lo que dificulta la movilización de recursos logísticos. Además, la entidad explicó que existe un número limitado de personal a cargo de la Oficina de Intereses del Ecuador en la Embajada de Suiza en Caracas, lo que complica aún más la operatividad del proceso electoral en otras zonas del país. Por ello, se ha establecido un único punto de sufragio para los ecuatorianos residentes en Venezuela, que se concentrará en la sede diplomática de la capital.

La medida fue adoptada para permitir el voto en ese país, pues en la primera vuelta, la falta de colaboración del régimen de Nicolás Maduro impidió el sufragio. El CNE reiteró que busca garantizar un proceso transparente y eficiente, en la medida de sus posibilidades institucionales y presupuestarias.

Fotografía de archivo en donde se ven ecuatorianos ejerciendo su derecho al voto. EFE/ Fernando Villar

En paralelo al voto en el exterior, el CNE dio inicio este jueves 10 de abril al sufragio de las personas privadas de la libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Este grupo, amparado por los principios constitucionales de inclusión y no discriminación, fue habilitado para ejercer su derecho al voto en 40 Centros de Privación de Libertad ubicados en 20 provincias del país. La jornada fue coordinada entre el CNE, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y el Registro Civil.

Durante la apertura oficial del proceso, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, enfatizó el compromiso institucional con el sufragio universal, al señalar que “la democracia se construye con el voto consciente y libre de todas y todos los ciudadanos, sin excepción”. El vicepresidente del órgano electoral, Enrique Pita, destacó a su vez que todos los hitos del calendario electoral se han cumplido con absoluta rigurosidad técnica y dentro de los plazos constitucionales y legales. También estuvo presente el consejero José Cabrera Zurita.

Para este proceso se habilitaron 5.519 electores privados de libertad. Sin embargo, no todos los centros penitenciarios pudieron garantizar las condiciones para el desarrollo seguro de la jornada. En particular, en el centro de privación de libertad de El Rodeo, en la provincia de Manabí, la presidenta del CNE informó públicamente que no se llevará a cabo la votación debido a que no existen las condiciones de seguridad necesarias para la instalación de mesas. “No vamos a poner en riesgo ni a los funcionarios ni a los votantes”, aseguró Atamaint en una rueda de prensa celebrada en Quito.

Daniel Noboa y Luisa González.

La organización del proceso electoral para el 13 de abril continúa desarrollándose en medio de una intensa polarización política, altos niveles de abstención registrados en la primera vuelta, y cuestionamientos sobre la transparencia del sistema, que han sido desmentidos por los informes de observación de organismos como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Para esta segunda vuelta, el CNE ha extremado medidas de control, como la prohibición del uso de dispositivos móviles al momento de sufragar, con el objetivo de evitar prácticas como el “voto coaccionado” o el “voto fotografiado”.

A pesar de las limitaciones logísticas y presupuestarias que enfrenta el sistema electoral ecuatoriano, las autoridades insisten en que están dadas las condiciones para garantizar el ejercicio pleno del derecho al sufragio en todos los sectores habilitados. “Cada voto cuenta”, insistió Atamaint al referirse a la importancia del voto en cárceles y en el extranjero.

La segunda vuelta presidencial enfrenta a dos propuestas antagónicas: la del actual presidente Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), y la de Luisa González, de la Revolución Ciudadana. La campaña electoral concluye este jueves 10 de abril a las 23h59 y desde entonces rige el silencio electoral hasta el cierre de las urnas el domingo 13. La decisión de los votantes será crucial para definir el desenlace de uno de los balotajes más reñidos de los últimos años en Ecuador.