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Israel informa de la muerte "en combate" de un soldado en el sur de Líbano

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Redacción internacional, 29 mar (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo de la muerte "en combate" de un soldado en el sur de Líbano, lo que aumenta a cinco el número de uniformados fallecidos desde el 2 de marzo.

En un comunicado, las FDI identificaron al soldado muerto como el sargento Moshe Yitzchak Hacohen Katz, de 22 años y nacido en Estados Unidos, parte de una brigada de paracaidistas.

Durante el incidente que terminó con la vida de Katz, otros tres soldados de las FDI resultaron heridos.

"Los soldados fueron evacuados al hospital para recibir atención médica y sus familias ya han sido notificadas", apunta el texto que precisa que las heridas son moderadas.

Con este soldado, ya son cinco los militares israelíes muertos en la ofensiva terrestre en el Líbano contra el grupo chií Hizbulá, que ha obligado a cientos de miles de libaneses a abandonar sus hogares y dirigirse al norte.

En el Líbano, los ataques aéreos y terrestres de Israel han causado ya más de 1.100 muertos, según los datos del Ministerio de Salud libanés, desde que el 2 de marzo Hizbulá atacara territorio israelí e Israel respondiera con bombardeos en Beirut y el sur del país. EFE

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