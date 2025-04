La Corte Suprema chilena desaforó a una diputada y su formalización es inminente

La diputada será imputada por fraude al fisco en calidad de cómplice.

En un fallo unánime, la Corte Suprema chilena desaforó este lunes a la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), apuntada por influir en la transferencia de más de $400 millones (USD 400 mil) desde la oficina del entonces Secretario Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras -su exjefe de gabinete-, hacia la ONG Democracia Viva, a cargo de su ahora expareja, Daniel Andrade.

Daniel Martorell, abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -la parte querellante-, valoró la decisión del máximo tribunal chileno y sostuvo que “están todos los elementos que demuestran la relación que había entre los imputados, están todos los chats, que son chats que están claramente disponiendo conductas que involucran la participación de ella, y está la circunstancia de que los convenios no cumplieron con los requisitos legales establecidos”.

Tras conocerse la noticia, la diputada Catalina Pérez emitió un comunicado de prensa en el que volvió a alegar inocencia:

“Ratifico mi convicción de inocencia y de no haber cometido fraude al fisco (...) Seguiremos colaborando con la investigación tal y como lo hemos hecho hasta ahora”, señaló, a la par que sus abogados defensores, Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo, recordaron que el fallo “no implica culpabilidad”.

La Fiscalía de Antofagasta pedirá en estos días una audiencia de formalización.

Inminente formalización

Por su parte, desde la oficina del Ministerio Público de Antofagasta (1.330 kms al norte de Santiago), informaron que pedirán a la brevedad una audiencia de formalización al tribunal de esa ciudad.

Así lo confirmó el fiscal a cargo de la investigación, Juan Castro Bekios, quien sostuvo que “con esto el Ministerio Público cumple el requisito de procesabilidad para avanzar en la formalización de la parlamentaria por los hechos investigados. Para ello, próximamente se solicitará al respectivo Juzgado de Garantía de Antofagasta la obligación de formalización, ocasión en que la Fiscalía comunicará a la diputada Catalina Pérez los cargos por los cuales está siendo investigada y solicitará las medidas cautelares que corresponden”.

El persecutor agregó que “debo destacar la sentencia comunicada por los magistrados que integran el máximo tribunal y que además hubo unanimidad en el fallo confirmatorio, lo que permite deducir que los elementos que la Fiscalía ha logrado reducir durante esta investigación satisfacen plenamente los requisitos de la etapa en que nos encontramos, y por tanto existe mérito para continuar con el proceso”, agregó.

“Esto nos permitirá avanzar a la etapa de formalización en este caso que es de alto interés para toda nuestra sociedad”, remató.

Daniel Andrade y Carlos Contreras los otros involucrados en el caso Democracia Viva, actualmente están con arresto domiciliario.

Los chats que la ligan a Democracia Viva

Cabe señalar que en enero pasado, T13 reveló una serie de conversaciones entre Catalina Pérez y se expareja, Daniel Andrade, que dejan meridianamente clara su participación en los traspasos de dinero a Democracia Viva.

En las conversaciones reveladas por T13 entre Pérez y Andrade hay varias que podrían sepultar a la parlamentaria.

“Me llamó Carlos (Contreras). Parece que pueden salir las lucas”, escribió Pérez en 2022.

Una vez que estalló el escándalo gracias a un reportaje de un medio local, Andrade le dice a Pérez el 19 de junio de 2023:

“Lo importante eres tú. Carlos está bien, apaña todo (...) Así que tú preocúpate de ti nomás. Dice que es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías”.

Al día siguiente, Pérez le escribe preocupada por la presencia de periodistas en la supuesta oficina de Democracia Viva en Santiago y le pide a Andrade “ponerle un logotipo de Democracia Viva en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa”.

“Onda que para cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que sí, que ahí trabaja la fundación. Que no es un lugar para recibir personas, si no solo una oficina de trabajo. Váyanse para allá y ambienten (...) Es obvia la nota con la cámara prendida donde van y dicen ‘miren aquí supuestamente trabaja la fundación y a ver! Vamos a golpear... hola! Aquí funciona Democracia Viva?’ Sale una persona y dice ‘nooo jamás lo he escuchado’, y cagamos”, prevenía Pérez.