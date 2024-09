El gobierno de Bolivia relacionó el tráfico de armas con movilizaciones y una concejal del MAS

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia (FELCN) se han incautado den casi 200 armas de gran calibre y uso militar en el Aeropuerto de Viru Viru.

El 20 de septiembre se decomisaron 192 armas de fuego encontradas en un depósito del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el cargamento estaría vinculado a una concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) que es hermana del exdirector regional de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Ronald C.R., quien fue destituido e imputado por este caso.

El exdirector de Naabol manifestó ser inocente y no tener ninguna relación con el tráfico ilegal de armas. Explicó que como director de navegación área no tiene el poder administrativo sobre la carga, y que esa atribución corresponde a la Aduana Nacional. “Desconozco totalmente, yo no sé ni lo que había (en las cajas), Naabol no tiene nada que ver con esa mercadería”, sostuvo el exfuncionario.

En tanto su hermana, la concejal Rosario C.R., manifestó al medio Visión360 que no haría referencia al tema y dijo que luego brindaría una conferencia de prensa para responder a las acusaciones del ministro.

El fiscal Julio César Porras, citado por el periódico El Deber, informó que algunos funcionarios de la Aduana declararon que Ronald C.R. pidió que se agilicen los trámites para liberar el cargamento de armas porque un abogado había ofrecido 50.000 dólares para su entrega. Se trataría de Carlos A.G.O. quien fue aprehendido y prestará su declaración ante la Justicia este lunes.

El armamento decomisado en un depósito del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, Bolivia. Foto: La Prensa

Ronald C.R. y una funcionaria de la Aduana, a quien se investiga por la omisión de labores y protocolos para ingresar mercadería, obtuvieron detención domiciliara tras su audiencia.

El ministro Del Castillo observó que el armamento iba a ser entregado al abogado el 21 de septiembre, cuando aún estaba activa la movilización encabezada por Evo Morales contra el Gobierno. “Casualmente, luego del secuestro de todo este armamento, se frenaron todas las movilizaciones dentro del territorio nacional que estaban siendo anunciadas”, declaró el ministro en conferencia de prensa.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, manifestó que se trata de armamento “de guerra” cuya importación no fue autorizada ni puede serlo, por lo cual más adelante será entregado a su ministerio. “No hay autorización para importar este tipo de armamento, una vez que el proceso avance y por ley, este armamento tiene que pasar al Ministerio de Defensa”, manifestó.

Datos de la incautación

Según las investigaciones preliminares, el cargamento llegó a Bolivia el 11 de septiembre procedente de Turquía tras hacer una escala en Bogotá, Colombia. En un operativo antidroga del grupo GICE-Oriente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), el viernes 20 de septiembre a las 23:00, se intervino un depósito en el aeropuerto de Viru Viru, donde se encontraron 41 cajas.

Bolivia decomisó 192 armas procedentes de Turquía en un aeropuerto del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, Bolivia. Foto: La Prensa

El cargamento incluía un lote de 100 fusiles automáticos tipo AK-47 de calibre 7.62x39mm, además de 80 escopetas calibre 12 mayor; cuatro fusiles tipo M-4, calibre 5,56x45 milímetros; dos, subfusiles tipo SMG, calibre 5,56x45 milímetros; cuatro fusiles tipo M-4, calibre 9x19 milímetros y dos fusiles tipo SMG, calibre 9x19 milímetros.

El cargamento tenía un peso total de 1.060 kilos y está valorado en 660 mil dólares.

Se identificó a la empresa Armour-LLC como la responsable de esa importación, la misma que estaba representada por un exteniente de la Policía, Martín R.V., que ahora se encuentra prófugo y un militar en retiro Oscar Z.C., quien cumple una detención preventiva en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz.