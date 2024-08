Crece la pelea política en Bolivia: la dura respuesta de Evo Morales a Luis Arce por sus críticas a la gestión de los hidrocarburos

El expresidente de Bolivia y líder del oficialismo, Evo Morales. EFE/ Juan Carlos Torrejón

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha publicado este martes una carta en la que le responde al presidente Luis Arce sobre las críticas que éste realizó a su gestión en materia de hidrocarburos, la cual habría conducido, según él, a la crisis económica que atraviesa Bolivia.

En un texto de cuatro hojas publicado en sus redes sociales, el exmandatario habla de traición y venganza, menciona cifras de producción de gas y le recuerda a Arce que él fue el responsable de la política fiscal de su Gobierno, que conocía las inversiones realizadas y que las celebraba.

En un acto público reciente, el presidente Luis Arce había explicado las causas de la crisis económica y de abastecimiento de combustible que sufre Bolivia desde hace varios meses. Mencionó factores de la economía mundial, del cambio climático, el bloqueo a créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y responsabilizó a Evo Morales por lo que considera una política hidrocarburífera fallida.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, en un encuentro con organizaciones sociales. Fuente: Luis Arce / Facebook

“Hay que decirlo con claridad, él (Evo Morales) se equivocó, no hizo exploración, no se dedicó al tema de hidrocarburos y ahora estamos pagando lo que hace siete años, hace cinco años no se hizo”, manifestó el presidente en un encuentro con organizaciones sociales.

Ante esta declaración, Evo Morales se defendió y le dijo que la estabilidad económica de su gestión se consiguió por una “decisión histórica en la que si bien usted no tuvo ninguna participación, siempre reconoció en sus declaraciones y hoy pretende destruir: la nacionalización de los hidrocarburos”.

Morales también cita las cifras de producción de gas que se incrementaron a largo de su administración e indicó que se repusieron e incrementaron las reservas a través de nuevos descubrimientos y el desarrollo de nuevos campos gasíferos. “Usted tendrá que explicarle al país cómo permitió que la producción de gas en 2024 vuelva a los mismos volúmenes de 2005″, manifestó en su carta Morales.

Evo Morales, expresidente de Bolivia, celebra tras ofrecer una rueda de prensa en El Alto (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

Las acusaciones y respuestas de ambos líderes políticos constituyen un nuevo capítulo en una larga disputa, marcada por el liderazgo del Movimiento Al Socialismo -del cual Evo Morales es presidente- y por quién ocupará la candidatura en las elecciones de 2025.

“Pareciera que usted está dispuesto a destruir este legado con tal de satisfacer su venganza personal”, escribió el expresidente y le dijo que “guiado por la traición pretende instalar mentiras a fuerza de repetición”.

De aliados a rivales políticos

Luis Arce fue ministro de Economía durante casi todo el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), exceptuando un periodo en el que se ausentó del país y de la política aquejado por una enfermedad terminal de la que salió.

El presidente boliviano, Luis Arce, a la izquierda, y el exmandatario Evo Morales participan en una marcha en El Alto, Bolivia, el 29 de noviembre de 2021.(AP Foto/Juan Karita, Archivo)

Cuando Evo Morales renunció al poder en medio de protestas sociales, se refugió en México y luego en Argentina, desde donde eligió a Luis Arce para ser su sucesor como candidato a la Presidencia del Movimiento Al Socialismo, pese a la resistencia de algunas organizaciones sociales que son la base del partido. La fórmula quedó cerrada con David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia, quien había sido canciller de Evo Morales y uno de sus hombres más cercanos en el inicio de su gobierno.

A cuatro años de haber ganado las elecciones en primera vuelta con el 55,1% de los votos, el distanciamiento entre ambos líderes políticos parece no tener camino de retorno. Ambos disputan el liderazgo del partido político y la candidatura para las elecciones de 2025, lo cual está incrementando el tono de las acusaciones entre ambos.