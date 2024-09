Insólito: una alcaldesa chilena presidió el Concejo Municipal con una muñeca

Margarita Osorio fue imputada por fraude y actualmente existe un sumario en su contra por acoso y maltrato laboral.

Una inédita sesión vivió este miércoles el Concejo Municipal de la tranquila comuna rural de Nogales, en la región de Valparaíso (120 kms al norte de Santiago), puesto que su alcaldesa, Margarita Osorio, llegó a la cita nada menos que con una muñeca, la que sentó a su lado y le hizo compañía durante toda la reunión, para estupefacción de los concejales.

Por si esto fuera poco, la edil lanzó un concurso a través de su cuenta de Facebook y mediante un video, llamó a los nogalinos a ponerle nombre a la ya famosa muñeca. El ganador se llevará un asado para estas Fiestas Patrias.

“En esta mañana, después de un Concejo Municipal, llevé a mi niña, como le digo… No digan que ando peinando la muñeca”, parte diciendo en el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Cabe señalar que, en Chile, la expresión “peinar la muñeca’ se usa para referirse a las personas que tienen o están pasando por algún desorden mental, y nació tras la escena final de una teleserie llamada ‘Los Títeres’ que causó furor a fines de los años 80, en la que su protagonista enloquecía y terminaba sus días desenredando ad infinitum las crines de su pepona, según lo confirma el sitio Memoria Chilena.

“Le digo mi Margarita chiquitita, pero quiero ponerle un nombre”, prosigue la edil en su registro, para después anunciar que el ganador del concurso se sabrá el “Día de la Penca”, el próximo 15 de septiembre.

Osorio buscará la reelección en las elecciones municipales de octubre próximo.

Sus polémicas

La jefa comunal no ha estado exenta de polémica en el pasado: fue imputada por el delito de fraude reiterado por unos $170 millones (USD 180 mil), dineros que estaban destinados a un proyecto habitacional que jamás se llevó a cabo y que dejó sin el sueño de la casa propia a unas 400 personas.

Además, actualmente es investigada por la Contraloría por maltrato y acoso laboral a funcionarios del municipio. En marzo de este año fue acusada de proferir frases vulgares en medio de una sesión del Concejo.

“El mundo privado no es lo mismo que el servicio público, no es lo mismo, porque el privado, yo soy privado y usted no trabaja bien, (le digo) váyase; pero en el mundo público, cómo lo hacemos, tenemos que hacer hasta un ‘kiko’ para poder echar a un funcionario, tenemos que hacer su administración sumaria, buta que nos cuesta”, dijo en esa oportunidad.

En Chile, un ‘kiko’ es una palabra para definir un acto de alta connotación sexual.

En abril, la sorprendieron apostando en un casino, siendo que estaba con arresto domiciliario nocturno por la querella en cuestión. La denuncia la hizo la diputada María Francisca Bello (CS), quien incluso difundió una foto en redes sociales. Según información de Radio BíoBío, la jefa comunal había pedido permiso para asistir a un evento de la Asociación de Municipalidades.

“No solo es una falta a la verdad, sino que recordemos que los funcionarios públicos y municipales no pueden apostar, faltando además a la probidad, según la ley 19.995″, acusó la legisladora de Convergencia Social en esa oportunidad.

Bello tildó de vergonzoso todo el asunto. “Con el diputado Diego Ibáñez oficiamos a Contraloría por el tema y esperamos explicaciones prontamente”, aseguró.

En su defensa, Margarita Osorio no halló nada mejor que acusar al diputado Ibáñez de “no tener vida propia”.

