Se rompe el bloque de oposición en Bolivia con miras a las elecciones de agosto

Bloque de unidad Los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jorge Quiroga (2001-2002), el ex candidato presidencial, Samuel Doria Medina y un representante el gobernador suspendido Luis Fernando Camacho firmaron el acuerdo el 18 de diciembre. Foto: Prensa local

La unidad de la oposición en Bolivia naufragó a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales. El ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) abandonó el compromiso que había asumido en diciembre pasado con el ex presidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho, de elegir a un “candidato único” para derrotar al oficialismo, a través de una encuesta que debía realizarse este fin de semana.

Sin embargo, poco después de que se conocieran estudios de opinión que favorecían a Doria Medina como el favorito para representar la candidatura del bloque, Quiroga anunció que no participará en la encuesta para evitar sanciones del organismo electoral. Aunque manifestó que seguirá buscando la unidad porque están “condenados a consensuar una oposición democrática”, otros políticos que integran el grupo interpretaron su declaración como una salida.

“Hoy día, lamentamos que uno de los integrantes, con quien empezamos esta gran tarea, haya tomado la decisión de apartarse; pero el bloque de unidad sigue firme y seguirá fortaleciéndose en cuanto es un mandato de la gente”, lamentó Camacho a través de un mensaje en redes sociales y Doria Medina calificó la justificación como un “pretexto” para no ceder en sus intereses políticos. En tanto, el ex presidente Mesa pidió “poner los intereses de Bolivia por encima de cualquier consideración personal” y dijo que seguirá trabajando por mantener la unidad.

Imagen de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

El argumento de Quiroga sobre las sanciones por la encuesta interna tiene que ver con el antecedente de suspensión de un candidato regional y la inhabilitación de su partido en 2015, por comentar un sondeo de opinión privado, algo que está prohibido por las leyes electorales.

Sin embargo, varios analistas apuntaron que la decisión de Quiroga es infundada porque la encuesta no tenía fines de difusión y todavía no hay candidatos inscritos, por lo que no existe sujeto de sanción.

“Cuando se acordó este mecanismo, todos estuvieron de acuerdo, inclusive Tuto. Se tenía muy claro este escenario y se tomaron todas las previsiones del caso para estar siempre dentro del marco de la ley”, manifestó Doria Medina.

Quienes siguen de cerca la política boliviana lo veían venir. Al día siguiente de haber firmado el compromiso, Quiroga desafío el pacto opositor al decir que su candidatura no se negociaría. “Yo soy candidato a presidente irreversiblemente. Voy con todo, voy con fuerza”, manifestó en una entrevista radial.

La unidad de la oposición es una larga demanda del antimasismo en Bolivia. Desde que Evo Morales llegó al poder en 2005, el voto opositor se dispersó entre varios candidatos fortaleciendo al Movimiento Al Socialismo. De hecho, Doria Medina y Quiroga participaron en elecciones previas sin lograr derrotar a Morales.

Fotografía de archivo en donde una mujer emite su voto en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez.

La analista política Susana Bejarano dijo que la ruptura del bloque favorecerá electoralmente a quien represente a la izquierda. “Lo cierto es que Doria Medina estaba mejor posicionado en las dos últimas encuestas que salieron, su techo de crecimiento es más alto y Tuto (Jorge Quiroga) no quiere exponerse a perder tan anticipadamente. No cumple su palabra”, manifestó y agregó que la dispersión del voto “es una gran noticia” para el bloque popular.

Una alianza y tres pre candidaturas

El grupo opositor conformado por los cuatro políticos definió realizar una encuesta para elegir al candidato único, la misma que estaba prevista realizarse este fin de semana y cuyos resultados se conocerían el 10 de abril.

Después de la creación de la alianza, se sumaron el rector de la universidad pública de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, y la ex ministra Amparo Ballivián. Sin embargo, Mesa, Camacho y Cuéllar declinaron su candidatura por lo que solo la disputarían Quiroga, Doria Medina y Ballivián, siendo los dos primeros los más activos con campañas y los más favorecidos por las encuestas previas.