Río de Janeiro será sede de la cumbre de los BRICS: Lula renueva su apuesta por el multilateralismo

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la primera reunión de negociadores de los BRICS en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, el pasado 26 de febrero. (REUTERS/Adriano Machado)

El anuncio oficial se produjo hace apenas quince días. Río de Janeiro acogerá los días 6 y 7 de julio la cumbre de los BRICS, el bloque fundado por Brasil, Rusia, India y China en 2009, al que se sumó Sudáfrica en 2011. Desde 2024 se ha ampliado para incluir a países como Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y, desde el 6 de enero de este año, Indonesia.

“El presidente me autorizó a anunciar que la reunión de jefes de Estado de los BRICS se realizará en Río de Janeiro, en julio de este año, los días 6 y 7, cuando recibiremos en la ciudad a los jefes de Estado de los 20 países que integran los BRICS, como miembros plenos y países asociados”, dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, en un vídeo filmado en la “ciudad maravillosa”, que incluso creó un comité ad hoc, el Comité Río BRICS.

La modalidad de los países asociados se creó en 2024, durante la cumbre de Kazán (Rusia) y, si bien no son miembros plenos, son estados observadores que participan de todas las cumbres y reciben apoyo de los BRICS. Actualmente, los países asociados son 9, es decir, Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Nigeria, mientras que Argelia es miembro del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB en su sigla en inglés) de los BRICS.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva attends the first BRICS Sherpas Meeting at the Itamaraty Palace, in Brasilia, Brazil, February 26, 2025. REUTERS/Adriano Machado

La participación de Venezuela, en cambio, ha sido bloqueada en los últimos meses por Brasil tras una serie de enfrentamientos diplomáticos con el régimen de Nicolás Maduro por las fraudulentas elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.

La cita de Río de Janeiro es un hito importante en la agenda del Gobierno de Lula. Desde el 1 de enero de este año, de hecho, el gigante latinoamericano asumió la presidencia rotativa del bloque que durará hasta fin de año.

“Es importante que en esta reunión de los BRICS fortalezcamos realmente dos aspectos fundamentales: el multilateralismo y el libre comercio”, dijo Lula desde Uruguay en los últimos días, al margen de la toma de posesión del presidente Yamandú Orsi. “Si no hay libre comercio, si no hay multilateralismo, no hay democracia y las relaciones desiguales perjudican a los países”, añadió.

Dilma Rousseff y el Banco de los BRICS

La presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), Dilma Rousseff, asiste a la Novena Reunión Anual del NDB en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 30 de agosto de 2024. (REUTERS/Esa Alexander/archivo)

Al frente del Banco de los BRICS, a partir de marzo de 2023 y durante cinco años, se encuentra otra famosa brasileña, la ex presidenta Dilma Rousseff. La presidencia del NDB es rotativa y periódica: cada uno de los miembros fundadores nombra al presidente del banco cada cinco años y los miembros de los demás países a cuatro vicepresidentes. Según el diario Folha de São Paulo, la gestión de Dilma Rousseff, que en 2016 dejó la presidencia de Brasil tras un juicio político y la crisis económica provocada por su Gobierno, no ha sido halagüeña.

Rousseff, según Folha de São Paulo, ha sido criticada dentro del NDB, con acusaciones de asedio moral y retrasos en las metas previstas por la institución en el quinquenio 2022-2026. Según informa el diario brasileño, uno de los directores designados por India, Prasanna Salian, afirmó en una de sus votaciones que el banco sólo había alcanzado el 20% de su objetivo de préstamos y que sólo se había cofinanciado un proyecto. Además, los presupuestos anuales del NDB para 2023 y 2024 no han sido publicados, a diferencia de los de años anteriores. Según Folha de São Paulo, la elevada rotación de funcionarios y la presencia en el NDB de Rusia, que está en guerra con Ucrania, perjudicarían el funcionamiento y la competitividad del banco.

“Los volúmenes de préstamos del banco han sido inferiores a los previstos en la estrategia global para 2017-2021 y se han ralentizado aún más en 2022 y 2023”, dice un informe de la Oficina de Evaluación Independiente del NDB, firmado por el director general Ashwani Muthoo en mayo del año pasado.

Dilma Rousseff y Vladimir Putin durante la cumbre BRICS de Kazán. La presencia en el NDB de Rusia perjudicarían el funcionamiento y la competitividad del banco. (Maxim Shipenkov/REUTERS)

La oficina de prensa del NDB rebatió el informe de Folha de São Paulo diciendo que no haría comentarios sobre las acusaciones de asedio moral y que los objetivos son quinquenales. “No es apropiado concluir que el NDB no ha alcanzado sus objetivos, ya que el ciclo estratégico aún está en curso”, rezaba su respuesta al periódico brasileño.

A finales de febrero, mientras tanto, una delegación del NDB aterrizó en Brasilia para la verificación final necesaria para prestar 3.800 millones de reales (645,7 millones de dólares) al Correo brasileño, que se destinarán, según se afirmó, “a inversiones”.

Los Correos, de propiedad estatal, viven uno de los peores capítulos de su historia económica. Según datos del Ministerio brasileño de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos, registraron una pérdida de 2.100 millones de reales de enero a septiembre de 2024 (357 millones de dólares) y un déficit primario de 3.200 millones de reales (544 millones de dólares) el año pasado.

Alternativas al dólar y tensiones internacionales

Ahora, el banco de los BRICS también corre el riesgo de ser objeto de críticas por las amenazas de Trump de imponer aranceles del 100% a los países del bloque que busquen una alternativa al dólar en sus transacciones comerciales.

En la primera reunión de los jefes negociadores del BRICS, celebrada la semana pasada en Brasilia, se supo que el bloque tiene la intención de avanzar con una propuesta para desarrollar un sistema que permita el uso de monedas locales en las transacciones comerciales entre los países participantes. Fuentes en Brasilia, sin embargo, dijeron a Infobae que Brasil no quiere chocar con Washington y que el abordaje del tema será técnico y delimitado.

Trump impondrá aranceles del 100% a los países del BRICS si intentan crear una moneda alternativa al dólar (REUTERS/Elizabeth Frantz/archivo)

Después, queda pendiente el capítulo de Rusia. Lula expresó en varias ocasiones en el pasado su deseo de invitar a Brasil a Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por deportar a Rusia a miles de niños ucranianos. Por otra parte, la actual crisis en las negociaciones entre la Ucrania de Zelensky y Donald Trump podría crear un clima favorable para que el dictador moscovita viaje a Brasil, con el fin de reconquistar el reconocimiento, al menos en parte, en la escena internacional.

Con Putin o sin Putin, la cumbre de los BRICS también tendrá en cuenta la cita de noviembre de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en la Amazonia, en Belém, la capital del estado de Pará.

De la reunión de negociadores de los BRICS, la semana pasada en Brasilia, también surgió que el bloque intentará presentar una posición unificada en la COP30, en relación a la cuestión de la financiación, según declaró el negociador por Brasil Maurício Lyrio al sitio de noticias G1. Según Lyrio, se necesitan 1,3 billones de dólares para combatir el cambio climático. “Tendremos la COP30 en la segunda mitad del año, de ahí la importancia de vincular todos los procesos: G20, BRICS y COP30. Los países en desarrollo y emergentes no quedaron del todo satisfechos con el resultado de Bakú porque, en términos de financiación -y dada la necesidad de más financiación para combatir el cambio climático-, los resultados fueron modestos”, afirmó Lyrio, refiriéndose a la COP29 celebrada en Azerbaiyán en noviembre del año pasado.

Las contradicciones de los BRICS y la influencia de Irán y China

La adhesión a los BRICS sigue siendo un tema controvertido en el debate público y político brasileño debido a sus contradicciones estructurales. Brasil, que es una democracia, es miembro fundador de un bloque que reúne a democracias y regímenes dictatoriales en busca de objetivos comunes.

De hecho, realidades como China e Irán se benefician y se fortalecen en Brasil, con lógica depredadora y, en el caso de Irán, apoyando redes vinculadas a la organización terrorista Hezbollah. El régimen de Teherán lanzó a finales de enero la versión portuguesa de Hispan TV, Hispan TV Brasil, el canal de televisión de propaganda del régimen de los ayatolás en portugués. El funeral en Líbano del líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, el 23 de febrero, también invadió la programación para el público brasileño, mientras el Centro Islámico de San Pablo organizó una ceremonia en su memoria.

En cuanto a Beijing, continúa su expansión en el gigante latinoamericano. Grupos chinos han invertido unos 4.700 millones de reales (799 millones de dólares) en los últimos seis meses en el sector de los minerales estratégicos.

Una instalación de extracción de niobio propiedad de China Molybdenum en Catalao, estado de Goias, Brasil. (REUTERS/Jake Spring/archivo)

En noviembre, la estatal China Nonferrous Metal Mining Group (CNMC) compró a la peruana Minsur la empresa minera de estaño Taboca, en la Amazonia, por 340 millones de dólares. La mina, situada en el municipio de Presidente Figueiredo, a 100 km de Manaos, contiene enormes reservas de estaño, del que también se obtienen niobio, tantalio y hafnio. También en febrero, otra empresa china, MMG Singapore Resources, filial de MMG Limited (MMG), que a su vez está vinculada al gigante China Minmetals, sociedad estatal y una de las mayores empresas mineras de China, firmó un acuerdo con Anglo American para adquirir níquel en Brasil a través de dos unidades de explotación de ferroníquel situadas en el estado de Goiás. La capacidad de producción de las unidades vendidas es de 40 mil toneladas de níquel aleado por año.

Por último, en relación con Rusia, muchos se preguntan cuánto pesará la actual crisis internacional para resolver el conflicto con Ucrania en los preparativos de la cumbre de los BRICS.

Desde Montevideo, Lula comentó la reunión en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky, diciendo que la disputa entre ambos era “grotesca” y que el presidente de Ucrania “fue humillado” por su homólogo estadounidense.

En el pasado, Lula había intentado postularse como mediador de un plan de paz para el conflicto ucraniano. En 2022, declaró en una entrevista al semanario estadounidense TIME que el presidente ucraniano era tan responsable de la guerra como Putin. “Zelensky es tan responsable como Putin. Porque en una guerra no hay una sola persona a la que culpar”, había dicho, añadiendo también que “Zelensky se cree el rey de los pasteles de coco cuando en realidad habría que tener una conversación más seria con él: ‘oye, amigo, eres un buen artista, eres un buen cómico, pero no vamos a empezar una guerra para que te hagas notar’. Y decirle a Putin: ‘Oye, Putin, tienes muchas armas, pero no hace falta que las uses contra Ucrania. Hablemos de ello’”, afirmó Lula.