Ecuador: el oficialismo y el correísmo encabezan la intención de votos para las elecciones de 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la candidata correísta Luisa González

El último sondeo de opinión de Comunicaliza ubica la intención de voto a favor de dos precandidatos para las presidenciales de 2025 en Ecuador. Se trata de Daniel Noboa, el actual presidente que busca elegirse para un periodo completo, y de Luisa González, la apuesta del movimiento Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa. Ambos concentran el 57,8% de la intención de voto: 32,4% para Noboa y 25,4% para González.

La encuesta se realizó a 4.971 personas y, de acuerdo a la ficha metodológica, se establece un margen de error de más menos 1,39%, con el 95% de confianza.

Daniel Noboa y Luisa González son dos de los 17 nombres anunciados como precandidatos. De estos, 15 ya aceptaron su nominación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y esperan su calificación oficial. Mientras que uno, el ex ministro del interior y asambleísta del correísmo, José Serrano, declinó la mañana del 27 de agosto su precandidatura a la Presidencia porque el CNE no le permite aceptarla en un consulado de Ecuador en el exterior pues tiene información de “un atentado con armas largas” en su contra. Serrano aparece como quinto (con el 2,2%) de intención de voto en el sondeo mencionado.

La intención de voto para las elecciones de Ecuador en 2025, según Comunicaliza

El CNE ha explicado que, según el Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, la aceptación de la candidatura se debe realizar: “Ante los delegados del Consejo Nacional Electoral (que participan en las primarias que se desarrollan de forma presencial), en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas tratándose de dignidades nacionales; en Delegaciones Provinciales Electorales, para el caso de dignidades a nivel local; y, en las oficinas Consulares en el Exterior, para la dignidad de Asambleístas en el exterior”.

Aunque aún prematuro, el tablero político muestra favoritismo por los dos candidatos que ya disputaron el balotaje el pasado 15 de octubre de 2023. Tanto González como Noboa –este último calificado como una sorpresa electoral– disputaron la segunda vuelta que favoreció al actual mandatario. Esos comicios se organizaron de forma extraordinaria tras la disolución cruzada que decretó el ex presidente Guillermo Lasso. Además, a 11 días de las elecciones se produjo el magnicidio contra el candidato Fernando Villavicencio, un hecho que afectó el resultado en las urnas.

Después de Noboa y González les siguen en intención de voto Jan Topic (6,3%), auspiciado por SUMA, y Leonidas Iza (2,6%), de Pachakutik. Topic participó en las elecciones anticipadas de 2023 pero apoyado por el Partido Social Cristiano. Entonces, Topic quedó cuarto con el 14,41% de votos. Por su parte, Iza ha sido conocido por ser el dirigente indígena que ha liderado las manifestaciones masivas de octubre de 2019 y de junio de 2022. Iza preside la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y ahora es la apuesta de Pachakutik, el ala política de la confederación.

Jean Topic ya fue candidato a la Presidencia en 2023 (Archivo/REUTERS/Vicente Gaibor del Pino)

Otros precandidatos no logran concentrar ni el 2% de la intención de voto. Entre ellos se encuentran: Henry Kronfle, actual presidente del Congreso y candidato del Partido Social Cristiano, con un 1,4%; Pedro Granja, abogado y candidato del Partido Socialista Ecuatoriano, con un 1,2%; Carlos Rabascall, ex candidato a vicepresidente por el correísmo en 2021 y ahora aspirante por la Izquierda Democrática, con un 0,8%; Andrea González Nader, quien fue la compañera de fórmula de Fernando Villavicencio en 2023, con un 0,7%; Henry Cucalón, ex legislador del Partido Social Cristiano y ex ministro de Gobierno de Lasso, que se postula por Construye, el partido de la ex ministra María Paula Romo, con un 0,5%; Víctor Aráus, ex oficial de la Policía, apoyado por el Movimiento Pueblo Igualdad y Democracia, la misma organización que respaldó a Noboa en 2023, también con un 0,5%; Jorge Escala, ex diputado y candidato de la Unidad Popular, con un 0,4%; Juan Cueva, un empresario desconocido apoyado por el movimiento AMIGO –que en el 2023 impulsó a Bolívar Armijos y que obtuvo el último lugar en las urnas– con un 0,4%; Luis Tillería de Avanza, ex candidato a asambleísta por los migrantes y ex concejal en Londres, Reino Unido, con un 0,4%; Iván Saquicela, ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, postulado por Democracia Sí, con un 0,2%; Eduardo Sánchez, del movimiento RETO, con un 0,2%; y Francesco Tabbachi, candidato de CREO, el partido de Guillermo Lasso, con un 0,1%. Los indecisos representan un 14,3% y quienes planean votar nulo o en blanco suman el 9,9% de la intención de voto.