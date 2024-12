El congreso de Ecuador suspendió el juicio político contra la ex ministra de Energía de Daniel Noboa

El juicio político se suspendió ante la negativa de la ex ministra Andrea Arrobo de defenderse en el proceso alegando temor a represalias (AP Foto/Dolores Ochoa)

La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Viviana Veloz, anunció la suspensión del juicio político contra la ex ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, tras recibir una carta en la que la ex funcionaria asegura que ha sido víctima de amenazas y acoso por su gestión en la crisis energética. Según el comunicado emitido por la Asamblea, se reanudará el proceso cuando se garanticen todas las condiciones de seguridad y el derecho a la defensa de Arrobo, quien deberá presentar pruebas para responder a las acusaciones de negligencia.

En una extensa carta pública, difundida por Arrobo la noche del 3 de diciembre, la ex ministra expresó el temor que siente por las posibles represalias si revela las pruebas que tiene en su poder, entre ellas conversaciones con el Presidente de la República, Daniel Noboa: “Si le enseño al país los chats entre el Presidente y yo en los que le informo de la crisis energética; si les pruebo cómo insistí en hacerlo público para que la ciudadanía esté preparada (…) entonces mi vida y la de mi familia habrá acabado”, escribió la ex ministra.

Arrobo detalló que su intento de alertar al país sobre la crisis energética fue bloqueado por el Ejecutivo, quien, según ella, priorizó intereses políticos relacionados con la consulta popular del 21 de abril de este año. “Cancelaron la rueda de prensa que preparé, mientras insistían en cálculos políticos”, señaló. Además, aseguró que jamás ocultó información sobre la crisis, pero que optó por guardar evidencias para defenderse judicialmente debido al contexto de persecución que enfrenta.

La ex ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo (REUTERS/Callaghan O’Hare)

La ex ministra narró en su carta que ha sido víctima de acoso por parte de fuerzas de seguridad y que su familia también ha sido intimidada. “Ya drones han sobrevolado mi casa. Ya patrulleros han acosado a mi familia y a mí. Ya uniformados han intentado entrar a la casa de mi abuela”, denunció. Agregó que estas acciones tienen el objetivo de destruirla y evitar que haga públicas las pruebas en su poder.

Además, mencionó que enfrenta investigaciones por presunta traición a la patria, mientras quienes la sucedieron en el cargo y han debido enfrentar la crisis energética no han asumido responsabilidades: “Es evidente que se trata de una crisis estructural que va más allá de mi gestión, pero buscan un chivo expiatorio para desviar la atención”, aseguró.

Tras la suspensión del juicio, Valentina Centeno, jefa de la bancada oficialista, acusó a Arrobo de haber construido una narrativa para perjudicar al gobierno. Centeno afirmó que la ex ministra se ha aliado con el correísmo y desestimó las denuncias presentadas por Arrobo, señalando que “el papel aguanta todo”. Además, Centeno instó Arrobo a que demuestre no solo las advertencias que señaló la ex ministra sino qué hizo para enfrentar la crisis y aseguró que el presidente Noboa “es el primer interesado” en que Arrobo presente las pruebas de los supuestos chats.

Asimismo, Centeno sostuvo que el juicio político debía continuar y cuestionó la suspensión ordenada por Veloz.

Fotografía de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa (EFE/ Mauricio Torres)

En septiembre pasado, el medio digital La Defensa publicó un reportaje que incluyó conversaciones entre Andrea Arrobo y el Presidente de la República. En estos mensajes, la ex ministra advirtió sobre el déficit energético y la falta de medidas para evitar cortes de energía, pero el Ejecutivo desestimó las advertencias para priorizar la consulta popular del 21 de abril. En uno de los mensajes publicados, que estaría dentro del expediente de la causa penal contra la ex ministra, el presidente escribió: “Todavía no sabemos si llueve, no voy a perder la consulta por mala planificación”.

La Asamblea Nacional aseguró que retomará el juicio político cuando se garantice la seguridad de Arrobo, quien deberá responder a las acusaciones de negligencia y presentar pruebas en su defensa. Mientras tanto, la ex ministra ha insistido en que no regresará a la función pública, argumentando que la persecución que enfrenta es una muestra del deterioro institucional del país. “Un país que cede al autoritarismo es un país sin retorno”, concluyó en su carta.