10 años del Zika en Brasil: la ciencia comienza a descubrir las posibles causas de la epidemia

El Aedes aegypti tiene distintas etapas de desarrollo que van desde los huevos, las larvas, las pupas y los mosquitos adultos (Reuters)

Han pasado 10 años desde que se detectó por primera vez el virus Zika en Brasil y su epidemia ha provocado un alarmante aumento de los casos de microcefalia en recién nacidos, asociados a la infección causada por este virus durante el embarazo de sus madres. De los 4.595 bebés afectados, entre 2015 y 2025, por microcefalia por Zika, según datos del Ministerio de Salud, la mayoría nacieron en 2015 y 2016, principalmente en el noreste de Brasil. Tienen la cabeza más pequeña, menos de 32 cm, y presentan diversas discapacidades, como retraso mental, motor y del lenguaje. Una generación perdida, como la llamaron en su momento varios infectólogos.

Pero, ¿cómo es posible que Brasil se encontrara de repente con una epidemia que amenazó a toda una generación de niños?

El virus, recordemos, lo transmite el mosquito Aedes aegypti, el mismo responsable del dengue y el chikungunya. El Zika se identificó por primera vez en 1947 en el bosque de Zika, en Uganda, de ahí su nombre, y permaneció relativamente desconocido hasta los grandes brotes de la última década. En 2007 se produjo uno en la isla de Yap, en Micronesia, que infectó a cerca del 75% de la población. En Brasil, los primeros casos se detectaron en 2015.

La epidemia de Zika ha provocado un alarmante aumento de los casos de microcefalia en recién nacidos, asociados a la infección causada por este virus durante el embarazo de sus madres (AP)

La correlación entre el virus en mujeres embarazadas y la microcefalia en recién nacidos apareció por primera vez en Campina Grande, en el estado nororiental de Paraiba. Adriana Melo, especialista en medicina fetal, a través de la ecografía de una mujer embarazada, observó una anomalía en el cerebelo del feto, en la parte posterior del cerebro, que parecía más pequeño de lo habitual. El cerebro también presentaba calcificaciones, es decir, cicatrices causadas por una infección. Aquel caso desencadenó la alerta nacional y el aumento de los controles para evitar la proliferación de este mosquito, que encuentra en el agua estancada su hábitat perfecto para reproducirse. Entre 2015 y 2016, los infectólogos brasileños trataron de desvelar los secretos de esta devastadora correlación que, el primer dato difícil de explicar, solo afectaba a los hijos del 10% de las embarazadas infectadas por el virus.

Con el tiempo, se comprendió que la correlación con el síndrome de microcefalia tenía que ver con las zonas más pobres de Brasil, principalmente en el Nordeste. “Nuestro estudio mostró que la desnutrición proteica puede estar asociada con una mayor incidencia del síndrome congénito por el virus del Zika”, dice a Infobae la investigadora brasileña Patricia Pestana Garcez, profesora del King’s College de Londres.

Según el estudio de Garcez, cerca del 40% de las madres encuestadas que tenían hijos con el síndrome consumían menos proteínas (menos de 60 g por día) que las recomendadas. “En laboratorio, en estudios in vivo, hemos visto que la desnutrición proteica aumenta las posibilidades de que la madre transmita el virus a su descendencia, causando microcefalia. Esto no significa que todas las madres que tuvieron un hijo con este síndrome estuvieran desnutridas. Sin embargo, como acción de salud pública, estos resultados indican un cofactor importante en la distribución del síndrome en Brasil”, explica la investigadora.

Las investigaciones científicas también tuvieron en cuenta la geografía de los lugares donde se concentraron más casos. Muchos de los territorios analizados se caracterizaban por la presencia de embalses creados para combatir la sequía, especialmente en las zonas más semiáridas del país. Se trata de embalses de agua que durante las sequías se utilizan para abastecer los hogares de la población local. Según una investigación realizada en 2020 por el Instituto D’Or de Investigación y Educación (IDOR), la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y la Universidad Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), se detectó una toxina, la saxitoxina, en estos depósitos de agua.

“Según nuestro estudio, el agua contaminada con saxitoxina puede haber hecho más vulnerable a cierta población del nordeste, lo que puede haber provocado el nacimiento de niños con graves malformaciones del sistema nervioso. Quizá esto se refleje también en otras enfermedades. Así que lo que proponemos es un replanteamiento de lo que se considera seguro en el agua que se pone a disposición de la población”, dijo en una entrevista a la agencia de noticias brasileña Agência Brasil uno de los autores del estudio, Stevens Rehen.

El Zika puede llevar a un defecto de nacimiento llamado microcefalia (AP)

Lo que llamó la atención de los investigadores es que el Nordeste se enfrentó a la sequía más intensa de su historia justo en la época de la epidemia de Zika. Por lo tanto, debido a la escasez de agua, los investigadores empezaron a razonar que cuando hay menos agua, aumenta la proliferación de microorganismos, precisamente por la falta de saneamiento básico. Debido a la sequía, se produjo una reducción de la calidad del agua en las zonas donde aún había agua.

Este no ha sido el único estudio relevante sobre el virus del Zika. Otro, de 2021, dirigido por la genetista Mayana Zatz, directora del Centro de Estudios del Genoma Humano de la Universidad de San Pablo, descubrió que el virus puede pasar de enemigo a aliado contra los tumores cerebrales, a partir de una inyección de Zika purificado, en baja concentración. Zatz, en 2016, también estudió de cerca el virus en el Nordeste, donde, hablando con mujeres que habían tenido bebés con microcefalia, descubrió que la mayoría de ellas no había experimentado síntomas graves durante la infección. Algunas de ellas solo informaron de un día de fiebre y una erupción transitoria. “Al contrario que con el coronavirus, la gran mayoría de las personas infectadas por el Zika no tuvieron absolutamente nada. Así que para mí estaba muy claro que el virus tenía un tropismo (dirigido) hacia el cerebro del bebé en desarrollo. No le interesaba la madre”, declaró la genetista a la prensa brasileña.

En 2018, durante la fase inicial del estudio, su equipo tomó muestras de sangre de niños con microcefalia cuyas madres habían sido infectadas por el virus del Zika. En el laboratorio, los investigadores pudieron obtener células neuroprogenitoras, que son cruciales para la formación de neuronas en el cerebro en desarrollo. Dado que los tumores cerebrales contienen grandes cantidades de estas células, surgió la idea de experimentar con el virus en ellas.

El siguiente paso fue infectar las células con el virus del Zika para analizar su mecanismo de acción. "Observamos una destrucción masiva de estas células tras la infección“, explicó la investigadora. Las pruebas preclínicas en animales arrojaron resultados aún más prometedores. Tras inyectar los tumores y el virus en ratones, los científicos observaron una reducción significativa de la masa tumoral y, en un tercio de los casos, la desaparición completa de las metástasis. Posteriormente, el estudio se amplió a perros, ya que desarrollan la enfermedad de forma similar a los humanos. Tres animales gravemente enfermos, que de otro modo habrían sido sacrificados, se incluyeron en la investigación gracias al consentimiento de sus dueños, que decidieron participar en el estudio, lo que aumentó su vida durante varios meses.

Cuando estalló la epidemia del Zika en 2015, Brasil vivía un momento muy delicado en su vida política y económica (Europa Press/Contacto/Andre M. Chang)

Cuando estalló la epidemia del Zika en 2015, Brasil vivía un momento muy delicado en su vida política y económica. La recesión económica en la que se había sumido junto con el escándalo de corrupción destapado por la operación Lava Jato representaban una de las páginas más negras de la historia del país. Tanto es así que en su momento no causó demasiado revuelo la noticia de que la vacuna contra el dengue que se estaba probando en el Instituto Butantan de San Pablo se veía ralentizada por una burocracia exasperada. Esto acabó impidiendo que la vacuna brasileña fuera la primera del mundo en la carrera por la patente. Fue una pena porque, según el entonces director del Instituto Butantan de São Paulo, Jorge Kalil, los mismos conocimientos científicos podrían haber servido para llegar a una vacuna contra el Zika. Actualmente no existe ninguna vacuna contra el virus del Zika.

“El caso de Brasil nos enseña que invertir en ciencia es crucial para tener respuestas rápidas a las demandas de la sociedad”, dice a Infobae Patricia Pestana Garcez. “La explosión de casos de microcefalia ocurrió a fines de 2015 y ya en 2016 se estaban publicando los primeros resultados científicos que mostraban la causa de las malformaciones, el virus Zika, un virus hasta entonces poco estudiado”, agrega Garcez. Según la experta, “este descubrimiento ayudó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar que la emergencia sanitaria estaba causada por este virus. Como resultado, fue posible poner en marcha políticas públicas. Esto solo fue posible porque contábamos con laboratorios bien equipados y una masa crítica de diferentes conocimientos especializados, incluidos virólogos, inmunólogos, neurocientíficos y biólogos del desarrollo”.

En cuanto a las víctimas de esta epidemia, los niños, la mayoría tienen ahora diez años. Sus familias luchan cada día para proporcionarles los cuidados básicos y hacer frente a las dificultades, que son muchas, ya que tienen discapacidades graves. A pesar de que el Congreso propuso un proyecto de ley para garantizar a estos niños un subsidio mensual de 7.700 reales (1.350 dólares) de por vida, el gobierno de Lula se opuso, alegando que esto discriminaría a las personas con otras formas de discapacidad. Para superar las protestas, el ejecutivo aprobó una medida provisional que paga a cada niño víctima del virus del Zika 60.000 reales (10.521 dólares) de una sola vez. Pero para las familias esto no es suficiente. “Esta cantidad ni siquiera bastaría para cubrir la cirugía ortopédica de las innumerables deformidades de nuestros hijos. No es suficiente. Las discapacidades de nuestros hijos no se deben a la genética ni a fallos médicos. Fue el racismo medioambiental, porque estábamos en un estado vulnerable y el gobierno no detuvo la proliferación de mosquitos. Todo esto es culpa del Estado brasileño”, declaró al sitio de noticias O Globo Germana Soares, vicepresidenta nacional de UniZika Brasil y madre de Guilherme, de 10 años, que padece microcefalia.

En la actualidad, la prevención sigue siendo la principal estrategia contra el virus del Zika, centrada en el control de los mosquitos y el uso de repelentes. Recientemente, los expertos han dado la voz de alarma: sin medidas preventivas adecuadas, las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el Zika, podrían convertirse en endémicas en nuevas regiones, incluida Europa, debido al cambio climático.