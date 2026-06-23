América Latina

Indignación en Chile por un conductor detenido por manejar a 264 km/h que fue dejado en libertad

A pesar que el individuo tiene antecedentes previos por drogas y manejo en estado de ebriedad, la jueza no le quitó la licencia y prohibió publicar su identidad

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Polémica en Chile por conductor detenido por manejar a 264 km/h que fue dejado en libertad
El individuo fue formalizado por el delito de conducción temeraria y quedó con firma mensual y arraigo nacional.

Controversia causó en el país la decisión de la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ximena Rivera Salinas, de dejar en libertad sin siquiera quitarle la licencia a un conductor de 38 años que fue detenido por manejar a 264 km/h por la Costanera Norte en la comuna santiaguina de Vitacura, el barrio alto capitalino, pese a que en 2009 fue condenado por conducir en estado de ebriedad y tiene antecedentes por la ley de drogas.

Así lo señaló la subcomisaria administrativa de la 32.ª Comisaría del Tránsito, teniente Nicol Barrera Díaz, quien sostuvo que “es importante destacar que este conductor ya mantenía situaciones anteriores penales por los delitos de consumo por Ley 20.000 y por conducción en estado de embriaguez”, detalló

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El individuo, de iniciales P.J.I.R y cuya identidad no es posible revelar por orden de la magistrada, fue formalizado por el delito de conducción temeraria de un BMW modelo M2, y aunque el Ministerio Público pidió su arresto domiciliario total, la jueza Ximena Rivera ordenó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, es decir, quedó en libertad.

Polémica en Chile por conductor detenido por manejar a 264 km/h que fue dejado en libertad
Trascendió que el conductor pertenece a una familia controladora de una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país.

Familia poderosa

La noticia causó indignación en redes sociales, pues trascendió que el acusado es heredero de una familia chilena ligada a un poderoso grupo empresarial.

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Tal como señaló en su cuenta de X el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, “no tiene ninguna justificación jurídica el que se prohíba informar el nombre del imputado por conducir a 264 km/h. No es menor de edad ni perjudica la investigación. Es información que tiene relevancia pública. Puro privilegio”.

De acuerdo a información recopilada, P.J.I.R pertenece a una familia que controla una de las empresas de telecomunicaciones más grandes el país, cuyo nombre tampoco puede ser divulgado, y además tiene lazos con otro conocido empresario quien es consejero de un importante gremio y ha sido ligado a investigaciones por derechos humanos, según consignó BioBíoChile.

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