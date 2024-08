Los nuevos enemigos públicos de Río de Janeiro: las máquinas de las que (casi) nunca sale un peluche

Una máquina de garras en una tienda de juguetes en Río de Janeiro, el miércoles 28 de agosto de 2024. (Foto AP/Hannah-Kathryn Valles)

Río de Janeiro, ya conocida por sus asaltos callejeros, políticos corruptos, milicias despiadadas y narcotraficantes armados con fusiles Kalashnikov, tiene un nuevo enemigo público: los peluches. O, más específicamente, las máquinas con forma de pinzas o garras controladas por joystick que los dispensan.

El miércoles, la policía de Río llevó a cabo 16 allanamientos en busca de máquinas que provocan euforia tanto en niños como en adultos. Pero la policía dijo que estas máquinas defraudan a los usuarios que creen que capturar animales de peluche es una prueba de habilidad. De hecho, son juegos de azar, como las máquinas tragamonedas, y por lo tanto ilegales, según su oficina de prensa.

Los agentes confiscaron máquinas tragamonedas, ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, un arma de fuego y, sí, amigos peludos. Están investigando si los grupos del crimen organizado pueden ser la mano invisible detrás de las garras, porque ya gestionan máquinas tragamonedas y una lotería popular conocida como “Animal Game” en toda la ciudad. La policía del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, llevó a cabo otras tres órdenes de allanamiento el miércoles como parte de la misma operación.

Se trata de la segunda redada policial de este tipo, tras otra en mayo, durante la cual los agentes confiscaron 80 máquinas. No sólo estaban llenas de peluches falsificados, sino que un análisis posterior de su programación descubrió que sólo permitían ganar después de un número determinado de intentos, dijo la policía en su declaración del miércoles. Facilitar estos enganches esporádicos y exitosos se produce por una corriente eléctrica que alimenta las pinzas, que de otro modo estarían debilitadas, para que se aferren con suficiente fuerza a su premio, según el comunicado.

Esa programación no se revela a los usuarios ingenuos, incluidos los niños que gastan su dinero en lo que en realidad es una apuesta al azar. Las máquinas se pueden encontrar en los centros comerciales, estaciones de metro, supermercados, galerías y jugueterías de Río.

Entre los aficionados a las garras de Río se encuentra Alessandra Libonatti, de 41 años, que lleva jugando casi tres décadas. Recuerda que las máquinas causaron revuelo cuando aparecieron por primera vez en la ciudad; antes sólo las había visto en películas. Ahora suele jugar una vez a la semana, ya sea sola o en el centro comercial con amigos que comparten su “peculiar” afición.

A ella le gusta la adrenalina que supone invertir poco y, según sus propias palabras, es una experta en el arte de las garras que ha perfeccionado sus técnicas para maximizar el éxito, desde explorar el paisaje de peluches hasta colocar la garra con precisión. Adora un manatí con manchas de jaguar que capturó en un viaje a la capital del país con amigos.

La oficina de prensa de la policía de Río dijo que estaban llevando a cabo órdenes de allanamiento para buscar máquinas de garras porque se consideran juegos de azar y, por lo tanto, ilegales. (AP Foto/Hannah-Kathryn Valles)

“Cuando paso por una máquina, le echo un vistazo para ver si hay algún animal de peluche que merezca la pena jugar”, dijo a The Associated Press. “Porque no siempre vale la pena; a veces es claramente un desperdicio de dinero”.

Las máquinas de garras pueden haber sido una hazaña de habilidad en décadas pasadas, pero la mayoría de las máquinas modernas tienen una programación incorporada que permite a los operadores predeterminar su rentabilidad, dijo Jeremy Hambly, un aficionado a este juego del área de Milwaukee. Su canal de YouTube ClawStruck muestra cómo funcionan muchos modelos diferentes, le dijo anteriormente a AP. Dijo que las probabilidades deberían publicarse de manera destacada en las máquinas para que los usuarios las revisen.

La mayoría de los estados norteamericanos consideran que estas máquinas son juegos de azar y las eximen específicamente de las leyes sobre juegos de azar, siempre que cumplan con ciertas reglas específicas de esos estados. Según los funcionarios de la industria, lo mejor para las salas de juego es que los clientes ganen para que sigan jugando.

Pero últimamente la situación es difícil para los expertos en garras de Río, dijo Libonatti. Y lo atribuye a los cambios realizados en las máquinas que no escaparon a su mirada exigente.

“Las máquinas actuales son una porquería. Las pinzas son más débiles”, escribió en un mensaje de texto a un amigo en abril, al que tuvo acceso la AP.

“¡Amiga, sííííí!”, respondió su amiga. “¡Volví a las máquinas donde siempre compro (peluches) en las últimas semanas y están taaaaan débiles!”

El medio de comunicación brasileño G1 denominó el fenómeno como “la estafa de la garra débil”.

Los casi 13.000 animales de peluche que la policía confiscó en mayo estaban destinados inicialmente a ser destruidos, pero un pedido de los legisladores estatales encontró el favor de un juez que los perdonó. En cambio, la policía donó los peluches a las familias que perdieron sus hogares en las enormes inundaciones del estado sureño de Rio Grande do Sul, en particular a los niños que se encuentran en refugios.

El destino de los animales de peluche confiscados el miércoles aún no está claro.

(con información de AP)