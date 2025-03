Una diputada chilena en estado de ebriedad chocó mientras perseguía ladrones: fue detenida

La oposición la llevará ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Un escándalo de proporciones se desató en el Congreso chileno tras revelarse la noticia de que la diputada Consuelo Veloso fue detenida la madrugada de este martes por conducir en estado de ebriedad, luego de chocar mientras perseguía a unos ladrones que minutos antes habían intentado robarle sus pertenencias en una céntrica avenida de la turística ciudad de Viña del Mar (130 kms al noroeste de Santiago).

Según informaron desde la Fiscalía Regional de Valparaíso, Veloso -independiente pero con el apoyo del Frente Amplio-, participaba de una fiesta en casa de otra parlamentaria cuando sorprendió a eso de las 4 am a dos personas robando artículos electrónicos desde su automóvil.

La parlamentaria trató de detener a los rateros sin éxito “huyendo ambos del lugar, después de botarla al suelo”, y en su desesperación se subió al vehículo e inició una persecución que terminó segundos después cuando chocó con la berma, fracturándose la nariz.

“Al realizar Carabineros las diligencias en el lugar, entre ellas la prueba respiratoria Intoxilyzer, se determina que conducía en estado de ebriedad, por lo que igualmente se instruyó la toma de alcoholemia", detallaron desde el Ministerio Público.

Debido a esto, el fiscal a cargo ordenó a la policía investigar el robo, mientras que la diputada Veloso quedó apercibida y en calidad de imputada, alojándose el caso en la fiscalía local de Viña del Mar.

Tras el incidente y una vez circuló la noticia, la legisladora tuvo que salir a dar explicaciones mediante un comunicado en el que reconoció su error, aunque sin hacer mención alguna a la alcoholemia y su calidad de imputada.

“Al momento del delito, la diputada Veloso se encontraba al interior de un domicilio, en donde iba a alojar, y sin haber manejado en las últimas ocho horas”, reza el documento.

Eso sí, reconoció su “equivocada reacción, gatillada por el estrés de ser víctima de la delincuencia y un momento de gran conmoción”, y precisó que nadie más que ella resultó con lesiones.

Consuelo Veloso salió elegida con apoyo de Revolución Democrática pero renunció a ese partido (que se fusionó con Convergencia Social formando el Frente Amplio) en 2023.

A la Comisión de Ética

Sin embargo, la oposición puso el grito en el cielo y la diputada Camila Flores (RN), confirmó que “la vamos a llevar a la Comisión de Ética, para que sea sancionada con las más altas penas económicas, que es lo que podemos solicitar en esta Cámara”.

“Estas son las autoridades de la superioridad moral, y miren cómo quedaron. Esta misma diputada es la que hace poco tiempo decía que el fiscal (nacional) Valencia era un ‘cara de raja’. Esta misma diputada es la que presentó e inició el camino para reunir firmas para destituirlo, porque consideraba que no estaba a la altura, que no tenía un buen comportamiento. ¿Con qué cara, me pregunto yo?“, razonó Flores.

Por su parte Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, recordó que la parlamentaria “es independiente, no es militante del Frente Amplio”, y aunque le deseó “que esté bien de salud, creemos que es una conducta reprochable manejar bajo los efectos del alcohol".

De la misma opinión fue el diputado Jaime Sáez (FA), quien señaló que su versión “coincide con la versión de prensa, en términos de que sufrió un asalto y su intención no era conducir, en ningún caso. Se iba a quedar en el domicilio de otra parlamentaria, amiga de ella. Todo lo demás será parte de la investigación que se tiene que llevar adelante".

Pero a renglón seguido, sostuvo que se trató de “una conducta que puso en riesgo su propia integridad física, y hacemos un llamado a la población a que no incurra en ese tipo de situaciones y por supuesto, tampoco corresponde, habiendo consumido alcohol, subirse a un auto bajo ninguna circunstancia", remató.