Evelyn Matthei aseguró que Chile debe reducir el gasto fiscal en USD 9 mil millones para volver a crecer

Matthei dijo que ella hizo recortes significativos mientras era alcaldesa de Providencia.

La carta presidencial del bloque de derecha Chile Vamos (UDI+RN), Evelyn Matthei señaló a través de un video compartido en sus redes sociales que Chile “se está endeudando cada vez más” y aseguró que el gobierno de Gabriel Boric debe reducir antes que termine su mandato el gasto fiscal en USD 3 mil millones, mientras que en su eventual gobierno ella hará lo propio con otros USD 6 mil millones.

“Este gobierno, este año 2025, tiene que cortar al menos 3 mil millones de dólares y después nosotros vamos a cortar 6 mil millones de dólares adicionales para que Chile efectivamente pueda sanar, para que pueda volver a crecer”, sostuvo.

La exalcaldesa de Providencia puso como ejemplo su labor al mando de esa comuna santiaguina: “Yo me encerré tres meses y empecé a cortar todos los gastos que no eran absolutamente necesarios y eso nos permitió aumentar la inversión, por ejemplo, que es lo que los vecinos ven: mejor luminosidad, mejores árboles, mejores plazas, mejores parques, mejor seguridad ciudadana. Son realmente cosas que a los chilenos les hace bien, en vez de estar contratando amigotes”, fustigó de paso.

“Chile tiene un futuro brillante si dejamos atrás el despilfarro, por lo que urge reducir el gasto público, priorizando en lo que realmente importa: más seguridad, control fronterizo eficaz y, sobre todo, un fuerte reordenamiento de los recursos, para que cada peso se invierta correctamente", remató la también exministra del Trabajo, quien lidera con holgura todas las encuestas presidenciales hasta ahora.

Cabe señalar que a inicios de este mes la Dirección de Presupuestos (Dipres) emitió un informe anunciando el incumplimiento de la meta fiscal 2024 y previendo que este año sucederá lo mismo.

“No es fácil”

La vocera Aisén Etcheverry recordó que el gobierno ha "reducido la tasa de crecimiento de la deuda y trabajado en aumentar el crecimiento.“

Como era de esperar, sus palabras no gustaron en el gobierno ni en los partidos oficialistas. La vocera subrogante, Aisén Etcheverry, recordó que el gobierno de Gabriel Boric ya hizo recortes y fue criticado por eso.

“No es fácil, pero se ha hecho de manera decidida y se ha mantenido una política de responsabilidad fiscal que está dando resultados. Además, se ha reducido la tasa de crecimiento de la deuda, y sobre todo, se ha trabajado en aumentar el crecimiento“, afirmó.

“Cortar el gasto no es fácil porque existen responsabilidades legales, programas de subsidio y ayudas a las familias", reiteró.

De la misma opinión fue el diputado Jaime Naranjo (IND), quien retrucó que “señalar muy suelta de cuerpo qué hay que disminuir en 3.000 millones de dólares el presupuesto, sin señalar en que ítems y al voleo me parece muy irresponsable. (...) Sus planteamientos me recuerdan las políticas de Milei en Argentina y todos sabemos lo que está pasando en ese país. Ojalá no lo mire como un ejemplo a seguir (...) Solo un dato, la pobreza en ese país aumentó al 50%. Eso quiere para Chile con los recortes presupuestarios”, argumentó el parlamentario, según consignó Emol.

En la misma línea, el diputado Jaime Sáez (FA) anotó que “hay que dejar de lado el voluntarismo y poner un poco más de seriedad y una lupa respecto de dónde tendría que estar focalizado ese recorte, porque decir simplemente 3.000 millones de dólares, sin señalar dónde tendrían que estar focalizados esos ajustes presupuestarios me parece poco serio”.

Según el legislador frenteamplista, “el nivel de endeudamiento en nuestro país está dentro de la deuda prudente recomendada y el fuerte aumento de la misma se produjo en la administración anterior, básicamente por la situación de la pandemia, que es una cuestión que a veces se obvía con demasiada facilidad y debería reconocerse que el país y en general todos los países están pagando la cuenta de la pandemia, y eso va a durar bastantes años”.

Finalmente, el legislador subrayó que “estoy de acuerdo en que se tienen que generar ajustes que sean prudentes en términos de eficiencia, pero también hay que centrar la mirada en la recaudación y en los ingresos, porque la gran mayoría del gasto público en Chile está orientado a financiar necesidades sociales que son crecientes y que son permanentes”, remató.