Los conductores del programa de TV chileno “Socios por el Mundo” contaron detalles sobre el ataque que sufrieron en Etiopía: “Tiraron a matar”

Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta conducen el programa turístico "Socios por el Mundo".

(Desde Santiago, Chile) La noche de este martes, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, queridas personalidades televisivas chilenas y conductores de programa turístico “Socios por el Mundo”, contaron en exclusiva en el noticiario de Canal 13 detalles de los momentos de terror vividos el pasado viernes 17, cuando su equipo fue atacado tras volver de entrevistar a miembros de la tribu Mursi, en Etiopía.

En el asalto resultó muerto de un certero balazo y de manera instantánea el guía turístico y amigo de los conductores, el español Toni Espadas, con quien ya habían ido antes a otro viaje a Uganda. Ambos conductores salvaron de milagro, tras huir de manera cinematográfica.

De acuerdo al relato, el convoy de jeeps salió sin novedad. En el primer vehículo iba manejando Toni Espadas, con Jorge Zabaleta de copiloto y Pancho Saavedra atrás junto a un traductor. “Terminamos de grabar a las 14:30, la grabación estuvo increíble, los Mursi son tipos muy grandes e intimidantes. Nos empezaron a explicar sus costumbres, el misterio del plato labial que usan sus mujeres, fuimos descifrando cada cosa que tenía que ver con tribu. Al final de la grabación nos sacamos una foto todos juntos y nos fuimos en el jeep”, partió contando Saavedra.

Tras unos 40 minutos, Zabaleta vio a unas a personas adelante, al final del camino, corriendo armados. “Mira Toni, le dije. Toni para y me dice: Los Mursi nunca corren, los Mursi caminan. Ahí me asusté. Se veían a unos 400 metros. Entonces Toni dijo: mejor devolvernos. Y cuando empezamos a echar marcha atrás, dos de ellos empezaron a correr de frente hacia nosotros y el que venía con el fusil se puso al lado de Toni que tenía el vidrio abajo y le disparó a matar. Fue horrible, fulminante. Fue brutal. Un disparo a quemarropa, en la cabeza”.

“Yo quedo paralizado, Toni cayó a mi lado, no había posibilidad de ayudarlo. Y en ese segundo siento que nos choca el jeep que venía por detrás, para sacarnos del camino y arrancar ellos también. El empujón nos tiró cerro abajo, yo no sé cómo, agarré el volante y Toni quedó con el pie en acelerador. El auto partió muy rápido y empecé a maniobar por un cerro, no sabía cómo llegar al camino. De repente veo un árbol y saltamos como en un rampa y llegamos al camino. Logré mantener el auto y en el salto, Toni sacó el pie del acelerador y al auto para”.

Con el guía Toni Espadas ya habían trabajado en un viaje previo a Uganda y lo consideraban un amigo.

“Nos podría haber matado a todos”

“Era todo como en una película espantosa. La bala había reventado el vidrio de Jorge, no sabemos cómo no le llegó a él”, prosiguió Saavedra.

“Nos salvamos básicamente porque el tipo disparó una sola vez. Eso me hace dudar de la intención que tenía. Nos podría haber matado a todos”, aseguró visiblemente emocionado Zabaleta.

Una vez reunido el convoy, volvieron todos a la tribu de los Mursi, quienes se mostraron consternados. “Cuando bajamos del jeep, estábamos todos en shock, nuestro equipo chileno y el equipo español de Toni. El líder de los Mursi decide acompañarnos y él guio la caravana para salir de ahí. Nos fuimos en el suelo de las camionetas… Sentíamos que nos iban a matar a todos”.

Según Pancho Saavedra, la dolorosa experiencia es sin duda “lo más fuerte que he vivido en mi vida. Ver morir a un amigo y compañero de trabajo es traumático, pero uno también agradece poder vivir, son sentimientos encontrados”.

“Es una experiencia que me cambió en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, creo que todo lo que hicimos estuvo bien. Esto me ha hecho replantear muchas cosas de mi vida que sin duda serán para mejor”, agregó Zabaleta.

Finalmente, ambos conductores recordaron la figura de Toni Espadas. “Nos hicimos amigos en Uganda, era un tipo impresionante, cómo transmitía su amor por África. Era la persona que más seguridad y confianza nos daba para estar en ese lugar. Él era conocido en la zona, había ido muchas veces. Su muerte fue instantánea. Eso nos consuela”, remató Saavedra.

Cabe destacar que hace unos días, autoridades policiales etíopes aseguraron que habían detenido a “algunos sospechosos” del crimen y que había una investigación en curso.