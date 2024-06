Uruguay vota en unas elecciones internas marcadas por nuevos liderazgos en las principales fuerzas

Los precandidatos favoritos en las dos fuerzas principales, Carolina Cosse, Yamandú Orsi (Frente Amplio, oposición), Álvaro Delgado (Partido Nacional, oficialismo) y Andrés Ojeda (Partido Colorado, oficialismo)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Este domingo los uruguayos comienzan a definir quién será su próximo presidente de la República. En las elecciones primarias –o internas, como se les denomina oficialmente– se elegirán los candidatos al cargo máximo de cada uno de los partidos que se registraron ante la Corte Electoral, aunque no todas las colectividades políticas tienen competencia interna. Los principales partidos –el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado– son los que cuentan más postulaciones.

Si bien el voto en Uruguay es obligatorio, esta elección primaria es voluntaria. Esto provoca que, según los analistas políticos, a las urnas concurran los votantes más politizados, lo que puede terminar incidiendo en el resultado de la elección (algo podría suceder en el Frente Amplio, como veremos más adelante).

El acto de cierre de campaña hacia las elecciones primarias de Uruguay del Frente Amplio (Frente Amplio)

Los habilitados para votar son 2.766.342, según la información de la Corte Electoral. Los partidos políticos que se presentan para esta instancia son 18, aunque la gran mayoría tiene candidaturas únicas.

Más allá de que el foco está puesto en la elección del candidato a presidente, en esta instancia también se definen otras formalidades. Por ejemplo, los partidos que no superen los 500 votos no podrán presentarse a las elecciones nacionales del 27 de octubre. Además, algunas fuerzas políticas también la toman como una instancia para marcar votos y definir el orden de las candidaturas a diputados y senadores o incluso para la definición del candidato a vicepresidente.

Los precandidatos a la Presidencia de Uruguay por el Partido Nacional Carlos Iafigliola, Jorge Gandini, Laura Raffo, Roxana Corbán y Álvaro Delgado (@lauraraffo

Las elecciones tendrán otra particularidad para Uruguay: en los primeros lugares de las listas no habrá ninguno de los apellidos históricos de la política uruguaya. En el Partido Nacional no estará Luis Lacalle Pou, quien no se puede postular a la reelección. En el Partido Colorado no se presentará Julio María Sanguinetti. En el Frente Amplio no aparecerá el nombre de José Mujica; tampoco el del expresidente Tabaré Vázquez ni de quien lideró los equipos económicos de la gestión de la izquierda, Danilo Astori, quienes murieron en el último lustro. Se trata, por tanto, de una elección de renovación de los liderazgos.

Los ganadores en estos comicios competirán en octubre por la Presidencia de la República en las elecciones nacionales, cuando también se definirán los diputados y senadores por los próximos cinco años. Para que el mandatario se elija ese día, su partido deberá alcanzar el 50% de los votos, algo altamente improbable según las encuestas. Por tanto, el escenario más posible a esta altura es que haya un balotaje en noviembre.

La que se está desarrollando es una elección de renovación en Uruguay, sin Lacalle, Mujica ni Sanguinetti en las listas (EFE/ Gianni Schiaffarin)

Los candidatos

En el Frente Amplio, el candidato favorito es el ex intendente de Canelones Yamandú Orsi, quien reúne el apoyo del sector del ex presidente José Mujica. La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, es respaldada por varios sectores, pero los más relevantes son los socialistas y comunistas. El tercer candidato, sin chances de ganar según las consultoras, es el intendente de Salto, Andrés Lima.

Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado, juntos en una misa (REUTERS/Andres Cuenca Olaondo)

En el Partido Nacional, al que pertenece el presidente Luis Lacalle Pou, el claro favorito es Álvaro Delgado, quien hasta diciembre fue el secretario de la Presidencia y mano derecha del mandatario. El postulante reúne el apoyo de los principales sectores del partido menos el del histórico Herrerismo –del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera–, que apoya a la economista Laura Raffo. Jorge Gandini, Roxana Corban y Carlos Iafigliola completan la lista de postulaciones de los blancos.

El precandidato del Partido Colorado Robert Silva

El Partido Colorado es la colectividad política que más años gobernó Uruguay, pero tras la crisis del 2002 su intención de voto cayó a niveles mínimos. En el camino hacia estas elecciones internas estuvo marcado por las evidentes diferencias entre los contrincantes. El abogado penalista Andrés Ojeda, de 40 años, es quien lidera la interna partidaria. También son candidatos el ex ministro de Turismo Tabaré Viera, el ex presidente de la telefónica estatal Antel Gabriel Gurméndez, el ex presidente del organismo rector de la educación Pública Robert Silva y la ex vicecanciller Carolina Ache. La nómina del partido la completa Zaida González, una dirigente desconocida para la opinión pública.

El precandidato del Partido Colorado Tabaré Viera

Los otros dos partidos del oficialismo son Cabildo Abierto y el Partido Independiente, que llevan a Guido Manini Ríos y Pablo Mieres como postulantes, respectivamente.

Para la noche de este domingo también se espera la definición de alguna de las fórmulas. Los partidos políticos no están obligados a confirmarlas en la misma noche de la elección, aunque es la intención en el Partido Nacional y el Frente Amplio.

Los dos precandidatos a la Presidencia de Uruguay por el Frente Amplio se saludan al coincidir en un acto de campaña en el interior (@CosseCarolina)

La izquierda pretende no repetir el error de 2019, cuando la semana posterior a la elección el candidato elegido, Daniel Martínez, realizó una suerte de “casting” de postulantes a la vicepresidencia y eligió a Graciela Villar, quien nunca había ocupado cargos de primera línea. Para esta vez se espera que la elección defina el orden de los candidatos. Es decir, si gana Orsi, Cosse será su segunda; si gana Cosse, Orsi será candidato a presidir el Senado y la Asamblea General.

En el Partido Nacional, en tanto, la definición del postulante a la vicepresidencia es una incógnita. Se espera que Delgado siga el mismo camino de Lacalle Pou en 2019, quien en la misma noche de la elección interna anunció a Beatriz Argimón como candidata. Sin embargo, el nombre que elija el favorito es incierto. Según las consultoras, Laura Raffo será la segunda en la interna del partido, pero la diferencia en la votación entre un candidato y el otro será clave en la elección del compañero de fórmula.

La precandidata del Partido Nacional Laura Raffo en el acto de cierre de campaña hacia las elecciones primarias (@lauraraffo)

Lo concreto es que Delgado no ha manejado nombres públicamente y se ha limitado a decir que pretende que la fórmula “enamore”. A su vez, según informó Búsqueda, mandó a medir el impacto de una fórmula con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ex ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

En el Partido Colorado no se espera una definición sobre la fórmula en la noche de las elecciones.

Los favoritos

Según las encuestadoras, el próximo presidente de Uruguay será el oficialista Álvaro Delgado o el opositor Yamandú Orsia la oposición. Sin embargo, abren un paraguas sobre factores externos que pueden incidir en la interna de este domingo que no es obligatoria. Para este fin de semana están anunciadas temperaturas bajas, es el comienzo de las vacaciones de invierno en los centros educativos y hay partidos por Copa América y Eurocopa que atraen la atención de los uruguayos.

Como la decisión de ir a votar es voluntaria, estos elementos pueden llevar a que los militantes más politizados sean los que concurran a las urnas.

Los precandidatos del Frente Amplio Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima

Según la consultora Cifra, casi 6 de cada 10 habilitados piensa concurrir a votar este domingo. La experiencia anterior sugiere que los que votarán rondarán el 40% del total, aunque por el inicio de las vacaciones y la Copa América “es posible que la participación” sea incluso menor.

En el Frente Amplio, el candidato mejor posicionado es Orsi. Lo prefieren el 58% de los electores de la coalición de izquierda; lo siguen Carolina Cosse (37%) y Andrés Lima (2%). El candidato apoyado por Mujica está “en su mejor momento”.

El 66% de los frenteamplistas dicen que irán a votar el 30 de junio, lo que significaría una participación “fuera de lo común”. Es probable –según Cifra– que los que finalmente concurran sean los más militantes. En este caso el grupo de votantes se reduce y Cosse achica la distancia con el favorito.

“Si la votación es escasa, Cosse se puede acercar mucho a Orsi, pero con la información de esta encuesta parece improbable que lo pudiera superar”, concluyó Mariana Pomiés, la directora de Cifra.

El favorito a ganar la interna del Partido Nacional, Álvaro Delgado

En el Partido Nacional, Delgado lidera con el 66% de quienes piensan ir a votar en la interna del partido. Lo siguen Laura Raffo (con el 20%) y Jorge Gandini (6%). En este caso, aunque se considere una participación de los más militantes, la diferencia de Delgado sigue siendo “muy marcada”. “Lo que está en discusión es a cuánta distancia se ubicará la segunda, Laura Raffo”, resumió Cifra.

El precandidato del Partido Colorado Gabriel Gurméndez

En el Partido Colorado los datos son menos precisos porque la intención de voto de esta colectividad es menor al 10%, lo que provoca que el margen de error sea mayor. El líder “más atractivo” es Andrés Ojeda, preferido por casi cuatro de cada 10 colorados. Lo siguen Robert Silva (21%), Tabaré Viera (16%), Gabriel Gurméndez (10%) y Carolina Ache (4%).

La precandidata del Partido Colorado Carolina Ache

“Ojeda parece tener cierta ventaja, pero es difícil saber si cuenta con apoyo consolidado”, expresa Cifra. “Es imposible anticipar quién será finalmente el ganador”, aseguró Pomiés.

La mirada en las elecciones de octubre

El lunes 1° comienza otra campaña en Uruguay. Algunos partidos estarán enfocados en terminar de definir la fórmula presidencial y otros empezarán a delinear sus mensajes para ampliar su base electoral: ya no deberán hablarle a su militancia sino que deberán llegar al centro del electorado.

Si bien faltan varios meses, la consultora Equipos presentó este miércoles los resultados de una encuesta sobre simpatía política, que muestra una aproximación de la elección nacional. La instancia de octubre sí será obligatoria.

Álvaro Delgado fue secretario de la Presidencia de Luis Lacalle Pou

En el mes previo a la elección de los candidatos presidenciales, las preferencias partidarias de los uruguayos muestran una “relativa estabilidad” entre los principales bloques, con una “moderada ventaja” favorable a la izquierda. El 44% de los uruguayos dijo que si las elecciones fueran hoy votaría al Frente Amplio; el 26%, al Partido Nacional; el 9%, al Partido Colorado; el 3%, a Cabildo Abierto; el 1%, al Partido Independiente.

Estos últimos cuatro partidos conforman la actual coalición gobernante. Sumados, acumulan el 39% de la intención de votos. “Las diferencias son estadísticamente pequeñas y al borde del margen de error”, aclara el informe.

Yamandú Orsi junto a Carolina Cosse, la posible fórmula presidencial de la izquierda

Si estos resultados se comparan con la encuesta de Equipos Consultores de hace cinco años, las diferencias son “muy amplias”. En ese momento, el Frente Amplio estaba 20 puntos por debajo de la suma de los partidos de la coalición. En las elecciones de octubre de 2019, la diferencia entre los bloques fue de 15 puntos.