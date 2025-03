Evo Morales y Luis Arce midieron fuerzas en Bolivia con dos congresos partidarios

Las dos corrientes del Movimiento Al Socialismo (MAS) midieron fuerzas este fin de semana en Bolivia. Los seguidores del presidente Luis Arce, que ahora controlan legalmente la sigla, realizaron un congreso en La Paz en el que modificaron el estatuto del partido y desplazaron al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de la dirigencia. En tanto, los leales a Morales realizaron un mitin en la región cocalera del país para “refundar el instrumento político”.

Según informó el diputado arcista Rolando Cuéllar, las principales modificaciones tienen que ver con el artículo que nombraba al ex presidente como líder nacional del MAS y la antigüedad de militancia requerida para ser candidato a la Presidencia, que pasó de diez a cinco años.

En diálogo con Infobae, Cuéllar también destacó que se incluyeron más organizaciones sociales al partido, a las 65 que integraban el MAS se añadieron otras 40.

El nuevo presidente del MAS, Grover García, manifestó que la modificación del estatuto tiene por objetivo permitir renovar los liderazgos e incorporar nuevas organizaciones, y dijo que se hizo de forma “participativa y democrática”. El congreso que se celebró un campo ferial de La Paz y contó con la presencia del presidente y otras autoridades de Gobierno.

El dirigente García, leal al presidente, fue designado presidente del MAS por un fallo constitucional de noviembre de 2024. REUTERS/Claudia Morales

En paralelo, el ex presidente Morales y sus seguidores tuvieron un congreso en la localidad de Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, donde el líder cocalero está atrincherado desde finales de septiembre ante una posible aprehensión por la causa que lo investiga por el delito de trata de personas.

El encuentro del evismo tuvo por objetivo “la refundación del instrumento político”, luego de que el arcismo tomara el control legal del MAS. “Actualmente, no nos sentimos identificados con la sigla del MAS, la que nos ha robado este gobierno traidor de Arce, no nos identificamos por la crisis económica, la mala gestión. Por tanto, ahora, es el momento de una refundación, que no sólo es política, sino también económica, con una visión de país”, manifestó el dirigente de la Confederación Nacional de Petroleros de Bolivia, Carlos Zabaleta, citado por Visión 360.

“Inauguramos nuestro Primer Congreso para refundar nuestro Instrumento Político, con la consigna de salvar Bolivia, tener por sobre todo conciencia social y defender y respetar nuestros principios. Vamos a parir otro nombre y mientras tenga vida y el destino me acompañe, estaré con el pueblo boliviano”, manifestó Morales al inicio del evento.

29 de marzo de 2025. REUTERS/Patricia Pinto

Si bien el evismo plantea la creación de un nuevo partido, el tiempo no le alcanza para presentarse a las elecciones nacionales de agosto con una sigla propia. En ese sentido, el líder cocalero firmó una alianza con el Frente Para la Victoria con el que intentará postular a la Presidencia, pese a que existen fallos judiciales que se lo impiden.

Dos bloques y la ausencia de Andrónico Rodríguez

Los dos eventos representan la ruptura definitiva de las facciones del partido que domina la política boliviana desde hace casi 20 años. La hegemonía del MAS se quebró tras el distanciamiento de Arce y Morales por diferencias sobre el rumbo del Gobierno, el control del partido y la candidatura para las elecciones de agosto.

En medio de la disputa, emergió la figura del senador Andrónico Rodríguez, el joven legislador que muchos consideraban el sucesor natural de Morales pero que en los últimos meses se ha mostrado distante de ambas corrientes del masismo. Ante su evidente ausencia en ambos congresos del MAS, el legislador argumentó problemas de salud.

Andronico. Foto: Prensa local

Pese a que no ha manifestado públicamente su intención de postular a la Presidencia, las encuestas muestran que Rodríguez es el político con el mayor respaldo electoral y el único que podría reunificar al bloque popular en Bolivia en las horas bajas del MAS.