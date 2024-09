De heredero político de Sebastián Piñera a investigado por tráfico de influencias: la caída de Andrés Chadwick

Andrés Chadwick junto a su amigo Luis Hermosilla, quien lo defendió en la acusación constitucional de 2019 y cuyo iPhone destapó una red de influencias que lo tienen en prisión preventiva (Reuters)

“Todos los caminos llevan a Chadwick”. La frase, acuñada hace unas semanas por el diputado socialista Daniel Manouchehri, caló hondo en la opinión pública chilena. Ello, porque quien fuera ministro del Interior y hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera -que además era su primo-, aparece nombrado profusamente en los chats de su mejor amigo, el abogado Luis Hermosilla, cuyo iPhone 14 resultó ser una verdadera Caja de Pandora y dio pie al ‘Caso Audios’, el que ha salpicado a ministros de la Corte Suprema, fiscales, empresarios y buena parte de la derecha chilena.

De la mano de Chadwick, Hermosilla se convirtió en el abogado más poderoso de los gobiernos de Piñera. Hoy está en prisión preventiva, acusado de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios, y Chadwick será pronto citado a declarar en su caso. Sin embargo, el mismo Manouchehri advirtió este miércoles que “en cualquier minuto Andrés Chadwick puede cambiar su calidad de testigo a imputado, pues en cada escena del caso están sus huellas”.

El parlamentario se refería en específico a la ahora llamada arista ‘Universidad San Sebastián’, escándalo que destapó hace menos de una semana El Mostrador y tiene por las cuerdas a Marcela Cubillos, ex ministra de Educación de Piñera y candidata a la alcaldía de la apetecida comuna santiaguina de Las Condes con apoyo de la derecha. Cubillos ganó como académica durante cuatro años el exorbitante sueldo de 17 millones de pesos - más de USD 18 mil mensuales -, incluso estando largas temporadas en España, donde reside su esposo. Un salario 21% más alto de lo que pagan en Harvard.

Debido a esto, la entidad fue acusada de ser caja pagadora de la derecha -pero sobre todo de la Unión Demócrata Independiente-, con dineros públicos, puesto que aunque dicha casa de estudios es una institución privada, el 45,5% de sus ingresos el año pasado provino de recursos estatales como becas, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y fondos a los que cualquier universidad puede postular.

Para peor, según el reportaje que destapó la noticia, alrededor de 30 personeros ligados a la derecha que tuvieron cargos en los gobiernos de Piñera recalaron en la USS, una vez finalizadas sus labores en el gobierno. Muchos de ellos además aparecen también en las tratativas del abogado Hermosilla.

Antes de revelarse el caso, ya habían renunciado a la universidad el ex ministro de Bienes Nacionales de Sebastián Piñera, Felipe Ward -imputado por su presunta participación en la arista ‘Grupo Patio’ -, y el ex Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, profesor de derecho en la USS, tras darse a conocer su relación con Hermosilla, la cual había negado.

Chadwick, presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, a la que llegó tras ser inhabilitado en un juicio político para ejercer cargos públicos por cinco años -por su responsabilidad en el manejo del estallido social en 2019-, renunció a su puesto en dicha casa de estudios este miércoles, según él, para abocarse a la querella que interpuso un día antes contra diez parlamentarios oficialistas por involucrarlo, precisamente, en el ‘Caso Audios’, en sus acusaciones constitucionales contra dos ministros de la Corte Suprema.

El diputado socialista Daniel Manouchehri

En dichas acusaciones, su nombre aparece casi siempre solo con sus iniciales ‘ACH’, mencionado en contubernios de Luis Hermosilla con los jueces del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus.

“Debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible -a mi juicio- continuar ejerciendo mi cargo”, dijo mediante un comunicado de prensa.

“He debido tomar esta decisión dolorosa (de renunciar a la USS) para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto”, agregó.

La denuncia que abrió la arista ‘USS’ la hicieron los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes también son querellantes en el ‘Caso Audios’.

“Creemos que se debe investigar a fondo, porque, eventualmente, pudiésemos estar en presencia de lucro encubierto por parte de esta universidad, y en segundo término, pudiese haber algún tipo de financiamiento ilegal de la política”, señaló Manouchehri a radio Cooperativa.

El parlamentario sostuvo que “vemos a figuras como (el exministro Andrés) Chadwick; (la suprema Ángela) Vivanco; (el exfiscal Manuel) Guerra; (el supremo Jean Pierre) Matus; (los exministros) Felipe Ward y (el ex candidato presidencial y ‘delfín’ de Piñera, Sebastián) Sichel, y una serie de actores que tienen en común el ser nombrados en el caso Hermosilla, y trabajan en la USS”.

A pesar de los cuestionamientos transversales para que de explicaciones sobre sus verdaderas relaciones con Luis Hermosilla, que han venido incluso desde algunos parlamentarios de su propio partido, la UDI, acusada de tratar de ‘blindarlo’, y tras un mes y medio sin aparecer en público -luego de la formalización que dejó en prisión preventiva a su abogado y amigo-, Andrés Chadwick fue prácticamente acorralado este jueves por un equipo de 24 horas.

“Le he dicho a todos los medios que cuando tenga que hablar, yo los voy a convocar”, dijo escueto.

Sin embargo, el viernes, la fiscal Metropolitana Oriente, Lorena Parra, confirmó que el exministro Andrés Chadwick será citado a declarar en el marco del ‘Caso Audio’.

“Debiera ser en calidad de imputado. Es una arista reservada, estamos investigando”, aseguró la persecutora, según consignó BíoBíoChile.

Allí, tendrá que dar luces sobre varias tratativas en las que aparece, casi siempre, de manera tangencial.

Chadwick preparaba para este año se vuelta a la arena política chilena.

La llamada a la CMF

La primera de ellas seguramente será la llamada que hizo a Augusto Iglesias, consejero de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y subsecretario de Previsión Social durante el primer gobierno de Piñera, para interceder a favor de la corredora de los hermanos Sauer, suspendida por dicho organismo en marzo del 2023 en el llamado ‘Caso ‘Factop’.

Luis Hermosilla era el ‘consigliere’ de los Sauer y fue justamente una conversación entre Ariel Sauer, Luis Hermosilla y la colaboradora de éste, la abogada Leonarda Villalobos, en la que hablaban de armar una caja con dinero para sobornos - y que fue grabada por ésta para luego dársela al ex socio de Sauer, Rodrigo Topelberg -, la que destapó el ‘Caso Audios’.

La arista ‘Grupo Patio’

También tendrá que explicar sus nexos con el empresario Álvaro Jalaff, quien junto a su hermano son apuntados como los principales beneficiados del esquema delictivo que armaron los Sauer y Topelberg con su empresa de factoring ‘Factop’ y la corredora de bolsa ‘STF’.

Hermosilla también era el ‘consigliere’ de Álvaro Jalaff y junto a Chadwick tenían un grupo de whatsapp llamado “Amigos” . En una conversación de 2018, Hermosilla le dice a Jalaff: “Tienes que mantener como un tesoro tu amistad con ACH. Ese weón va a ser presidente. Cuida un inmenso activo”. Y al año siguiente le escribía: “Tú y ACH son mis únicos hermanos”.

Cuando Felipe Ward asumió como ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Hermosilla le escribió a Jalaff que el nuevo ministro era “amigo íntimo de ACH”, según consigna el reportaje de El Mostrador. “Es mucho más cercano y nos admira”, agregó.

Hermosilla y Francisco Feres comenzaron a hacer entonces gestiones para destrabar un proyecto del ‘Grupo Patio’ de los Jalaff, llamado Parque Capital, en el Minvu, en agosto del año 2020. En dichas conversaciones, Feres le propuso a Hermosilla que Chadwick actuase como un ministro de fe en las negociaciones con el ministro Ward y el seremi metropolitano, Manuel José Errázuriz.

Errázuriz confirmó que recibió presiones directas del ministro Ward. “Nadie me dijo que hiciera algo que no correspondía, sino que era ‘apúrense, pueden sacar, por favor, rápido la respuesta’”, declaró Errázuriz.

Finalmente, permisos cuya aprobación llevan hasta dos años fueron tramitados en dos meses y medio y el proyecto inmobiliario, además, se ganó USD 39 millones gracias a un programa del Gobierno de Piñera para revitalizar la alicaída economía post pandemia.

Tras publicarse el artículo, el Minvu ordenó un sumario y la Fiscalía abrió la investigación de esta nueva arista del ‘Caso Audios’. Hace dos semanas, Felipe Ward presentó su renuncia a la vicerrectoría de la Universidad San Sebastián, sede Santiago.

La Fiscalía dijo que Chadwick será citado en calidad de imputado a declarar en una arista reservada.

El abogado alemán

Otro damnificado por el ‘Caso Audios’ es el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, quien está en calidad de imputado en otra arista del ‘Caso Audio’ por sus vínculos con Luis Hermosilla, luego de una querella presentada por la diputada Camila Musante (Ind).

En marzo pasado, el sitio de investigación Ciper dio a conocer la existencia de chats entre el magistrado y Hermosilla. En un punto de prensa, Matus aseguró que “no hay ningún whatsapp mío, porque no hay, yo se los desmiento. Ellos (Ciper) lo único que hacen es poner un titular, haciendo aparecer como que yo tuviera whatsapp con el señor Hermosilla y no hay, y no van a haber”.

Sin embargo, el mes pasado el mismo medio publicó conversaciones en las que Matus le informa al abogado sobre las tratativas con un especialista alemán llamado Kai Ambos, quien podía asesorar en la defensa de la acusación constitucional que terminó desbancando al entonces ministro Andrés Chadwick, post estallido social de 2019, y en la que Hermosilla fue su abogado defensor.

Por ese trabajo, Matus recibió 14 millones de pesos (USD 15.000) y en la formalización de Hermosilla, la Fiscalía reveló que los fondos para pagarle al abogado alemán salieron nada menos que de las cuentas de los hermanos Sauer.

Por si eso fuera poco, también se filtraron sus agradecimientos vía WhatsApp a Hermosilla por su apoyo, en 2021, para su nominación como miembro del Máximo Tribunal.

Los 150 millones para Piñera

Finalmente, Andrés Chadwick deberá responder si se reunió o no con Álvaro Jalaff a mediados de 2017, para recibir de sus manos 150 millones de pesos (USD 166 mil), destinados a la campaña que llevaría por segunda vez al sillón presidencial a Piñera.

El 17 de agosto de ese año, Jalaff le había dicho a Hermosilla que tenía un tema “importante’ que hablar con él, que se había reunido con otros amigos empresarios - Maurice (Khamis), José Said y Alberto Kassis - y que “vamos a pasarle 150, pero quiero pasarlos directo”.

“Ojo con WhatsApp”, le advirtió en esa oportunidad, por vez primera, el abogado. Al día siguiente le dijo que fuera “a su oficina en Apoquindo 3300 piso 18″, como a las 11″.

Aunque mal escrita, la dirección corresponde al histórico cuartel central de Sebastián Piñera y allí, se supone, debía encontrarse con Chadwick. Según reveló El Mostrador, todo apunta a que Álvaro Jalaff acudió a la reunión, pues en el chat dice estar “en un taco de mierda” y hasta le pregunta a Hermosilla por el estacionamiento.

La investigación dirá si esos dineros fueron entregados o no.