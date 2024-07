Presentarán una denuncia por injurias contra un humorista chileno por sus dichos sobre un alcalde

El humorista sindicó al alcalde como responsable de un millonario desfalco, pero el presunto culpable sería el edil anterior, según una investigación en curso.

(Desde Santiago, Chile) Malas noticias para el humorista chileno Daniel Alcaíno, creador del ácido personaje que emula a un periodista farandulero, “Yerko Puchento”. Este martes, el senador de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán y el diputado Andrés Longton, también RN, flanquearon al alcalde del balneario de Algarrobo (110 kms al oeste de Santiago), Marco Antonio González, e informaron que presentarán una querella por injurias tras una reciente rutina del comediante en el programa televisivo PH (Podemos hablar).

En su rutina, el reconocido actor - que ya se ha ganado varias demandas debido a su deslenguado humor - sindicó a González como responsable de una millonaria malversación de caudales públicos en dicha comuna, asunto que actualmente está siendo investigado por la justicia.

“Premio para (…) el alcalde de Algarrobo Marco Antonio González por el hoyo que quedó en la Municipalidad de Algarrobo”, lanzó sin decir agua va.

Sin embargo, González asumió como suplente en diciembre del año pasado, tras la bullada renuncia de su predecesor, el exmilitante de la UDI, José Luis Yáñez, actualmente en prisión preventiva e imputado por delitos de malversación de caudales públicos y cohecho por más de $1.000 millones (USD 1,1 millones).

Así las cosas, el senador Chahuán exigió en un punto de prensa disculpas públicas por parte de Daniel Alcaíno, puesto que “al momento de exhibir la situación respecto a la acción que se está desempeñando por el Ministerio Público respecto de eventuales malversaciones de caudales públicos en la comuna Algarrobo y aludir al alcalde, incorpora la foto de Marco Antonio González, quien no tiene nada que ver en los hechos planteados”.

“Nos parece un acto grave, una desprolijidad evidente que daña la honra de un gran servidor público como es Marco Antonio González, primera mayoría en el Consejo Municipal. Creemos que este acto termina dañando la honra de una persona que no tiene ningún problema con la justicia, por el contrario, está levantando la comuna, pidiendo que Contraloría haga su trabajo y presentando todas las acciones en contra del alcalde saliente”, señaló el parlamentario, según consigna CNN Chile.

Por su parte, el diputado Longton hizo ver que “muchas veces no se le toma el peso del daño a la imagen, a la honra y el dolor de su familia y sobre todo a quienes representa, por lo tanto, lo mínimo que puede hacer este comediante es pedirle disculpas públicas, porque esto tiene que tener reparación”.

“Estamos hablando de un municipio que tuvo un grave desfalco de recursos públicos de todos los habitantes de dicha comuna. Llamamos a la responsabilidad, sobre todo a través de un medio de comunicación como es la televisión”, recalcó.

El diputado RN recordó que el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez “que incurrió en aquellos delitos hoy día está preso, por lo que esta acción es un despropósito que tiene que tener pronta reparación”.

Finalmente, fue el propio afectado quien hizo sus descargos, tildando la rutina como un “daño a la honra”, de su persona, familia y hasta de los vecinos de la comuna que votaron por él y le dieron la primera mayoría como concejal.

“Ya está bueno la falta de respeto a la autoridad, ya está bueno que pasen estas cosas y hacernos los tontos, no hacer nada. Por eso he pedido ayuda a mi partido Renovación Nacional para que me apoyen en esta querella”, subrayó González.

“No voy a permitir que un comediante venga a faltar el respeto y a ninguna autoridad, no hay que soportar estar expuestos a que un comediante haga risa de nosotros en un canal de televisión”, remató el edil.

Hasta ahora, Daniel Alcaíno no ha querido referirse a esta nueva polémica.