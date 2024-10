Una ex alcaldesa chilena acusada de fraude al fisco abrió una página de contenido erótico

La ex edil cumple arresto domiciliario total en su parcela de Peñaflor, en las afueras de Santiago.

Es sin duda el caso de corrupción municipal más grande en la historia de Chile: Cathy Barriga, ex modelo, ex bailarina, ex estrella de la TV, psicóloga, empresaria y ex alcaldesa de la comuna santiaguina de Maipú -con arresto domiciliario total tras formalizada por malversar las arcas municipales en unos USD 33 millones- abrió una página de contenido erótico para adultos que ya suma cientos de seguidores.

La esposa del diputado conservador Joaquín Lavín (UDI) dio la noticia en sus redes sociales, asegurando que en su página en la plataforma Onfayer “encontrarás el lado más travieso de la ex ‘Robotina’ y la ex chica ‘Mekano’ en un espacio para seducir y sorprender”.

“Lo adverso me ha hecho más fuerte. En mi vida siempre he transformado energía. Soy resiliente (…) Ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo. Pero lo cierto es que la vida sigue”, dijo filosófica. “Y mientras tanto, me ocupo y sigo construyéndome. Y sin duda, a pesar de lo doloroso de todo esto, soy una mujer más fuerte”, agregó.

“Todo está en constante movimiento. Pero lo cierto es que cuando no tienes duda de la persona que eres, ya no importa lo que digan de ti. Porque en algún punto de esta historia, todo vuelve a su génesis y pone todo en su lugar”, señaló.

Desde Onfayer le dieron la bienvenida, a sabiendas de que su página será un éxito seguro. En ella hay algunas fotos gratuitas, pero las privadas cuestan USD 25 mensuales.

La suscripción cuesta USD 25.

¿Quién es Cathy Barriga?

A sus 51 años, Cathy Carolina Barriga Guerra ha sabido hacerse un nombre, primero como un sexy personaje de la farándula criolla y luego como la polémica alcaldesa de la popular comuna de Maipú, asunto que la tiene con arresto domiciliario total en su parcela en las afueras de Santiago.

Es considerada como un referente por muchas mujeres, pues se la considera una “self -made woman”, es decir, una mujer que ha sabido hacerse a sí misma. Desde la vereda del feminismo, sin embargo, no es bien vista.

Su padre trabajaba en un casino y su madre, peluquera, la instó de pequeña a presentarse a concursos de belleza. Partió desde abajo, trabajando como promotora en un supermercado, y pronto fue elegida “Reina de Playas y Piscinas”. El año 96 debutó con su sexy personaje “La Robotina” en el programa televisivo “Maldita Sea”, el 2000 formó parte del elenco del popular programa juvenil “Mekano”, bailando escasa de ropa y hacienda noticia por sus romances, y también participó en un reality show.

El año 2009 sorprendió a medio Chile al anunciar su matrimonio con el ahora diputado Joaquín Lavín León (UDI), hijo del connotado político y exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI). Y el 2013, seguramente influenciada por su nueva familia, se lanzó a la política resultando elegida como Consejera Regional por las comunas santiaguinas de Maipú, Cerrillos y Estación Central. El 2016 llegó a la testera de la alcaldía de Maipú, con el apoyo de la UDI, consiguiendo el 35% de los votos.

Barriga está casada con Joaquín Lavín, diputado conservador de la UDI.

Su (mala) gestión

A pocos meses de asumir como alcaldesa, Barriga despidió a 470 funcionarios, lo que se convirtió en una pesadilla judicial y financiera cuando la mayoría de ellos comenzaron a querellarse contra el municipio.

Luego vinieron otras denuncias en Contraloría, por falta de probidad al promocionar una marca de lentes durante su ejercicio como funcionaria estatal y gastos excesivos en la presentación de su cuenta púbica. También por reiteradas inasistencias a los concejos municipales; uso de recursos municipales para campañas políticas del ex presidente Sebastián Piñera y de su esposo y el uso excesivo de su imagen personal en la difusión de actividades del municipio.

Su lado narcisista salió a la luz cuando instauró la beca «Señora Alcaldesa Cathy Barriga Guerra», desatando críticas y bromas en redes sociales y el mundo político, al igual que cuando inauguró en el Liceo Nacional de Maipú un mural donde aparece su retrato junto al de otros próceres de la patria.

En enero de 2019, el Centro Veterinario Municipal de Maipú fue decorado con fotografías de Cathy Barriga posando junto a mascotas y a fines de ese mes, instalaron una gigantografía con su rostro en la Primera Granja Alimentaria Municipal.

A inicios de mayo de 2019, se supo que el municipio había gastado la cifra de $1.852.717.363 (poco más USD 2 millones) durante el año 2018 en la realización de doce eventos artísticos y culturales que incluyeron la contratación de imitadores y grupos musicales. A ellos su suman más de $2 mil millones (USD 2,3 millones) gastados en organizar los tres festivales llamados “Maipeluza”, nacidos para festejar las fiestas patrias, en uno de los cuáles su hijo interpretó la canción oficial y se llevó un galvano.

Otro bullado caso fue el viaje a Mendoza para ver un ballet de La Cenicienta, junto a dieciocho funcionarios municipales, el que tuvo un costo millonario debido a los altos viáticos que se pagaron a los trabajadores. Y antes de abandonar la alcaldía, en junio de 2021, ordenó instalar once placas de bronce para recordar su gestión en distintos puntos de Maipú, con un costo de más de $4 millones (USD 4.400).

La debacle comenzaría el 1 de noviembre de 2021, cuando mediante un reportaje transmitido por Tele 13, el nuevo alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, denunció a la administración de Barriga por el desvío de $1.900.000 000 (poco más de USD 2 millones), los cuales estaban destinados al desarrollo de la sanitaria municipal SMAPA pero fueron utilizados para construir un spa para adultos mayores.

Las pruebas en su contra

Según señaló la fiscal Parra, de la Fiscalía Oriente, el primer delito que buscarán acreditar se habría concretado cuando Barriga emitió una solicitud de modificaciones presupuestarias al Concejo Municipal con antecedentes adulterados. De esta forma habría asegurado falsamente a la instancia municipal la existencia de un superávit, mientras se ocultaba información contable. El segundo hecho que se acusa apunta a que la ex jefa comunal habría informado “falsamente” el estado financiero del municipio en las cuentas públicas de los años 2019 y 2020.

Cathy Barriga, ex edil de la comuna santiaguina de Maipú, debutó en la plataforma Onfayer mientras está con arresto domiciliario, imputada por defraudar USD 32 millones desde el municipio.

Collares Swarovski

El tercer delito perseguido es la adquisición -mediante trato directo, es decir, sin la aprobación del Concejo Municipal-, de al menos 1.000 collares de cristal por un valor cercano a $17.850.000 (casi USD 20 mil), los que permanecieron en su poder y cuyo destino aún se desconoce. Barriga, de hecho, regaló estos collares a distintas personalidades políticas, entre quienes se encontrarían Felipe Guevara, ex Intendente Metropolitano, y la diputada Carmen Hertz (PC), quien lo registró en la plataforma del Lobby y luego lo devolvió.

Falsa periodista

El cuarto ilícito apunta a la contratación de Andrea Monsalve en el cargo de periodista, quien no posee el título profesional y envió un certificado falso de la Universidad Católica.

De acuerdo a la persecutora, la labor de Monsalve era de asistente personal, específicamente en el cuidado del hijo de Cathy Barriga. Tras una fuerte discusión que incluyó una bofetada por parte de la ex alcaldesa, Monsalve fue derivada a la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, “a una oficina con un escritorio y una silla, sin computador, sin nada”.

Así, desde mayo de 2017 hasta el año 2021, Monsalve extendió 49 licencias médicas. Se estima que recibió entre enero de 2016 y 2020 un total líquido, según se investiga, de al menos a $110.003.072 (USD 119.847), incluido como perjuicio fiscal.