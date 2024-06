El boom de las drogas sintéticas en Brasil: qué son los nitazenos, los opioides que se suman al fentanilo

Después del fentanilo, llegaron los nitazenos a Brasil (Gettyimages)

Una noticia reciente en el estado de Amazonas ha vuelto a dar la voz de alarma sobre el consumo de drogas sintéticas en Brasil. En los últimos días, la Operación Mandrágora de la policía brasileña descubrió una secta cuyos miembros consumían ketamina a diario. El grupo se formó en el seno de la familia de una miss local llamada Djidja Cardoso, fallecida hace unos días por sobredosis, y según las investigaciones tenía entre sus líderes a la madre y al hermano de la chica, propietarios de unas peluquerías en Manaos. Todos ellos consumían ketamina, que se inyectaba a los nuevos miembros por motivos “espirituales”, según la investigación.

Videos grabados por la madre de la víctima, que filmaba a sus hijos drogándose, y difundidos ahora a la prensa muestran a Djidja Cardoso completamente paralizada tras inyectarse la sustancia. La ketamina es un potente anestésico utilizado para grandes animales, como los caballos. Su abuso, como ocurrió con la joven de Manaos, puede conducir rápidamente a la muerte. Según la policía, quien la vendía al grupo que la utilizaba a diario era un veterinario complaciente que consiguió burlar el registro controlado impuesto por la ley.

Este caso, que conmocionó a Brasil, resultó ser sólo la punta del iceberg. El consumo ilegal de ketamina, también conocida entre los jóvenes como “special key” (llave especial), va en aumento. Sólo en la ciudad de San Pablo, pasó de 10 incautaciones en 2022 a 22 en 2023, de 2.514 gramos incautados a 4.463. Es importante recordar que los datos sobre el uso ilícito de esta sustancia solo se recogen desde 2021.

Pero la ketamina no es la única novedad en el escenario de las nuevas drogas sintéticas en Brasil. En 2023, Infobae había dado la voz de alarma por primera vez sobre la circulación de fentanilo en el gigante latinoamericano, revelando la existencia de laboratorios manejados por el principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando Capital (PCC) junto a los mexicanos del cartel de Sinaloa.

La ketamina no es la única novedad en el escenario de las nuevas drogas sintéticas en Brasil (Archivo)

Nitazenos

Un año después, la policía empezó a incautar opioides sintéticos hasta 40 veces más potentes que el fentanilo. A saber, nitazenos. Se trata de una clase de opioides sintéticos caracterizados por una estructura molecular peculiar. Fueron descubiertos en los años 50 en los laboratorios de una empresa química austriaca, la CIBA Aktiengesellschaft. Su uso como analgésicos nunca despegó, en parte debido a que son rápidamente adictivos y provocan fácilmente depresión respiratoria. Por eso no se volvió a saber de ellas durante décadas, hasta que aparecieron en el mercado de drogas ilegales en 2019. En Estados Unidos murieron durante 2020 unas 40 personas al mes por el consumo de nitazenos. En Europa, las tres primeras sobredosis se registraron en Suiza mientras que el pasado octubre en Irlanda la Agencia de Salud Pública (PHA en inglés) alertó de un conjunto de sobredosis vinculadas al consumo de estos opioides.

A diferencia del fentanilo, que también se utiliza como anestésico humano, son sustancias poco estudiadas en humanos, ya que enseguida se mostraron poco prometedoras como fármacos. Y es precisamente esto lo que los hace peligrosos. Tienen una gran potencia de acción que, sin embargo, varía mucho de una sustancia a otra, y una farmacocinética, es decir, unos efectos en el organismo que siguen siendo relativamente misteriosos, lo que hace difícil predecir la respuesta del cuerpo a estas sustancias.

En Brasil, la primera incautación tuvo lugar a finales del año pasado en el aeropuerto de Campinas-Viracopos, en el estado de San Pablo. En un paquete enviado desde China, la policía brasileña descubrió un kilogramo de polvo cuya identificación requirió un complejo proceso. Llevado a la sede tecnológicamente más avanzada de la Policía Federal en Brasilia, como hasta entonces no existía un registro de nitazenos en la base de datos de la policía, fue necesario someter el material a una resonancia magnética nuclear, una tecnología que costó 8 millones de reales, un millón y medio de dólares, y que dejó claro que se trataba de nitazenos. El caso de Campinas no ha sido, lamentablemente, el único en Brasil. Ha habido incautaciones de nitazenos en al menos cinco estados, todos ellos llegados a Brasil por correo.

El método de envío postal es el mismo que se descubrió en 2022 durante la Operación Ampolla de la Policía Federal brasileña en colaboración con la Agencia Antidroga estadounidense DEA, cuando se incautó fentanilo que se envió de China a Brasil, donde luego se revendía a compradores locales y también a Estados Unidos. La estrategia postal también se menciona en el informe 2022 de la Policía Federal sobre los datos del proyecto Farmonitor creado en 2018 para vigilar el mercado irregular de productos farmacéuticos en Brasil. En concreto, se indica en el texto que “la cantidad de productos de tipo farmacéutico incautados en 2022 fue aproximadamente un 10% superior a la de 2021, pasando de 222,0 kg a 243,5 kg. La mayoría fueron incautados en paquetes postales, principalmente procedentes de China y Hong Kong y destinados a varios estados brasileños. Se observó que muchos envíos en paquetes con inscripciones en caracteres orientales procedían de países europeos, como los Países Bajos y Suiza, lo que sugiere una estrategia para eludir la vigilancia, ya que “los pedidos procedentes de China y Hong Kong, en teoría, correrían más riesgo de control que los procedentes de Europa”. Además, de las 49.741 investigaciones policiales de 2022, en lo que respecta al control sanitario de los principios activos de los medicamentos examinados, “la mayoría de los productos, correspondientes al 71% de los casos, contenían sustancias sujetas a control especial, como los opiáceos tramadol y codeína, buprenorfina y morfina, y antagonistas opiáceos como naloxona y naltrexona”, reza el texto.

Según el Informe Epidemiológico del municipio de San Pablo para 2023, sólo en la ciudad los casos sospechosos de intoxicación por cannabinoides sintéticos como el K2 pasaron de 25 notificaciones en 2021 a 1.099 en 2023, para un total, junto con otras drogas, de 8.248 intoxicaciones el año pasado. Y el propio informe advierte del problema de las subnotificaciones, es decir, que la realidad es mucho más grave de lo que dicen las cifras. Así lo muestra también el Informe de Drogas Sintéticas 2022 del Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, que alerta especialmente del aumento de las metanfetaminas. De seis incautaciones en 2018 se pasó a 24 en 2021.

Fentanilo (Archivo)

«El informe de 2021 ya había llamado la atención sobre la posibilidad de que la metanfetamina se esté convirtiendo en un problema de salud pública en Brasil», reza el texto, «y añadimos que la amenaza parece estar aumentando. Por lo tanto, este informe mantiene la preocupación y refuerza la alerta”. También en 2022, el éxtasis líquido o GBL experimentó un aumento exponencial del 140% en comparación con las incautaciones de 2021. En cuanto al fentanilo, además de los casos de 2022, especialmente en el estado de Espirito Santo, el Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Campinas (CIAtox), centro de referencia del país, confirmó en marzo de 2023 la presencia de fentanilo en casos de abuso de diversas sustancias psicoactivas como K2, LSD y cocaína. Además, el pasado mes de enero, la Asociación de Empleados Públicos del Hospital de Espirito Santo denunció la desaparición de más de 400 viales de fentanilo sin receta para su retirada. Un enfermero fue detenido por esto.

Sin embargo, en caso de que llegue una oleada grave y masiva de fentanilo y otros opioides sintéticos como los nitazenos, el país corre el riesgo de llegar demasiado tarde. Brasil sigue adoleciendo de un sistema de seguridad descentralizado, caracterizado por la ausencia de un registro unificado de incautaciones de sustancias. Esta descentralización es un obstáculo importante para una vigilancia eficaz. Además, la última encuesta nacional sobre consumo de drogas data de 2015. Sin datos actualizados, ¿cómo es posible desarrollar políticas públicas adecuadas? Por otra parte, todavía no hay campañas de comunicación preventiva a gran escala, especialmente dirigidas a los jóvenes, para advertirles de los riesgos de todas esas nuevas drogas sintéticas. Incluso, la palabra fentanilo sólo aparece una vez en el documento de la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que hace un balance de sus logros en 2023, mientras que su último informe del Subsistema de Alerta Temprana sobre Drogas (SAR) data de 2023. También hay muchos espacios vacíos en los que el crimen organizado puede penetrar aún más, como los cigarrillos electrónicos, prohibidos en Brasil pero presentes en gran abundancia en el mercado ilegal, donde escapan a los controles y pueden ser adulterados con fentanilo, como ya ha ocurrido en Estados Unidos. Como afirma en su análisis Francisco Inácio Bastos, investigador de la Fundación Oswaldo Cruz, “es necesario invertir en seguridad pública y vigilancia sanitaria”. Y también es necesario invertir en el tratamiento de los consumidores de esas drogas que, en muchos casos, también están creando una epidemia de graves problemas mentales.

En este complejo y frágil escenario, el país está centrado en la propuesta de enmienda a la Constitución, la PEC 45/23, más conocida como la PEC de las Drogas, que criminaliza la posesión y el transporte de cualquier cantidad de estupefacientes. La votación que debía tener lugar el martes fue aplazada de nuevo por la intervención de diputados vinculados al gobierno Lula que probablemente esperan una votación que el Supremo Tribunal Federal (STF) retomará en los próximos días sobre un caso que podría despenalizar la posesión de marihuana para uso personal. Y siempre el martes, el juez del STF Dias Toffoli autorizó esa votación. Corresponde ahora al presidente Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, decidir cuándo incluirla en el orden del día.

Si el STF votará a favor de la despenalización, estará tomando una decisión que tendrá impacto en la salud pública del país. El punto crítico es que en general, no sólo en Brasil, los niveles de THC, el ingrediente activo de la marihuana, han aumentado en comparación con hace treinta años, del 4% en 1995 al 17% en 2017, con derivados del cannabis que pueden tener concentraciones de hasta el 90%. Más THC, según los científicos, crea más adicción y mayores riesgos para la salud mental. Para Deepak D’Souza, director del Centro de Yale para la Ciencia del Cannabis y los Cannabinoides, “hay una convergencia de pruebas que apoyan la relación entre la exposición al cannabis y el riesgo de problemas de salud mental, desde la esquizofrenia hasta un mayor riesgo de desarrollar trastorno bipolar, depresión aguda y suicidio. Se podría utilizar la misma analogía con el tabaquismo y el cáncer de pulmón: no todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón y no todas las personas con cáncer de pulmón han sido fumadores, pero la correlación es muy clara”, explica D’Souza.