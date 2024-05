La brutal golpiza de un hombre que quería robar a una mujer en el centro de Montevideo

Un hombre de 30 años agrede a una mujer de 46 y luego es declarado inimputable en Montevideo (Facebook Uruguay Comunica)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Un hombre de 30 años que vivía en la calle en Montevideo agredió brutalmente a una mujer que caminaba por el Centro de la capital uruguaya rumbo a su trabajo en la noche del domingo. El episodio quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona y en el video se ve el ataque que recibe la mujer.

Cuando la Policía llega al lugar, tras un llamado al 911, encuentra que algunas personas que pasaban por la zona ya habían apartado al hombre, que intentaba robar a la mujer, según informó el noticiero Subrayado de Canal10. El agresor fue detenido por los funcionarios policiales. Se trata de una persona que vive en la calle y que tiene dos antecedentes penales, el último por lesiones personales.

La mujer agredida fue llevada a un centro de salud, en el que los médicos constataron que se había fracturado el dedo meñique, que tenía una posible luxación del brazo derecho y un corte de tres centímetros en el cuero cabelludo.

Después, la mujer contó a la Policía cómo se había dado el episodio. Narró que estaba yendo a su segundo trabajo y que iba apurada porque estaba por perder el ómnibus. Fue durante esa caminata que el hombre se acercó a rapiñarla y luego la agredió a golpes de puño.

En las imágenes también se ve que un primer hombre se acerca a ayudar, pero luego se va y deja a la víctima con el agresor, quien la golpeaba en el suelo. Después llegaron otras personas que apartaron al delincuente y ayudaron a la mujer.

Este caso recayó sobre la Fiscalía de Flagrancia a cargo de Gabriela Peraza, quien pidió una pericia psicológica del agresor. El análisis determinó que el hombre no estaba en condiciones de ir a un juicio y que debía ser internado de urgencia en el Hospital Vilardebó, un sanatorio psiquiátrico de Montevideo.

El hospital psiquiátrico Vilardebó de Uruguay

Esta decisión no conformó a la mujer, quien consideró que el hombre era perfectamente imputable por la forma en la que le habló, según el relato que dio a Subrayado.

“Iba a trabajar, compré cigarros y el muchacho me pidió. Le fui a dar porque vio que yo tenía. Pensé: ‘Si se lo niego, me va a pegar’. Empezó a seguirme y me pedía plata. Y me empezó a pegar”, contó. El hombre la amenazaba: “Dame la plata o te la saco muerta”.

La víctima relató que el agresor le siguió pegando y que ella se sintió “medio inconsciente”. Quería gritar, pero no podía por la fuerza con la que el hombre la agarraba. “Estaba asfixiada”, recordó. “Hasta que llegó un muchacho que llegaba de trabajar, me defendió y me salvó la vida porque nadie me estaba ayudando”, agregó.

Además de los golpes que tenía en la cabeza y de la fractura en los dedos, la mujer aseguró que también tuvo lesiones en la muñeca.

“No es inimputable porque razonó y habló muy bien él, diciéndome que me había visto comprar cigarros. Decía: ‘Dame plata porque te vi comprar cigarros’. Entonces, una persona que razona… yo conozco personas que son inimputables porque realmente están enfermas, pero este no es enfermo”, cuestionó, en referencia a la decisión de la Justicia.

Una amiga y vecina de la víctima también contó al noticiero que la intención del hombre no era solo robarla sino también lastimarla. “Nadie la ayudaba y la zona está bastante complicada. Pasamos estos temas bastante seguido”, dijo, y también cuestionó que el hombre sea inimputable.

“Queremos Justicia y que empiecen a encargarse de estas personas. Salimos todos los días a trabajar y todos los días estamos viviendo esta inseguridad tremenda”, señaló.