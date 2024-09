Las elecciones municipales de Brasil tendrán la cifra más baja de candidatos desde 2012 y crece el temor a una mayor polarización por el bloque de X

Una máquina de votación electrónica en Brasilia, Brasil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

Faltan dos semanas para las elecciones municipales de Brasil. Ha comenzado la cuenta atrás para el acontecimiento político más importante del país, el 6 de octubre, antes de las elecciones presidenciales de 2026. 5.569 municipios elegirán a sus alcaldes y concejales para los próximos cuatro años, postulados por 29 partidos. Sólo 103 municipios podrán pasar a la segunda vuelta, como exige la ley brasileña, por tener más de 200.000 habitantes. En comparación con las elecciones anteriores, surgieron muchas novedades tanto en el número de candidatos como en los temas del programa, en un escenario muy polarizado.

Se inscribieron 463.000 candidatos, la cifra más baja desde 2012. Apenas 15.000 se presentan a las alcaldías, una cifra que no se veía desde 2004. Para el politólogo de la Universidad de Brasilia Robson Carvalho es “un síntoma de la crisis de la democracia” porque en 214 municipios solo hay un candidato a alcalde. Sólo necesita un voto para ser elegido, según la justicia electoral del gigante latinoamericano. El estado con mayor número de candidatos únicos, un 61% en comparación con el resto del país, es Rio Grande do Sul, seguido de Minas Gerais, San Pablo y Goiás. Por si fuera poco, el 72% de los candidatos únicos se presentan a un segundo mandato. Los hombres son mayoría, 66% contra 34% de mujeres. Casi el 47% de los candidatos inscritos se declaran blancos, los mulatos el 40% y los negros sólo el 11%. Los candidatos indígenas, 2.479, no llegan al 1% del total.

Cinco mil candidaturas fueron rechazadas por la justicia electoral por no cumplir los criterios de elegibilidad, en particular los de la llamada Ley de la Ficha Limpia (Ficha Limpa en portugués). Según esta ley, no pueden presentarse a las elecciones quienes hayan sido condenados en segundo grado. Una investigación del sitio de noticias G1 reveló que hasta 61 candidatos se registraron en las elecciones del 6 de octubre a pesar de que pesa sobre ellos una orden de detención. Entre ellos hay también algunos buscados por la invasión de los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2022. En los dos últimos días, la policía federal ha detenido a 19 de ellos, algunos acusados de tráfico de drogas, corrupción y tenencia ilícita de armas de fuego.

Además, esta semana, la Justicia Electoral de Rio de Janeiro autorizó la candidatura de Fernanda Costa, actual concejala del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) en Duque de Caxias. Fernanda Costa es hija de Fernandinho Beira Mar, jefe de uno de los grupos criminales más importantes del país, el Comando Vermelho (CV). Según informa el diario Folha de São Paulo, la mujer fue condenada en abril de 2023, en primera instancia, por el Tribunal Federal de Rondonia, acusada de actuar como “brazo social y político” de su padre y actualmente está apelando. “La decisión contradice las recientes acciones de los magistrados en un intento de impedir la participación de personas vinculadas a organizaciones criminales en las elecciones. Los jueces rechazaron la inscripción de al menos cinco candidatos que no tenían una condena confirmada por los órganos colegiados, como exige la Ley de la Ficha Limpa. También hay casos de rechazo de personas sin cargos formales”, explica Folha de São Paulo.

Máquinas de votación electrónica en Brasil (REUTERS/Ueslei Marcelino)

La situación en el estado de Rio de Janeiro es muy crítica debido a la influencia —que corre el riesgo de desbordarse incluso en los colegios electorales— tanto de las milicias paramilitares como de los narcotraficantes de los grupos organizados que históricamente dominan la Ciudad Maravillosa, como el Comando Vermelho, el Tercer Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA). En Rio de Janeiro compiten el actual alcalde, Eduardo Paes, del Partido Social Demócrata (PSD), y Alexandre Ramagem, del Partido Liberal, el PL de Bolsonaro, al que es muy cercano. Ex comisario de la Policía Federal y jefe del equipo de seguridad durante su campaña electoral en 2018, Ramagem dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) entre julio de 2019 y marzo de 2022. La cuestión de la seguridad sigue siendo uno de los principales temas de estas elecciones, tanto en la preocupación por limitar la influencia en el voto de los ciudadanos, especialmente en Rio de Janeiro, como en la agenda electoral. Los ciudadanos, no sólo de las grandes metrópolis brasileñas, piden a los candidatos programas eficaces para resolver el aumento general de la violencia, incluidos los robos de teléfonos móviles, que se han convertido en una plaga nacional. En abril, una encuesta realizada en los municipios del estado nororiental de Ceará por el instituto demoscópico Opnus situaba la seguridad pública como tercera cuestión prioritaria, sólo por detrás de la salud pública y la generación de empleo y renta. En la ciudad de San Pablo, una encuesta realizada en junio por Genial Pesquisas y el Instituto Quaest (Genial/Quaest) mostró que la violencia es el tema más citado por los encuestados. Las respuestas de los políticos en la campaña electoral han sido múltiples, desde aumentar la presencia policial en las zonas periféricas hasta subir los sueldos de la policía.

En la campaña a la alcaldía de la capital financiera del país, San Pablo, el crimen organizado fue incluso un tema electoral usado por varios candidatos durante los debates televisados para atacar a Pablo Marçal, la verdadera novedad de estas elecciones. Candidato por el Partido Renovador del Trabajo Brasileño (PRTB), Marçal ha sido recientemente golpeado con una silla en directo por José Luiz Datena, periodista de televisión y candidato por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que lo ha acusado repetidamente de trabajar para el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC). Ex entrenador de profesión, Marçal fue detenido en 2005 durante la operación Pegaso, que destapó una red criminal especializada en el pirateo de cuentas bancarias ajenas a través de Internet. El candidato a la alcaldía fue condenado a cuatro años y cinco meses de prisión en régimen semiabierto, pero su caso prescribió.

El sillazo de un candidato a la alcaldía de San Pablo a su rival durante un debate televisado

Según los politólogos, Marçal representa una nueva fase de la política brasileña, o más bien el “bolsonarismo sin Bolsonaro”, con temas y lenguaje de derecha muy queridos por el bolsonarismo, como la familia, la patria y la religión, pero sin el apoyo político del ex presidente, que lo ha criticado en varias ocasiones. De hecho, según las encuestas, Marçal, con su continua llamada “a los valores cristianos”, le está robando a Bolsonaro su histórico electorado evangélico. Según el último sondeo de Datafolha, entre los evangélicos Marçal tiene un 31% de intención de voto, seguido del actual alcalde Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que cuenta con el apoyo del expresidente, con un 29%. En comparación con Bolsonaro, que se refería principalmente a los líderes evangélicos, los pastores, ha habido un cambio de estrategia, con Marçal dirigiéndose directamente a los fieles, utilizando su propio lenguaje. “Marçal representa un sentimiento aún más profundo en la sociedad brasileña, que no es sólo antisistema, como Bolsonaro, sino antipolítica […] Es un outsider mucho más extremo”, explica el politólogo Eduardo Grin al sitio de noticias Agência Brasil. En la misma encuesta de Datafolha de esta semana, el candidato del PRTB ocupa el tercer lugar en las intenciones de voto, con un 19%. El actual alcalde, Ricardo Nunes, y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), se disputan el primer puesto, el primero con el 27% y el segundo con el 26%.

En cuanto a Jair Bolsonaro, su hermano Renato y dos de sus hijos concurren a estas elecciones. Para ellos, el Partido Liberal ya ha invertido 2,7 millones de reales, 498.000 dólares, según el diario O Estado de São Paulo. Se trata de sus hijos Jair Renan, que se presenta como candidato a concejal en Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina, y de Carlos, que vuelve a candidatarse al ayuntamiento de Rio de Janeiro. Su hermano Renato es candidato a la alcaldía de Registro, localidad de 60.000 habitantes en el estado de San Pablo, donde sus padres se trasladaron en los años sesenta.

Lula y Jair Bolsonaro están pendientes de estos comicios

En cuanto a Lula en estas semanas de campaña electoral ha privilegiado sobre todo a la ciudad de San Pablo y a apoyar a Boulos que compite para convertirse en alcalde de la metrópolis con Marta Suplicy como su vice. Esta política de larga trayectoria ha vuelto al Partido de los Trabajadores, el PT de Lula tras un interludio sin partido como Secretaria de Relaciones Internacionales de San Pablo, en el gobierno de Nunes. Fue precisamente el PT el que invirtió 30 millones de reales, 5,5 millones de dólares, en la campaña electoral de Boulos y Suplicy, intentando recuperar los escaños perdidos en las dos elecciones municipales anteriores debido a la operación anticorrupción Lava Jato.

Y ahora muchos se preguntan si la prohibición de X en Brasil, en marcha desde el 30 de agosto y apoyada por Lula y el PT, se convertirá en un boomerang para el presidente y su partido. El jueves, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes -que dictaminó el bloqueo de la red social en su guerra contra Musk- ordenó a la Policía Federal que investigue a todos los ciudadanos de Brasil que entraron en X utilizando una VPN, para aplicar multas de 50.000 reales (9.213 dólares) diarios. Este escenario corre el riesgo de inflamar aún más el debate político para estas elecciones, con repercusiones que podrían costarle caro a Brasil en los próximos meses, también a nivel internacional. Mario Sabino escribe en el sitio de noticias Metrópoles: “La censura de Twitter es ridículamente inútil. Y podría ser perjudicial para Brasil si Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos. Porque es probable que, en respuesta a la parada de la empresa de su amigo Elon Musk, amenace con crear barreras a la entrada de productos brasileños en Estados Unidos. ¿Todo este revuelo para qué? Para nada”. Por su parte, Proton, multinacional que comercializa servicios de VPN, que protegen las conexiones a Internet y la privacidad en línea, anunció en un comunicado que los ofrecerá gratuitamente en Brasil en vísperas de las elecciones municipales del 6 de octubre “para garantizar el libre acceso a la información para todos y evitar cualquier intento de injerencia o campaña de desinformación”.