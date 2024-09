Un humorista chileno acusó que un excolega, hoy prófugo por drogas, le robaba cuentos en concursos de televisión

Johan Pérez Guerra tentó suerte en TV hace varios años, sin éxito. Hace poco fue formalizado por tráfico de drogas, salió bajo fianza y está actualmente en fuga.

La historia va así: en una decisión que causó de inmediato polémica, el juez de Garantía de Ovalle, Luis Muñoz, decidió dejar a fines de agosto en libertad bajo fianza de $2 millones (USD 2,100), a cada uno de los 23 miembros de una banda de narcos que distribuía marihuana en varias localidades de la región de Coquimbo, a unos 450 kms al norte de Santiago.

Ello, a pesar de que la “Operación Diamante Verde” había permitido incautar 1.600 kilos de cannabis, 111 kilos de droga procesada, vehículos de alta gama, armas y hasta caballos fina sangre. Ante el desaguisado, la Fiscalía apeló, pero para cuando la Corte de La Serena revirtió la decisión el daño ya estaba hecho, puesto que los imputados figuraban en libertad.

Hasta ahora, solo uno de los integrantes de esta banda habría sido re-capturado: se trata de una mujer, detenida en un control rutinario en la tranquila caleta de Guanaqueros. Sin embargo, los otros 22 sospechosos todavía permanecen prófugos y son buscados intensamente por la policía.

Y aquí viene lo curioso, puesto que entre los fugitivos se cuenta uno de sus líderes, Johan Pérez Guerra, conocido en el ambiente narco como ‘El Talento’, pero recordado por pocos como ‘El Canelo’, tras un par de incursiones en TV varios años atrás, en las que intentó ponerse el poncho de humorista, sin mucho éxito por lo demás.

“Este hueón llegó y empezó a contar chistes que eran escritos por mí”, aseguró el comediante Luis Slimming.

Ladrón de chistes

Al ver la noticia, uno de los primeros en recordarlo fue Luis Slimming, reconocido comediante con amplia trayectoria a pesar de su corta edad. En la edición de este martes de su podcast, llamado ‘El sentido del humor’, recordó su experiencia con el excomediante, ahora fugitivo, y lo acusó directamente de robarle sus chistes.

“Yo ahí lo conocí en la segunda de temporada de ‘Coliseo Romano’. De hecho yo me acuerdo que llegué una vez al canal, me acuerdo que fue el mismo día que murió el ‘Sapo’ Livingstone, parece”, contó, según consigna una nota de BíoBío Chile. “Llegué ese día a la oficina y estaba este hueón, que yo no lo conocía, y me dijo por mi nombre. Parece que él me había visto en la primera temporada y le había gustado. Y de ahí no caché nada más del hueón”, aseguró.

Un par de años después, ambos coincidieron nuevamente en el programa ‘El Elegido’. Slimming le “libreteaba’ tras bambalinas a su colega, Pedro Ruminot, quien era jurado del concurso al que ‘El Canelo’ se presentaba.

“Yo estaba detrás de cámara (para los participantes que aparecían), y le mandaba chistes a Ruminot, así como ideas de qué hueás (sic) que podía criticarles o decirles”, recordó. “Pasó que este hueón (Pérez, ‘El Canelo”) llegó y empezó a contar chistes que había contado el Edo Caroe en ‘Alfombra Roja’ y que eran escritos por mí”, aseguró.

Slimming le avisó entonces por interno a Ruminot que el comediante en cuestión estaba haciendo una rutina suya, y rápidamente ‘El Canelo’ fue descalificado.

Así las cosas, Johan Pérez Guerra suma ahora a las acusaciones de tráfico de drogas, asociación ilícita, lavado de activos y fugitivo de la ley, la de ladrón de chistes.

Luis Slimming, humorista chileno.

Sus apariciones en televisión

Cabe señalar que Johan Pérez hizo su primera aparición púbica en la segunda temporada del programa ‘Coliseo Romano’ de Mega, donde pasó varias etapas del programa. También fue parte de espacios televisivos como ‘Talento Chileno’ (2011),’ Hazme Reír’ (2013) y ‘El Elegido’ (2014), pero nunca llegó a ser un artista conocido.