Más de la mitad de los chilenos celebrará las Fiestas Patrias con menos dinero que el año pasado, según una encuesta

El estudio refleja la actual situación económica del país y el impacto de la inflación, según sus autores. (Foto de una 'ramada' o 'fonda').

Este lunes comenzó el feriado de Fiestas Patrias ‘XL’ en Chile y miles de chilenos se aprestan para una semana completa de celebraciones. Sin embargo, según un reciente informe titulado ‘Chile Nos Habla’, del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), el 58,8% de los encuestados aseguró que celebrará estas fechas con un presupuesto menor al del año pasado, un 28% señaló que gastará la misma cifra y solo un 13,1% aseguró que este año tiene más dinero para irse de fiesta que el anterior.

“Estos resultados reflejan la actual situación económica del país y cómo la inflación impacta en el día a día de la población. De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta, entre quienes recibirán el ‘18′ con menos o igual dinero, el 47,7% indicó que el ajuste de bolsillo lo harán gastando menos en salidas, realizando celebraciones más pequeñas o gastando menos en comida”, indicó Felipe Bettancourt, profesor de dicha casa de estudios, según reza una nota de BíoBíoChile.

En detalle, un 54,5% de los encuestados sostuvo que no tiene contemplado ir a ninguna ‘fonda’ estas fechas, un 21,8% aún no lo sabe y solo un 23,7% aseguró que si irá a alguna ‘ramada’ a zapatear un buen pie de cueca y pagar USD 5 por una empanada.

Tocante a las razones por las cuales más de la mitad de los encuestados no asistirá a celebraciones masivas, los principales motivos fueron el alto valor de los productos que allí se venden (63%), la crisis de delincuencia que afecta al país (52%) y el peligro que implican los conductores borrachos (30,2%). Casi un 30% aseguró que no irá a fiesta alguna puesto que no le gustan.

Y aunque unos 250 mil vehículos ya abandonaron Santiago - se espera que más de un millón lo hagan -, un 71% sostuvo que no se moverá de su hogar en estas fechas.

Así las cosas, el 67,8% dijo que celebrará en familia, mientras que el 20,8% lo hará con la familia pero también con amigos

Trivia dieciochocera

Consultados acerca del origen de estos festejos, 4 de cada 5 chilenos respondió correctamente que este 18 de septiembre se celebra la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno. Solo un 14,7% se equivocó y respondió que la efeméride que se conmemora corresponde a la independencia de Chile. Punto para los nacionales.

Y es que estas fechas son las segundas más esperadas por los chilenos en el año: un 37,5% dijo que su época favorita del año es la Navidad, y el 36,1% aseguró que son las Fiestas Patrias.

¿La razón? La sensación de unidad e identidad patria (36,5%).

Este año cuenta con un día extra de celebración el que se denomina como festivo añadido. Miles de chilenos se preparan para las extensas jornadas de festejos.

Símbolos patrios

Respecto a aquello que más une a los chilenos en esta época, un 55,9% apuntó a la bandera chilena como el símbolo que más la representa. Más atrás quedaron las comidas típicas (12,9%) y la cueca (11,6%), según el medio citado.

La cueca “La consentida” fue elegida como la canción preferida por los chilenos para bailar en estas fechas, con un 36,4%, aunque un 21,1% prefirió la del “Guatón Loyola”, famoso por meterse en una pelea y salir perdiendo.

Un 35,4% aseguró que sabe perfectamente los pasos de la cueca, un 37,2% dijo que hace su mejor esfuerzo y el 27,4% dice que no sabe, pero baila y se divierte igual.

Comidas y bebidas

Finalmente, en el ítem ‘comidas típicas’, un 68,2% eligió la empanada como su preparación predilecta. Harto más atrás se ubicó el asado (17,5%).

Acerca del trago típico favorito, el gran ganador fue el popular ‘Terremoto’ - vino pipeño, helado de piña y granadina - con un 51,3%, superando por lejos a la chicha (26,1%) y el vino (17,2%).