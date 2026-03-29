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Corea del Norte realiza una nueva prueba de propulsión de misiles

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Seúl, 29 mar (EFE).- El Ejército norcoreano ha realizado una nueva prueba de propulsión de misiles como parte de un plan quinquenal para desarrollar las capacidades militares del hermético régimen, aprobado durante el último congreso del Partido de los Trabajadores en febrero, recoge este domingo la agencia estatal de noticias, KCNA.

La prueba se realizó utilizando un "motor de combustible sólido de alto empuje con material compuesto de fibra de carbono", que logró un empuje máximo de 2.500 kilonewtons (kN), detalló el medio estatal.

Según la agencia surcoreana de noticias Yonhap, se cree que el motor ha sido desarrollado para los nuevos misiles balísticos intercontinentales Hwasong-20, que se encuentran en desarrollo.

KCNA no dio detalles sobre el lugar o la fecha de la prueba.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, que supervisó el ejercicio, aseguró que el ensayo es "de gran importancia para elevar el poderío militar estratégico del país al nivel más alto, y se ajusta plenamente a la estrategia nacional y a la demanda militar de modernización de las fuerzas estratégicas".

Kim supervisó también una prueba con tanques de combate y visitó una base de entrenamiento para fuerzas de operaciones especiales, según la agencia estatal.

El noveno Congreso del Partido de los Trabajadores norcoreano, celebrado en febrero, sirvió para definir la dirección política del hermético país durante los próximos cinco años, centrada en impulsar la disuasión militar y las capacidades nucleares del régimen. EFE

(foto)

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