Madres Coraje de Ecuador recrearon con IA las voces de sus hijas asesinadas y las reprodujeron en las marchas del 25N

Las voces fueron reconstruidas con inteligencia artificial y se escucharon durante las marchas en Ecuador

El colectivo Madres Coraje protagonizó una conmovedora protesta contra la violencia de género durante las marchas realizadas en Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas el pasado 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estas madres, cuyas hijas fueron víctimas de femicidio, utilizaron inteligencia artificial (IA) para recrear las voces de las fallecidas, dando un mensaje de justicia y resistencia.

Desde los parlantes adheridos a los carteles que sostenían, se escucharon frases impactantes. La voz recreada de Lissette Pilay, asesinada en 2019, repetía: “Nos quiero vivas. Aunque yo ya no esté, grito con ustedes”. María Ortiz, madre de Cristina Balcázar, explicó en un video del colectivo que: “Recolectamos las voces de nuestras hijas, víctimas de femicidio, y las revivimos mediante inteligencia artificial”. En el cartel que Ortiz levantaba en la marcha se leía una frase que parecía cobrar vida con la voz recreada de Cristina: “Nos querían enterrar, pero no sabían que éramos semillas”. El cartel tenía los nombres de Cristina y su bebé, Ezequiel.

La historia de Cristina, recogida por el proyecto Silenciadas, revela detalles estremecedores. En agosto de 2021, su cuerpo fue hallado maniatado con un cable de electrodoméstico que formaba un nudo tipo “presilla de alondra”, utilizado para arrastrar. Solo conservaba una uña; las demás habían sido arrancadas, supuestamente tras su muerte, para borrar evidencia. Según la autopsia, Cristina murió por asfixia, al ser presionada en la tráquea con un dedo pulgar. Su bebé, encontrado en estado avanzado de descomposición, no pudo ser examinado completamente, y no se determinó si falleció antes o después que su madre.

Las multitudinarias marchas se desarrollaron en diferentes ciudades. (REUTERS/Karen Toro)

Otras voces IA también alzaron su grito de justicia. Valeria Vargas decía: “Seríamos más si no nos hubiese matado”; Naomi Arcentales: “El miedo lastima, pero el silencio mata”; Karol Sornoza: “Si miras por nuestros ojos, gritarías igual”; y Danny Bruno: “Yo quería una vida de anhelo. Él me la quitó por su ego”. La voz recreada de Evelyn Flores proclamaba: “No me suicidé, me mataron”.

Sandra Suárez, madre de Evelyn Flores, destacó la importancia de esta iniciativa: “Cuando ocurre un feminicidio, lo primero que se silencia es la voz: una voz imprescindible para seguir gritando: ‘Justicia’”.

Este acto simbólico no solo revivió las voces de las víctimas, sino que hizo resonar con fuerza el clamor de quienes aún las lloran y, pese al inmerecido dolor, exigen memoria, reparación y justicia.

Este uso de IA es inédito en Ecuador, cuando se trata de una marcha. Antes, en sus redes sociales, Alexandra Córdova, madre de David Romo, un joven desaparecido desde hace más de una década, ha utilizado IA para crear videos donde Romo narra su historia. Sin embargo, existen otros casos en el mundo donde se ha utilizado la inteligencia artificial para recrear las voces de víctimas de violencia, con el propósito de concienciar y exigir justicia.

Una mujer grita en una marcha por el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Quito, Ecuador, el lunes 25 de noviembre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

En febrero de 2024, organizaciones como March for Our Lives y Change the Ref. lanzaron una iniciativa en la que se recrearon las voces de víctimas de tiroteos masivos mediante IA. Estas voces generadas se utilizaron para realizar llamadas automatizadas a legisladores, instándolos a implementar leyes más estrictas sobre el control de armas. Entre las voces recreadas se encontraba la de Joaquín Oliver, un joven asesinado en el tiroteo de Parkland en 2018.

Padres de víctimas de violencia armada, como los Song, cuyo hijo Ethan murió producto de la violencia armada, colaboraron en proyectos donde se recrearon las voces de sus hijos mediante IA. Estas voces se utilizaron en campañas dirigidas a legisladores para promover leyes de seguridad en el manejo de armas.

En 2023, se reportó el uso de IA para recrear las voces de niños víctimas de asesinatos en España. Estos audios se difundieron en plataformas como TikTok, donde las voces generadas narraban en primera persona los hechos que llevaron a su muerte.