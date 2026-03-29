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El español Roberto Martínez, satisfecho con el empate de Portugal ante México

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México, 28 mar (EFE).- El español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, aseguró este sábado haber quedado satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en el empate sin goles con México, en el amistoso en el Estadio Azteca.

"Me voy satisfecho con la preparación de cinco días que tuvimos y el resultado ante un rival importante en una altura como la de México. Fue un partido exigente; desde nuestro punto de vista era interesante ver si un equipo con siete sustituciones en el descanso podía seguir ejecutando conceptos y lo que vi, me gustó", dijo el estratega en declaraciones a los medios.

Portugal dominó a México, pero no pudo reflejarlo en el marcador, en un partido en el que los lusitanos jugaron sin seis de sus principales figuras, entre ellas el goleador Cristiano Ronaldo, quien se recupera de una molestia.

Martínez elogió el nivel del centrocampista Vitinha, quien lideró al equipo en mitad de la cancha y confirmó su excelente estado de forma deportiva, a poco más de dos meses del inicio del Mundial.

"Es un referente de Portugal en estos momentos, está en un nivel excelente", señaló el entrenador, quien calificó de "mágico" jugar en el Azteca, donde se hicieron campeones el Brasil de Pelé y la Argentina de Maradona.

El estratega se mostró agradecido de las atenciones en México, donde su equipo tuvo una concentración en la Riviera Maya, antes de viajar el viernes a la capital.

"Quiero agradecer a los mexicanos la bienvenida, han sido unos días fantástico", dijo.

Al referirse a México, el técnico español elogió al Tri dirigido por Javier Aguirre, dijo que juega como un club y el resultado les permitirá, tanto a él como al 'Vasco', sacar buenas conclusiones para el Mundial.

Portugal jugará el próximo martes con Estados Unidos, que perdió este sábado por 2-5 ante Bélgica, como parte de su preparación mundialista.

En el Mundial, los lusos jugarán en el grupo K, contra Uzbekistán, Colombia y el ganador del partido República Democrática del Congo-Jamaica, que se disputará en Guadalajara este martes.

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