Una manifestación en Santa Cruz planteó adelantar las elecciones nacionales en Bolivia

Ciudadanos se convocaron en las intersecciones del segundo anillo de Santa Cruz de la Sierra para protestar contra el Gobierno. Foto: Comité Cívico de Santa Cruz

Este martes hubo una manifestación en Santa Cruz de la Sierra para exigir un cambio en las políticas públicas al Gobierno, debido a la crisis económica que enfrenta el país y que está marcada por la escasez de dólares y de combustible, y el incremento sostenido de los precios.

La movilización -a la que denominaron “anillazo” porque se realizó en el segundo anillo, una de las avenidas circulares de Santa Cruz- fue convocada por varias instituciones y concluyó con la lectura de un manifiesto, en en el que se planteó promover reformas económicas, permitir las inversiones privadas en materia de hidrocarburos para garantizar el abastecimiento de combustible y se pidió adelantar las elecciones nacionales debido a que consideran que el Gobierno no ha mostrado capacidad para administrar el país.

El ex ministro y opositor Branko Marinkovic manifestó que “el Gobierno no tiene la capacidad para solucionar la crisis económica y debe pensar en llevar adelante las elecciones de forma anticipada, la población no puede aguantar esta situación”.

Por su parte, el ex presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, sostuvo que “Bolivia se está hundiendo gracias a las malas políticas de este gobierno, políticas que nos tienen haciendo cola para gasolina, para comprar arroz, no podemos esperar que el Gobierno nos siga hundiendo más”.

Ninguna autoridad del Gobierno ha hecho referencia a esta movilización que ha puesto de manifiesto el descontento de una parte de la población por la situación que atraviesa el país. El analista político Daniel Valverde señaló en entrevista con Infobae que está protesta va ser “el inicio de una serie de medidas crecientes que no van a cesar si el Gobierno no resuelve por lo menos el problema del combustible que es la base de la afectación de la economía en este momento”.

Bolivia enfrenta periodos de carestía de combustible, principalmente de diésel, desde hace varios meses pero desde mediados de octubre la escasez se agudizó afectando particularmente a los sectores productivos, que advierten que la seguridad alimentaria del próximo año está en riesgo por la imposibilidad de operar maquinaria agrícola para los cultivos. “La situación económica está llegando a tocar fondo y está generando un estrés financiero colectivo”, advirtió el analista.

El anillazo de ayer concluyó con el pedido de unidad a los actores de la oposición política para que formen un frente único en las elecciones nacionales y tener más posibilidades de derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) una demanda que el antimasismo realiza desde hace varios años pero que los políticos nunca atienden. Si bien quedan aún varios meses de plazo para formalizar candidaturas, existen varios opositores que han manifestado su interés en postular a la Presidencia.

La protesta fue convocada por los representantes de varios sectores, entre ellos de la universidad pública, el transporte pesado y el ex presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo. Foto: El Día

Reunión de gobernadores

Este miércoles por la tarde, los gobernadores del país se reunirán en Santa Cruz para analizar la situación económica del país y plantear propuestas al Gobierno para paliar la crisis.

“Estamos recibiendo la visita de los gobernadores del país con sus equipos técnicos para construir y viabilizar una propuesta económica que permita salir de esta crisis. Si el gobierno autónomo departamental (de Santa Cruz) está en crisis, está en crisis la salud, está en crisis el mantenimiento de carreteras, está en crisis el departamento más grande del país”, manifestó ante los medios el gobernador interino, Mario Aguilera.

Si bien no todos los gobernadores del país han confirmado su participación en este encuentro, está previsto que los equipos técnicos de cada departamento asistan a la convocatoria.