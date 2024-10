Cómo es Canoa Quebrada, la exótica playa de Brasil que se volvió furor tras su aparición en una serie británica

Canoa Quebrada ha pasado de ser una playa casi desconocida de Brasil a un fenómeno global gracias a su aparición en la serie británica “Celebrity Race Across the World”. Las arenas rojizas de este paraíso del nordeste brasileño, bordeadas por acantilados imponentes y un ambiente bohemio, han sido el escenario de un auge inesperado de popularidad que ha llevado a un aumento del 2,488% en búsquedas de internet. Ahora, viajeros de todo el mundo sueñan con sus aguas cálidas, sus espectaculares atardeceres y la icónica medialuna junto a una estrella, símbolos tallados en las dunas de este rincón de Ceará.

En el pasado, Canoa Quebrada fue solo un humilde pueblo de pescadores. Sin embargo, la belleza de sus playas de arena dorada y su atmósfera alternativa atrajeron en los años 60 a directores de la Nouvelle Vague francesa, convirtiéndose en un destino favorito para cineastas y viajeros hippies que buscaban tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Hoy, esa esencia libertaria se combina con la afluencia de turistas que han descubierto este rincón gracias a su aparición en la serie británica, que sigue a celebridades cruzando Sudamérica.

Las arenas rojizas y los imponentes acantilados de Canoa Quebrada se han vuelto mundialmente famosos

La transformación de este pequeño pueblo costero ha sido rápida, pero su espíritu se mantiene intacto. Sus acantilados ofrecen vistas impresionantes del Atlántico y sus noches, iluminadas por la música de reggae y forró, brindan una experiencia única para los visitantes. Pero ¿qué hace tan especial a Canoa Quebrada y cómo ha cambiado desde su aparición en la televisión internacional?

Un paraíso de arenas coloridas y leyendas locales

Las costas de Canoa Quebrada son un mosaico de colores: el rojo intenso de las dunas se mezcla con los tonos ocres y dorados, formando paisajes que parecen sacados de un sueño. Aquí, el tiempo se detiene; los pescadores todavía usan jangadas (pequeñas embarcaciones tradicionales) para navegar las aguas, mientras los turistas recorren la playa en buggies que trepan y descienden las dunas como si de una montaña rusa se tratara.

La historia cuenta que en el pasado, el pueblo se llamaba Esteves, pero fue conocido popularmente como “Barco Roto” debido a los restos de una embarcación pirata que fue destruida por una tormenta en el siglo XVIII. Eduardo Paiva, guía local de la región, explica que “el nombre se mantuvo por generaciones, hasta que finalmente Canoa Quebrada fue adoptado como nombre oficial”.

Canoa Quebrada era un pequeño pueblo de pescadores conocido como Esteves

La historia de piratas y leyendas sigue presente en la cultura local, y gran parte de la temática de los espectáculos nocturnos en la cercana ciudad de Fortaleza gira en torno a estas historias, acompañadas del sonido del forró —la música tradicional del nordeste brasileño.

La emblemática medialuna y estrella de Canoa Quebrada

Uno de los símbolos más reconocibles de Canoa Quebrada es la medialuna y la estrella talladas en uno de los acantilados que bordean la playa. Este emblema, que evoca a banderas de países como Pakistán y Argelia, ha suscitado toda clase de rumores sobre la supuesta influencia oriental en la región.

Sin embargo, la verdadera historia es menos misteriosa: Francisco Fernandes Pinto, más conocido como Chico Eliziário, fue el artesano local que en 1986 grabó la medialuna y la estrella inspirándose en el cometa Halley y en recuerdos que le trajo una amiga tras viajar a Pakistán. Desde entonces, este símbolo se ha convertido en una especie de “marca registrada” de Canoa Quebrada, atrayendo a visitantes que buscan tomarse una foto frente a esta icónica obra.

Con el paso del tiempo, la pequeña comunidad de pescadores se fue transformando. La llegada de turistas trajo consigo la construcción de pousadas (posadas) y la pavimentación de calles como “Broadway”, el irónico nombre de la calle principal de la playa, donde hoy se concentran bares, restaurantes y tiendas de recuerdos. A pesar de la evolución turística, el ambiente de relajación y bohemia se mantiene, con noches de música en vivo y días de deportes acuáticos en el mar.

Una fama impulsada por la televisión británica

La reciente popularidad de Canoa Quebrada se debe en gran parte a la serie británica “Celebrity Race Across the World”. Este programa de la BBC ha llevado a cuatro parejas de celebridades a competir en una travesía por Sudamérica, y Canoa Quebrada fue uno de los primeros destinos que destacaron en la ruta.

Su aparición en el show hizo que las búsquedas en Google se dispararan, alcanzando su punto más alto en agosto de 2024, cuando se transmitieron los episodios que mostraban el paso de los viajeros por esta playa.

Beach Park, el parque acuático más grande de Brasil, a solo una hora de Canoa Quebrada

El impacto fue tal que la jefa de comunicaciones de InsureandGo, Letitia Smith, comentó: “Es maravilloso ver cómo los programas de televisión centrados en los viajes pueden generar una ola de deseo por destinos únicos. ‘Celebrity Race Across the World’ no solo entretiene a la audiencia, sino que abre los ojos a nuevas y emocionantes posibilidades de viaje”.

Deportes acuáticos, paseos en buggy y Beach Park

Para quienes visitan Canoa Quebrada, la oferta de actividades es amplia. A lo largo del litoral, los buggies están listos para llevar a los turistas a recorrer las dunas, en un viaje que incluye adrenalina y vistas panorámicas del océano Atlántico. También es común lanzarse en tirolesa desde las dunas más altas hasta lagunas de aguas cálidas, o pasear en jangadas que navegan frente a los acantilados.

La emblemática calle “Broadway” se llena de bares, restaurantes y tiendas de recuerdos

Otra opción para los visitantes es explorar Beach Park, el parque acuático más grande de Brasil, ubicado a solo una hora de Canoa Quebrada, cerca de Fortaleza. Este complejo ha ganado fama internacional por sus juegos y atracciones, especialmente su tobogán extremo llamado Insano, que ofrece una caída libre de 50 metros de altura.

Tradición y modernidad conviven en Canoa Quebrada

A pesar de su transformación en un destino turístico de renombre, Canoa Quebrada ha logrado mantener su esencia. Los turistas que llegan aquí buscan no solo sus playas, sino también una experiencia auténtica, un lugar donde la historia de piratas y cineastas de la Nouvelle Vague se mezcla con la hospitalidad de los locales y el ritmo relajado de la vida costera.

Con su cielo azul constante y su ambiente de ensueño, Canoa Quebrada es un destino que continúa fascinando a todos aquellos que lo descubren. Una playa que, aunque ya no es ningún secreto, sigue conservando la magia de un paraíso escondido.