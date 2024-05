Un hombre retuvo con un cuchillo a una mujer en un shopping de Montevideo mientras pedía “hablar con Dios”

Una mujer es retenida por un hombre en el shopping de Tres Cruces de Uruguay

(Desde Montevideo, Uruguay) - Un hombre retuvo a la fuerza a una mujer en el shopping de Tres Cruces, en Montevideo, un gran centro comercial que también funciona como terminal de ómnibus. La situación se extendió durante aproximadamente 10 minutos. La joven, de 18 años, estaba cerca de la puerta de entrada al shopping del lado de adentro y él, que no la conocía, ingresó y la retuvo, consignaron medios locales.

Los videos publicados en las redes sociales, que se hicieron virales, muestran cómo el hombre se colocó contra una pared del centro comercial al lado de la puerta de ingreso y la puso por delante, con el cuchillo en el cuello. La víctima estaba en una perfumería del centro comercial.

Según la Policía, el hombre tuvo “un brote psicótico” y anunció que se quería suicidar, informó el noticiero Telenoche de Canal 4. Hubo varias llamadas que alertaron a los funcionarios policiales. Los testigos relataron que el hombre “quería hablar con Dios”.

La Policía llegó al lugar y pudo negociar con el hombre, quien finalmente depuso su actitud y entregó el cuchillo a las autoridades. La mujer, en tanto, fue trasladada a un centro asistencial para ser atendida, pero no resultó lesionada.

El agresor quedó a disposición de la Fiscalía y fue internado en el hospital psiquiátrico Viladerbó por disposición de la Justicia, informó El Observador. Se trata de un extranjero de 38 años. Los policías que participaron del operativo debieron dialogar “largamente” con él para que desista de su actitud y entregara el cuchillo.

La internación que dispuso la Justicia en la sala de psiquiatría del hospital fue involuntaria.

Casos seguidos

En los últimos días hubo en Uruguay noticias que tuvieron al hospital Vilardebó en el foco de atención.

A principios de mayo, un hombre de 30 años que vivía en la calle fue internado en ese centro de salud luego de agredir brutalmente a una mujer que caminaba por el Centro de Montevideo rumbo a su trabajo en la noche del domingo. El episodio quedó registrado en cámaras de videovigilancia:

Un hombre de 30 años agrede a una mujer de 46 y luego es declarado inimputable en Montevideo (Facebook Uruguay Comunica)

La mujer narró a la Policía que iba apurada porque estaba por perder el ómnibus cuando un hombre se acercó a rapiñarla y luego la agredió a golpes de puño. En las imágenes se ve que el primer hombre se acerca a ayudar, pero luego se va y deja a la víctima con el agresor, quien la golpeaba en el suelo. Después llegaron otras personas que apartaron al delincuente y ayudaron a la mujer.

Una pericia psicológica determinó que el agresor no estaba en condiciones de ir a un juicio y que debía ser internado de urgencia en el Hospital Vilardebó. Esta decisión no conformó a la agredida, que consideró que el hombre era perfectamente imputable. “No es inimputable porque razonó y habló muy bien él, diciéndome que me había visto comprar cigarros. Decía: ‘Dame plata porque te vi comprar cigarros’. Entonces, una persona que razona… yo conozco personas que son inimputables porque realmente están enfermas, pero este no es un enfermo”, comentó a Subrayado de Canal 10.

Un hombre de 63 años mató a su pareja de 56 de más de 60 puñaladas en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

A finales de abril, un hombre de 63 años mató a su pareja de 60 puñaladas. Cuando descubrieron el cuerpo de la mujer, de 56 años, el femicida estaba merodeando la escena del crimen desde unos 200 metros. Cuando lo ven, sale corriendo y la Policía inicia una persecución sobre él para detenerlo. El hombre confesó que había matado a su pareja y dijo que lo hizo “por amor”.

En una audiencia judicial se formalizó la investigación por homicidio muy especialmente agravado por femicidio y reiterados delitos de violencia doméstica. Sin embargo, la Justicia declaró que el hombre es inimputable porque tiene un trastorno de salud mental y dispuso su internación.