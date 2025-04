Estados Unidos aprobó la venta de fusiles militares a Ecuador por USD 64 millones

Un rifle de asalto Palmetto M4 en la tienda de armas Rocky Mountain Guns and Ammo de Parker, Colorado (REUTERS/Shannon Stapleton/Archivo)

El gobierno de Estados Unidos aprobó una posible venta militar a Ecuador por un monto estimado de USD 64 millones, que incluye fusiles M4A1, cargadores, manuales técnicos, entrenamiento y apoyo logístico, así lo informó este martes la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés), mediante un comunicado oficial. La decisión fue notificada al Congreso estadounidense este 1 de abril, mismo día en que se hizo pública la autorización del Departamento de Estado.

Este anuncio se produce días después de la reunión entre el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el mandatario estadounidense Donald Trump, que se desarrolló de forma “amistosa y privada” en Mar-a-Lago, la residencia del republicano en Florida. Aunque no se han difundido detalles oficiales del encuentro, el contexto en el que ocurre esta transacción ha generado especulaciones sobre los vínculos entre ambos líderes y el respaldo que Ecuador podría estar buscando en Washington, justo cuando atraviesa un complejo escenario de seguridad interna y se prepara para las elecciones de segunda vuelta, donde Noboa se enfrenta a la correísta Luisa González.

El comunicado de la DSCA destaca que esta venta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos, al fortalecer a Ecuador como “una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”. A través del suministro de armas y asistencia técnica, Washington busca reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas para enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional.

El anuncio estadounidense.

En el marco del estado de conflicto armado interno que rige en Ecuador desde enero de 2024, las fuerzas de seguridad han intensificado sus operativos contra bandas criminales catalogadas como terroristas. La venta de fusiles M4A1 es una de las más significativas de los últimos años y representa una apuesta directa por el equipamiento y entrenamiento de las tropas ecuatorianas, en una coyuntura donde el país experimenta niveles récord de violencia.

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa aclaró que esta operación no alterará el equilibrio militar en la región y que aún no se ha designado al contratista principal que proveerá los equipos. Además, no se ha propuesto ningún acuerdo de compensación o “offset”, aunque este podría surgir en las negociaciones posteriores entre el contratista y el comprador. Por el momento, tampoco se requerirá el despliegue de personal estadounidense adicional en territorio ecuatoriano para implementar esta venta.

Aunque el valor estimado de la operación es de USD 64 millones, el costo final podría variar dependiendo de los requerimientos definitivos, la disponibilidad presupuestaria y la firma del acuerdo entre las partes.

Donald Trump se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su residencia de Mar-a-Lago

El M4A1 es un fusil de asalto automático de calibre 5.56x45 mm OTAN, ampliamente utilizado por las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus aliados. Es una versión mejorada del fusil M4 estándar y deriva a su vez del M16.

La figura de Donald Trump ha adquirido un protagonismo inesperado en este escenario. La relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos ha estado marcada históricamente por la cooperación en seguridad, aunque con fluctuaciones dependiendo de la orientación política de los gobiernos de turno. Con Noboa en el poder, esta relación parece tomar un nuevo impulso, con señales claras de alineamiento con los intereses estratégicos de Washington en la región. La venta de armamento no solo refuerza la dimensión militar de esta cooperación, sino que también envía un mensaje político en momentos en que Ecuador busca apoyo internacional para sostener su gobernabilidad.

Mientras el país se adentra en un proceso electoral en un contexto altamente polarizado y con las últimas declaraciones del correísmo contra los Estados Unidos y el dólar, la adquisición de armamento estadounidense y la cercanía con figuras como Trump podrían ser interpretadas tanto como una muestra de liderazgo internacional como un riesgo de dependencia estratégica en medio de la campaña de cara al balotaje.