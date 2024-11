Nuevos detalles sobre el crimen de la activista brasileña Marielle Franco tras la condena de los asesinos

Familiares de la concejal asesinada Marielle Franco se abrazan después de que un juez condenara a dos ex policías por el asesinato en 2018 de Franco y su conductor (AP Foto/Bruna Prado)

Fue una sentencia histórica la que condenó a los asesinos de la activista Marielle Franco y su chófer Anderson Gomes, que fueron masacrados en su coche, en Rio de Janeiro, el 14 de marzo de 2018. Los ex policías Ronnie Lessa y Élcio Queiroz fueron declarados culpables por el tribunal y condenados a 78 y 59 años de prisión, respectivamente. Además, tendrán que pagar 3,5 millones de reales (596.465 dólares) de indemnización a las familias de las víctimas, así como una pensión alimenticia para el hijo del conductor, Anderson, hasta que cumpla 24 años. Los dos habían llegado a un acuerdo con la Policía Federal en los últimos meses. Lessa había confesado ser el autor de los disparos que mataron a Marielle, mientras que Queiroz conducía el coche.

La sentencia, que llegó exactamente seis años, siete meses y 17 días después del crimen, fue decidida por un jurado popular del 4º Tribunal de Rio de Janeiro. “La justicia es lenta, es ciega, es estúpida, es injusta, es equivocada, es tortuosa, pero llega”, dijo la jueza Lúcia Glioche al leer la sentencia para los asesinos de Marielle. “Tal vez, la verdadera justicia hubiera sido que aquel día nunca hubiera ocurrido, que Anderson y Marielle siguieran vivos”, añadió. La juez recordó que durante mucho tiempo los condenados negaron su participación en el crimen, a pesar de que ya se habían reunido pruebas suficientes para condenarlos. Pero al final, reiteró, llegó la justicia.

Marielle Franco, que también fue concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), era famosa en Rio de Janeiro por su activismo en defensa de los derechos de los más pobres y las minorías, una batalla social que molestó a muchos, especialmente a los instigadores de su asesinato, que se proclaman inocentes tras ser detenidos el pasado mes de marzo. Se trata de Domingos Brazão, ex diputado y consejero del Tribunal de Cuentas de Rio de Janeiro, y de su hermano Chiquinho. Elegido concejal por primera vez en 2004, Chiquinho formó parte del Ayuntamiento de Rio de Janeiro durante 14 años y llegó a ser diputado federal en 2019.

Precisamente este último como diputado federal goza de inmunidad parlamentaria, por lo que los dos hermanos solo pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal (STF), que desde el 27 de octubre ya ha escuchado no solo a los dos políticos sino también a los otros tres acusados. Se trata de Rivaldo Barbosa, ex jefe de la Policía Civil de Rio de Janeiro entre marzo y diciembre de 2018, cuando el estado carioca estaba bajo intervención federal en el área de seguridad. El hombre asumió el cargo exactamente un día antes del asesinato de Marielle. En noviembre de 2019, fue acusado por la Policía Federal de recibir 400 millones de reales (68,14 millones de dólares) para obstruir el caso. El 24 de marzo de 2024, fue detenido junto con los dos hermanos políticos. Además de él, el ex policía militar Robson Calixto, apodado Peixe y ex ayudante de Domingos Brazão, tendrá que ser juzgado en el STF. Según la investigación, ayudó en la desaparición del arma del crimen que nunca fue encontrada. Completa la lista de acusados que serán juzgados en el máximo tribunal brasileño, también el mayor Ronald Paulo Alves Pereira, que se encargaba de vigilar los movimientos de la víctima, según el ejecutor material de los asesinatos Ronnie Lessa.

El juez del caso en el STF es Alexandre de Moraes. Aunque el tribunal ha manifestado su intención de concluir el juicio a finales de año, pueden aparecer peticiones de peritajes que impidan su conclusión a finales de 2024. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) ya ha pedido al STF que inste a la Policía Federal a presentar los demás informes pendientes desde la detención de los hermanos Brazão y Rivallo Barbosa. Esto podría alargar el tiempo de este segundo veredicto y también dejar espacio para nuevos giros en un caso que lleva más de seis años pidiendo que se cierre definitivamente.

Mientras tanto, siguen revelándose muchos detalles inéditos. El autor material Lessa, según el juicio, había buscado en Internet información sobre el crimen que iba a cometer. Así, los peritos pudieron reconstruir toda la cronología del asesinato, desde su preparación, que se remonta a 2017, hasta después de la ejecución. Los datos fueron presentados ante el tribunal por el fiscal Eduardo Martins durante la segunda jornada del juicio contra Lessa y el ex policía Élcio Queiroz. Según el relato del magistrado, a partir del 10 de noviembre de 2017 Lessa comenzó a buscar en internet adaptadores y silenciadores adecuados para un subfusil HK MP5. Según los informes periciales, este modelo de arma es el que “demostró mayor compatibilidad con los mismos elementos hallados el 14/03/2018 por el perito encargado de la escena del crimen”.

La reconstrucción de las búsquedas online de Lessa revela también un interés del asesino por un colega y gran amigo de Marielle, el entonces diputado del PSOL Marcelo Freixo, hoy presidente de la Empresa Brasileña de Turismo (Embratur). En el primer día del juicio, fue el propio Lessa quien admitió haber recibido una oferta para matar a la ex política. El 8 de enero de 2018, entonces, dos meses antes del asesinato, Lessa había buscado información en la red para comprar “una caja estanca para enterrar armas de hasta 114 cm”, una caja que adquirió por 1.399 reales (238 dólares) y que le fue entregada en su domicilio. A partir de entonces, los datos relatados por el fiscal describen una aceleración hacia el horror. El 2 de marzo, el asesino busca en Internet los lugares a los que habría acudido la activista por su agenda política. El 12 de marzo, obtiene la dirección y el número de la seguridad social tanto de Marielle como de su hija. Pero es el día del asesinato el que resulta escalofriante. Lessa busca en Google un jammer, un dispositivo electrónico que se utiliza para bloquear señales de comunicación wireless como GPS, Wi-Fi y radio, probablemente para utilizarlo inmediatamente después del asesinato y no ser interceptado.

El nombre de Lessa, antiguo miembro de la milicia paramilitar de Rio de Janeiro, había saltado a los titulares también en marzo de 2022, en el marco de la operación Florida Heat que se desarrolló en Rio de Janeiro, el estado de Mato Grosso do Sul y Miami (Florida). Según la investigación, una organización criminal brasileña enviaba ilegalmente componentes de armas de fuego de Miami a Brasil en contenedores y por correo. El destino final era Vila Isabel, en el norte de Rio de Janeiro. Una vez en Brasil, los delincuentes ensamblaban las armas utilizando componentes impresos en 3D. Lessa era uno de sus clientes.

Mientras tanto, no cesa la conmoción en Brasil por el veredicto. Además de los ciudadanos de a pie que se manifestaron regularmente en las calles desde el asesinato para que el caso siguiera adelante, las familias de las víctimas comentaron las sentencias. “Nunca he dejado de creer”, dijo la compañera de Marielle, Monica Benício. “Se ha empezado a hacer justicia para Marielle y Anderson”, escribió el Instituto Marielle Franco, creado en memoria de la activista, en un comunicado difundido en sus redes sociales. “Este es sólo un primer paso, pero muy significativo teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado hasta ahora”, continuó el texto. “Han tenido que pasar seis años, siete meses y 17 días para que llegara este momento. Hemos convertido el luto en lucha y no hemos pasado un solo día sin cumplir nuestro compromiso de buscar incansablemente justicia para Marielle y Anderson. Por ti, Mari, estamos de pie y nunca retrocederemos”, concluyó el comunicado. Marcelo Freixo, que también acabó en el punto de mira asesino de Lessa, también habló. “Esta es una sentencia histórica”, dijo. “Ha tardado mucho. Si los sucesivos gobiernos de Rio de Janeiro no hubieran sido cómplices del crimen organizado y de los bandidos que matan en nombre de poderosos intereses, aún tendríamos a Marielle entre nosotros. La justicia continúa hoy su lucha por la condena de los instigadores y de esta estructura criminal dentro de las instituciones del estado de Rio de Janeiro”, concluyó Freixo.